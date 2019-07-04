ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ НА ГОСТ-СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА „ДКЦ – 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД
Публикувана на: 04.07.2019г. 1079 прегледа
с предварително записване на тел. 062/ 62 19 60
5 юли /петък/ 2019 г.
Доц. д-р Илия Вълков – неврохирург
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен
6 юли /събота/ 2019 г.
Проф. д-р Пламен Кинов
ортопед – травматолог
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София
20 юли /събота/ 2019 г.
Д-р Боряна Балтаджиева
водещ АГ –специалист по детска, едно, онко
и урогинекология при МК „Доверие“, София
20 юли /събота / 2019 г.
Доц. д-р Георги Пехливанов, София
обща клинична дерматология и венерология
Д-р Ненчо Кондов – уролог
УСБАЛ по онкология, София
26 юли /петък/ 2019 г.
Доц. д-р Илия Вълков – неврохирург
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен