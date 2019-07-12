ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ НА ГОСТ-СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА "ДКЦ – 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
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ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ НА ГОСТ-СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА „ДКЦ – 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

Публикувана на: 12.07.2019г. 2154 прегледа

с предварително записване на тел. 062/ 62 19 60

5 юли /петък/ 2019 г.

Доц. д-р Илия Вълков – неврохирург

УМБАЛ Д-р Г. Странски“, Плевен

6 юли /събота/ 2019 г.

Проф. д-р Пламен Кинов

ортопед – травматолог

УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

20 юли /събота/ 2019 г.

Д-р Боряна Балтаджиева

водещ АГ –специалист по детска, едно, онко

и урогинекология при МК Доверие“, София

20 юли /събота / 2019 г.

Доц. д-р Георги Пехливанов, София

обща клинична дерматология и венерология

20 юли /събота / 2019 г.

Д-р Ненчо Кондов – уролог

УСБАЛ по онкология, София

26 юли /петък/ 2019 г.

Доц. д-р Илия Вълков – неврохирург

УМБАЛ Д-р Г. Странски“, Плевен

 

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