ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР=

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НОВО жилище, 90 кв. м, 37 000 Е, до „Лидл“, 0895 269 196. 120-5

ТРИСТАЕН, нов, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-5

ДВУСТАЕН, 55 кв. м, до училище „Емилиян Станев“ 70 000 лв., 0883 474 205. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-5

РЕМОНТИРАНА къща в Лясковец, 77 500 лв., 0883 474 205. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент, панел, в „Бузлуджа“, 0883 474 205. 120-5

УШИРЕНА гарсониера, „Чолаковци“, южна, 0895 269 196. 120-5

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, до „Лидл“, 0895 269 196. 120-5

ДВУСТАЕН, център, обзаведен, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-5

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-5

ПАРЦЕЛ – гр. Дебелец, със сменено предназначение, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-5

САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент, Стара част, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-5

АПАРТАМЕНТ за нощувки, 80 000 лв., 0883 474 205. 120-5

ЖИЛИЩЕ в центъра, 35 000 Е, 0883 445 705. 120-5

ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-5

СПАЛНЯ, хол и кухня, до Строителния техникум, с двор, 30 кв. м, 0886 656 062. 120-5

КЪЩА в Дебелец, за ремонт, 400 кв. м двор, 46 000 лв., 0886 656 062. 120-5

САНИРАН, спалня, хол и кухня, Нова болница, ет. 5, 0886 656 062. 120-5

ЖИЛИЩЕ, юг/запад, ет. 2, 67 кв. м, „Картала“, 38 000 Е, 0883 445 705. 120-5

ДВУСТАЕН, старо строителство, пети етаж, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-5

ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-5

ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 53 000 лева, 0887 648 269. 120-5

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-5

ПОМЕЩЕНИЕ, на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв., 0887 648 269. 120-5

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона В“, 57 000 лв., 0887 648 269. 120-5

ПРОДАВА два апартамента, всеки с една спалня, 0886 656 062. 120-5

ТУХЛЕНА гарсониера, 51 000 лв., 0883 474 205. 120-5

ТОПОФЕРТА, център, ново строителство, обзаведен, 49 000 лв., 0883 445 705. 120-5

ГАРСОНИЕРА, до Спортна зала, 25 000 Е, 0885 856 764. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент в гр. Горна Оряховица, 0878 403 704. 120-5

СПАЛНЯ, хол и кухня, над Нова болница, саниран, 0886 656 062. 120-5

ДВУСТАЕН панел, Нова болница, отремонтиран, 0895 269 196. 120-5

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-5

КЪЩА в Пчелище, 45 000 лв., 0886 656 062. 120-5

НОВО строителство, двустаен, обзаведен, до „Лидл“, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-5

ОБЗАВЕДЕН тристаен, в центъра, 0883 474 205. 120-5

ДВУСТАЕН панел, Нова болница, ремонтиран, 0895 269 196. 120-5

СПАЛНЯ, хол, кухня, ул. „Полтава“, ет. 5, не последен, 0886 656 062. 120-5

ЖИЛИЩЕ до спортна зала, етаж 6 от 8, 23 000 Е, 0885 838 000. 120-5

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-5

ТРИСТАЕН, до стадиона, тухла, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-5

СПАЛНЯ, хол и кухня, ремонтиран, ул. „Краков“, 0886 656 062. 120-5

КЪЩА в Горна Оряховица, център, 82 000 лв., 0889 123 937. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, обзаведен, „Картала“, 0885 856 764. 120-5

ТУХЛЕНА гарсониера, „Зона В“, 0883 474 205. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона В“, 0889 123 937. 120-5

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 0885 856 764. 120-5

КЪЩА в Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-5

СПАЛНЯ, хол и кухня, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0886 656 062. 120-5

ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 100 кв. м, 57 000 Е, 0895 269 196. 120-5

ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-5

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-5

ТРИСТАЕН ремонтиран, до съда, 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН, до „Лидл“, тухла, с локално отопление, 53 000 Е, 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН панел, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 856 764. 120-5

ИЗГОДЕН двустаен, в център, среден етаж, 0886 656 062. 120-5

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, тухла, Горна Оряховица, 53 000 лв., 0878 403 704. 120-5

ИЗГОДЕН двустаен, обзаведен, до „Лидл”, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-5

КЪЩА с гараж и двор в кв. „Варуша“, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-5

ПЕРФЕКТНО обзаведена боксониера, ново строителство, център, 51 000 лв., 0885 838 000. 120-5

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 0883 445 705. 120-5

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 0885 856 764. 120-5

НОВ апартамент с гараж, 0883 474 205. 120-5

ЕДНОСТАЕН, център, ново строителство, 23 200 евро, 0885 856 764. 120-5

ЗДРАВА къща в Първомайци, 70 000 лв., 0895 269 196. 120-5

КЪЩА с два декара двор в с. Плаково, 35 000 лв., 0885 856 764. 120-5

ЕТАЖ от къща, център, с гараж, 0885 856 764. 120-5

БОКСОНИЕРА в центъра, 45 000 лв., 0885 856 764. 120-5

ОТЛИЧЕН тухлен апартамент с две спални, до „Лидл“, 0883 445 705. 120-5

ЕТАЖ от къща, отремонтиран, с гараж, в център, 0885 856 764. 120-5

ТРИСТАЕН панел, Нова болница, санирана сграда, 0895 269 196. 120-5

СОБСТВЕНИК продава апартамент в гр. В. Търново, кв. „Бузлуджа“, до магазин „Била“, 63 кв. м, 2-ри етаж, 36 000 Е, 0888 374 554. 21-5

КЪЩА в с. Обединение, 1660 кв. м двор, 0878 308 600. 20-18

ПРОДАВАМ къща, с. Ветринци, собственик, 0879 476 219. 21-16

КЪЩА, П. Тръмбеш, център, 0885 345 000. 11-7

КЪЩА, Дебелец, център, 0885 345 000. 11-6

ГОРИ за сеч, изгодно, 0878 221 658. 10-4

МЯСТО 1 дка, Козлуджа, 0878 221 658. 10-4

ПАРЦЕЛ с каменна постройка, с. Балван, 0876 594 320. 21-4

КЪЩА след ремонт с дворно място 1500 кв. м в с. Русаля, 9500 евро, 0894 696 444. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, на замазка и шпакловка, 45 000 евро, 0886 104 090. 3-3

ЕТАЖ след ремонт, кв. „Акация“, 65 000 евро, 0897 776 064. 3-3

ТРИСТАЕН обзаведен, до Стадиона, 62 900 евро, 0894 696 444. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент на „Пишмана“, 38 900 евро, 0898 819 555. 3-3

ДВУСТАЕН тухлен, след ремонт, готов за нанасяне, в гр. Горна Оряховица, 64 000 лева, 0886 104 090. 3-3

ПРОДАВАМ тристаен, широк център, изгодно, 0899 124 929. 5-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, обзаведен, до КАТ, 41 200 евро, 0895 476 397. 10-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, кв. „Бузлуджа“, 30 000 евро, 0886 861 777. 10-3

ДВЕ спални и дневна, до полицията, 45 000 евро, 0896 907 991. 10-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, ул. „Краков“, 42 000 евро, 0896 907 991. 10-3

ЕТАЖ от къща, 62 000 лв, 0884 864 445. 10-3

ЧЕТИРИСТАЕН, юг-север, монолитен, междинен етаж, широк център, 0988 886 061. 11-3

ЕТАЖ от къща, ц. поща, от собственик, 0885 356 606. 10-3

КАЧЕСТВЕНО ново строителство, без комисиона, с цени от 28 000 евро, агенция „Елена“, 0885 163 226. 2-2

КЪЩА, Лясковец, 0889 145 850. 11-2

ЕТАЖ до Кооперативен пазар със сутеренна стая, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ 63 кв. м, „Бузлуджа“, ремонтиран, 36 000 евро, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, 107 кв. м, газифициран, обзаведен, кв. „Акация“, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ – спалня, хол, кухня, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-2

ПАНЕЛЕН апартамент с две спални, „Зона В“, 0896 840 710. 3-2

ГАРСОНИЕРА, 19 000 евро, южна, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН, южен, до кино „Искра“, 0894 678 686. 3-2

АПАРТАМЕНТ с 2 спални, хол и кухня, с трапезария, 120 кв. м, 54 000 евро, 0898 568 560. 3-2

ТУХЛЕНА гарсониера за 25 000 евро, 0898 568 560. 3-2

ГАРАЖ, ул. „Полтава“, приземен, сух, ток, 0894 678 686. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, обзаведен, с акт 16, 0898 568 560. 3-2

60 КВ. М сутеренен етаж с двор, център, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ, до парк „Дружба“, 120 кв. м, 55 000 евро, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ, до църквата „Св. Марина“, 120 000 лв., 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН, „Пишмана“, тухлен, 2 тераси, 0894 678 686. 3-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, в „К. Фичето“, с акт 16, 36 000 евро, 0898 568 560. 3-2

ЕТАЖ на улица „Мизия“, 0896 840 710. 3-2

ПАНЕЛЕН апартамент – спалня, хол и кухня, южен, в саниран блок, 35 000 евро, 0898 568 560. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, ул. „Полтава“, акт 16, 0897 964 729. 3-2

МАГАЗИН/офис в „Модерен театър“, 38 кв. м, с лице, ет. 2, 0894 678 686. 3-2

ПАРЦЕЛ, 3500 кв. м, Малки чифлик, на асфалтов път, панорама към Търново, 0899 921 394. 3-2

ДВУСТАЕН апартамент, ново строителство, обзаведен, 0898 568 560. 3-2

МАГАЗИН на ул. „Ален мак“, 0896 840 710. 3-2

МАСИВНА къща на 15 км от В. Търново, 25 500 евро, 0898 568 560. 3-2

ЕТАЖ с гараж в района на центъра, 0894 699 201. 3-2

ТРИСТАЕН, южен, акт 16, парка на „Триъгълника“, ет. 3, цена 54 000 евро, 0894 678 686. 3-2

СПАЛНЯ, хол и кухня, 60 000 лева, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на изплащане, 0898 568 560. 3-2

ТРИСТАЕН, акт 16, „Картала“, 46 500 евро, 0894 678 686. 3-2

АПАРТАМЕНТ 130 кв. м, обзаведен, над ЦБА „Картала“, панорама, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, от 48 до 120 кв. м, кв. „Акация”, 0899 921 394. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент, ул. „Яворов“, 47 500 евро, 0896 840 710. 3-2

AПАРТАМЕНТ в строеж, ново строителство, 75 кв. м, 2 спални, 46 500 евро, кв. „Акация“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 108 кв. м, до ОУ „Патриарх Евтимий”, 2-ри етаж, 0896 840 710. 3-2

ОФИС, ново строителство, до полицията, 0896 840 710. 3-2

РЕНОВИРАН етаж от къща с двор и паркомясто, до стадиона, 0897 964 729. 3-2

ЮЖНА боксониера на среден етаж в кв. „Бузлуджа“, 0894 678 682. 3-2

ТУХЛЕН, център, 5 помещения, таван, маза, хубава гледка, 0897 964 729. 3-2

АПАРТАМЕНТ с 1 спалня, обзаведен, южен, акт 16, 0899 921 394. 3-2

МАНСАРДНО жилище, ул. „Полтава“ 3, обзаведено, 0894 678 686. 3-2

ЮЖНА обзаведена боксониера на бул. „Краков“, 52 000 лв., 0894 678 682. 3-2

ДВУСТАЕН, в строеж, „Картала“, 36 000 евро, 0894 678 686. 3-2

МНОГОСТАЕН апартамент до пазара, 0894 699 201. 3-2

АПАРТАМЕНТ, нов, обзаведен, спалня и дневна, „Акация“, 44 000 Е, 0896 840 720. 3-2

БЕЛЯКОВЕЦ – къща с дворно място 1,4 дка, в центъра, 0899 921 394. 3-2

ЮЖНА гарсониера, междинна, нова дограма, „Пишмана“, 0896 840 720. 3-2

ДВУЕТАЖНА къща с двор в Дебелец, 0899 921 394. 3-2

КЪЩА, двуетажна, с гараж и 800 кв. м двор, Велчево, 17 000 Е, 0896 840 720. 3-2

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, междинен с гледка, кв. „Акация“, 68 000 Е, 0896 840 720. 3-2

ПАРЦЕЛИ в Арбанаси, 0899 921 394. 3-2

СПАЛНЯ, хол и кухня в кв. „Бузлуджа”, 0894 678 682. 3-2

ЕТАЖ 100 кв. м, таван, маза и гараж, „Акация“, 0899 921 394. 3-2

СУТЕРЕНЕН етаж с три помещения, център, 40 000 евро, 0896 840 710. 3-2

ЕТАЖ от къща с гледка към Царевец, 20 000 Е, 0894 699 201. 3-2

ПРОДАВАМ апартамент 95 кв. м, до у-ще „Патриарх Евтимий“, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН, център, 0899 124 929.

ВИЛА, обзаведена + овощна градина, Килифарево, от собственик, 0885 028 020, 0885 591 227. 2-1

КЪЩА, с. Паскалевец, 0899 124 929.

ДВУСТАЕН, широк център, 0899 124 929.

ДВУСТАЕН, 52 – 60 кв. м, с обзавеждането, от собственик, 43 500 евро, 0895 701 268.

КЪЩА на главната улица във Велико Търново, 0885 824 294. 21-1

ДВУЕТАЖНА къща с двор, кладенец, село Михалци, 0885 824 294. 21-1

МНОГОСТАЕН, широк център, 0876 821 888. 8-1

МОНОЛИТНА гарсониера с дворче, ц., ет. 1, юг, 0887 510 205. 6-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, до полицията, ет. 3, юг, 0878 904 026. 6-1

КЪЩА с двор + гараж, Соколово, 0887 510 205. 6-1

ГАРАЖ, до Летния театър, 0887 510 205. 6-1

ЕТАЖ 2 от къща, „Варуша“, панорама, за ремонт, 25 000 лв., 0887 510 205. 6-1

1200 КВ. М вилно място, Къпиновски манастир, с ток и вода, 7000 лв., 0887 510 205. 6-1

АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

МЕРЦЕДЕС С 220, CDI 2000, автоматик, 0885 345 000. 11-7

СИТРОЕН Пикасо 2002, в отлично състояние, 0878 221 658. 10-4

ОПЕЛ Астра 1,6, 96 г., с АГУ, 0876 996 509. 6-4

СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-88

ДЪРВА за огрев, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, срещу „Спортно Търново“. 80-80

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-51

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-41

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-34

ЯРМОМЕЛКА, 0882 855 859. 21-9

ГОЛЯМА надуваема лодка, твърдо дъно, сонар и колесар, всичко за 2600 лв., 0889 254 084. 3-3

ПРОДАВАМ сини сливи за ракия, с. Бряговица, 0879 380 448. 10-2

ТУРСКИ керемиди; каруца, теглена от кола (трактор), 0889 393 114. 8-1

ОБЗАВЕЖДАНЕ

ЗАПАЗЕНА холова гарнитура, 120 лв., 0888 970 021.

ЖИВОТНИ

ДОМАШНИ пилета, 0895 728 456. 25-9

ПОДАРЯВАМ куче кокер, търсач на трюфели, 0889 254 084. 3-3

ДВЕ мъжки черноглави агнета на 6 месеца, по 200 лева, 0885 744 208. 5-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„ЕРАТО АГРО” ООД – Иван Събев, купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на: Стефан Стамболово, Обединение, Дебелец, Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-476

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-322

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи и гори – с. Върбовка, общини Павликени, Свищов, Севлиево, Полски Тръмбеш, 0988 886 061. 11-3

АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВА автомобили, 0884 487 684. 60-23

КУПУВА коли за скрап, от място, 0888 627 586. 42-6

КОЛИ за скрап, от място, 0894 415 808. 23-8

СТОКИ, МАШИНИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЙНИ жилища в центъра, 0889 123 937. 120-5

НОЩУВКИ, 0889 123 937. 120-5

ЛУКСОЗЕН, напълно обзаведен, двустаен, 450 лв., 0889 123 937. 120-5

АПАРТАМЕНТ, топцентър, за жилищни нужди или офис, 0878 403 704. 120-5

ЛУКСОЗНА боксониера в центъра, 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН южен апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-5

ТРИСТАЕН газифициран, с гараж, до „Била“, 450 лв., 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, първи наематели, 0889 123 937. 120-5

ОФИС с апартамент, топцентър, 0889 123 937. 120-5

ЛУКСОЗНО мансардно жилище, 360 лв., 0889 123 937. 120-5

СПАЛНЯ, хол и кухня, до „Габровски“, 320 лв., 0889 123 937. 120-5

ЛУКСОЗЕН етаж от къща, газифициран, климатизиран, в центъра, 0889 123 937. 120-5

ГАРСОНИЕРА, център, 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация“, 0889 123 937. 120-5

НОВО жилище на бул. „България“, 0889 123 937. 120-5

ОТЛИЧНА гарсониера в кв. „Бузлуджа“, 270 лв., 0889 123 937. 120-5

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, 240 лв., 0889 123 937. 120-5

НОВО двустайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН, в центъра, обзаведен, 320 лв., 0877 731 511. 120-5

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, „Бузлуджа“, 280 лв., 0877 731 511. 120-5

ТРИСТАЕН, центъра, за семейство, 0877 731 511. 120-5

ТРИСТАЕН, обзаведен, център, 0888 960 629. 21-14

КВАРТИРА, център, 0897 945 172. 14-12

СТАЯ за ученички до Езикова гимназия, 0889 681 042. 7-5

СТАЯ за ученичка до Математическа гимназия, 0889 681 042. 7-5

БОКСОНИЕРА, „Яворов“ N 85, справка – 0889 563 222. 5-4

ДВУСТАЕН обзаведен, кв. „Акация“, 420 лева, 0894 696 444. 3-3

ТРИСТАЕН, обзаведен, под КАТ, 360 лв., 0886 104 090. 3-3

ТРИСТАЕН обзаведен, на стадиона, 500 лева, 0886 104 090. 3-3

ЕДНОСТАЕН, до стадиона, 200 лв., 0896 907 991. 10-3

ОБЗАВЕДЕН тристаен апартамент под наем, 380 лв., 0886 861 777. 10-3

ТРИСТАЕН апартамент до пожарната, 350 лв., 0884 864 445. 10-3

ДВУСТАЕН, до полицията, 330 лв., 0899 891 291. 10-3

ГАРСОНИЕРА, център, 062/60 60 36, 0879 438 262. 10-3

АГЕНЦИЯ „Елена“, обзаведени квартири от 200 до 350 лв., 0885 163 226. 2-2

ЕТАЖ от къща до „Марно поле“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ в района на магазин „Царевец“, център, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с три спални, напълно обзаведен, за семейство, 0894 699 201. 3-2

АПАРТАМЕНТ до парк „Габровски“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, бул. „България“, 450 лева, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с една спалня, до Пети корпус, 350 лв., 0894 678 682. 3-2

ДВУСТАЕН обзаведен, до парк „Габровски“, 300 лв., 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ново строителство, „Акация“, 450 лева, 0896 840 710. 3-2

СТУДИО в идеален център, 400 лв., 0894 699 201. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Пети корпус, 450 лв., 0894 678 682. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

ОТДАВАМ лукс апартамент под наем, 0895 025 423. 5-1

ТЪРСЯ двустайно жилище под наем в широк център на гр. Велико Търново, до 400 лв., 0886 106 070. 3-1

ТРИСТАЕН, широк център, 0879 836 888. 8-1

2 СПАЛНИ и кухня, до кино „Искра“, обзаведени, 350 лв., 0988 773 000. 6-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-5

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-5

СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-5

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-5

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-5

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-5

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-5

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-5

ЗАВЕДЕНИЕ под наем, 0889 123 937. 120-5

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-5

ОФИС, 140 лв., 17 кв. м, 0889 123 937. 120-5

ОТДАВАМ оборудван хранителен магазин, 50 кв. м, кв. „Бузлуджа“, без посредник, 0888 300 331. 16-15

РЕСТОРАНТ, център, открита тераса, 0878 221 658. 10-4

ПОМЕЩЕНИЕ 800 кв. м, с разрешение за дърводелна, с оборудване за производство на палети, 0889 254 084. 3-3

МАГАЗИН, ул. „Плиска”, 250 лева, 0896 840 710. 3-2

ОФИС, 200 лв., 0894 699 201. 3-2

ОФИС на „Габровски“, 400 лв., 0894 699 201. 3-2

ОФИС, 45 кв. м, ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-2

МАГАЗИН 70 кв. м, ново строителство, „Слънчев дом“, 0896 840 720. 3-2

МАГАЗИН 95 кв. м на бул. „България“, 0894 678 682. 3-2

ОБОРУДВАН фризьорски салон с две работни места, 0897 964 729. 3-2

60 КВ. М офис над Нова болница, 250 лв., 0988 883 174. 6-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

RENT A CAR, 0884 487 684. 60-22

ДАВАМ гараж под наем, ул. „Ст. Коледаров“, 0877 947 038. 21-20

УСЛУГИ ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-142

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-90

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 40-32

БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-37

БУС 1,5 т, 0882 855 859. 21-9

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-123

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-122

ПЪТНА помощ, 0884 487 684, 0896 459 309. 60-22

РЕМОНТ на автомобили, 0887 099 094. 35-7

ЗА ДОМА

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-179

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-368

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-368

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-87

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-87

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-87

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-149

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-149

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-141

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-84

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-82

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-78

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-55

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-55

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни, мивки и др., денонощно, 0887 638 549. 50-47

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, тоалетни и др., 0887 638 549. 50-47

ОТПУШВАНЕ на канали, 0887 207 277. 100-33

РЕМОНТ и довършителни дейности, 0888 197 598. 21-18

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 25-15

ЕЛИНСТАЛАЦИИ и други услуги, 0898 601 720. 11-11

ПРОФЕСИОНАЛНО почистване стъкла, офиси, апартаменти, пране, 0884 880 030. 21-11

БЕТОН, кофраж, арматура, подпорни стени, огради, собствен кофраж, 0877 099 796. 10-10

КЪРТИ, пробива отвори от ф 35 мм до 170 мм в стоманобетон, 0895 707 050. 10-10

СЪБАРЯНЕ стари къщи, постройки, 0887 357 039. 10-10

ХАМАЛСКИ услуги с транспорт и кран, 0877 099 796. 10-10

ДРЕНАЖИ и изкопни работи, 0895 707 050. 10-10

РЕМОНТ на всякакви покриви, тенекеджийски услуги, препокриване, 0888 492 344. 10-8

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти от А до Я, 0887 099 094. 35-7

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване мазета, жилища и градини, 0886 644 258. 21-7

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-6

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-6

ПОКРИВНИ ремонти, 0885 628 673. 9-6

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 9-6

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 9-6

РЕМОНТ на улуци, 0885 628 673. 9-6

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-6

ШПАКЛОВКА, обръщане на прозорци, боя, саниране, 0885 066 314. 21-6

ИЗВЪРШВА ремонт на стари къщи от основи до покрив, 0882 279 749. 21-5

ПОКРИВИ, ремонт, цялостно изграждане, коректни цени в срок, 0889 756 969. 5-5

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-4

ПОКРИВИ и боядисване, изолации, 0897 060 630. 10-4

БОЯДИСВАНЕ, шпакловка, гипсокартон, плочки, топлоизолации, Илиян Иванов, 0878 748 067. 21-3

ШПАКЛОВКА, боядисване, подмазване на прозорци, 0886 724 568. 21-3

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, мазилка, боя, 0886 064 822. 21-3

СТРОИТЕЛСТВО, груб строеж, каменни зидарии, покривни ремонти, хидроизолация, тенекеджийство, дренажи, гаранция, 0876 059 009. 21-3

ИЗВЪРШВАМЕ строителство от А до Я, 0877 206 818.

ПОЧИСТВАНЕ на мази, тавани, апартаменти, 0988 839 054.

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги – кухни, мебели, врати, 0899 795 728. 21-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕЧЕБЕН масаж за пенсионери и трудоустроени на адрес, промоция, 0876 180 890. 8-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 38-33

ТРАУРНИ АГЕНЦИИ „ЕВРОПА“ денонощно организират всичко за погребения, кремации, минусова хладилна камера и транспорт в страната и от чужбина на достъпни цени. Офиси във В. Търново (до Стара болница), Дряново (до площад „К. Фичето“), Габрово (до консултативна п-ка), тел. 0899 30 30 30, 0885 25 17 92. 55-18

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги за лекари и зъболекари, 0889 95 36 31. 22-12

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 50-15

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-246

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-186

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-109

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-107

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-107

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-105

ТЪРСЯ жена за гледане на инвалид, мъж, в кв. „Бузлуджа“, 0889 718 696. 42-41

АЛПИНИСТИ, 0887 131 381. 30-23

СТРОИТЕЛНА фирма набира работници, 0878 308 600. 20-19

КЪЩА за гости, център, търси камериерка, 0888 374 554. 21-19

ФИРМА търси майстор строител. На постоянен договор, 0896 754 336. 20-18

ГЛЕДАМ възрастни и болни, 0887 525 862. 21-16

ТЪРСИМ кравар за 15 крави, 0885 290 380. 21-14

„МЕБЕЛИ Петров“ търси монтажист на мебели – 1000 – 1200 лв. заплата, 0898 666 262. 10-10

СКЛАД за метали търси общи работници, 0887 493 555. 18-10

ЗАВЕДЕНИЕ за бързо хранене набира персонал, 0888 239 094. 10-10

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ търси да назначи камериерка и рецепционист/ка, 0884 618 143. 10-8

ТЪРСЯ жена за работа в пералня на „Пишмана“, 0878 791 533. 10-7

ФИРМА търси заварчик и строител, 0887 812 045. 10-5

КУЛИНАРЕН щанд в магазин „Кауфланд“ – В. Търново, търси продавач-консултант, 0887 907 032. 10-4

ТЪРСИ строител с опит, постоянна работа, 0885 810 635. 3-3

ПИЦАРИЯ „Михаела“ търси сервитьор/ка, 0895 612 115. 10-3

ТЪРСЯ общи работници за довършителни дейности, 0878 356 566. 5-2

РАБОТА в пералня – 750 лв. стартова заплата, петдневна работна седмица, по график, 0884 243 030. 7-2

ФИРМА в гр. Горна Оряховица търси да назначи шофьор от понеделник до петък, 0898 671 111. 10-2

ФИРМА набира шофьори за превоз на зърно, добро заплащане, тел. 0884 699 999.

СЕМЕЕН хотел във Велико Търново търси камериерка, 0888 378 206. 10-1

ЗАВЕДЕНИЕ за бързо хранене „На завоя“, кв. „Чолаковци“, набира персонал на различни позиции. Трудов договор, осигуровки, тел. 0884 580 180, след 18,00 ч. и на място от 8,00 до 10,30 ч. 10-1

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 50 г., 0897 883 524. 11-1

ФИРМА търси да назначи складови работници до 45 г., 0897 883 500. 11-1

ПАВИЛИОН за закуски търси продавачка до 50 г., 0896 641 608. 8-1

ФИРМА търси охранители, 0889 474 223. 5-1

РАЗНИ

КРЕДИТ с отстъпка, 0885 426 705. 21-8

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-2

ТЪРСЯ тричленно семейство до 32-годишни, от В. Търново, без жилище, да им завещая такова, 062/67 33 44. 2-1