ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.
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ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ТРИСТАЕН, нов, завършен, бул. „Габровски“, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-5
НОВО жилище, 114 кв. м, 47 500 Е, „Лидл“, 0895 269 196. 120-5
ГАРСОНИЕРА, „Пишмана“, междинен етаж, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-5
ДВУСТАЕН, нов, център, 37000 Е, 0895 269 196. 120-5
ДВУСТАЕН, нов, с гараж, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-5
ДВУСТАЕН, 55 кв., до училище „Ем. Станев“, 68 000 лв., 0883 474 205. 120-5
ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-5
САНИРАН, спалня, хол и кухня, Нова болница, ет. 5, 0886 656 062. 120-5
ТРИСТАЕН апартамент, панел, в „Бузлуджа“, 0883 474 205. 120-5
ДВУСТАЕН апартамент в центъра, 0883 474 205. 120-5
АПАРТАМЕНТ, 100 кв. м, втори етаж, Полски Тръмбеш, 51 000 лв., 0895 269 196. 120-5
СПАЛНЯ, хол и кухня, до Строителния техникум, с двор, 30 кв. м, 0886 656 062. 120-5
ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55000Е – 0895269196. 120-5
ПАРЦЕЛ, гр. Дебелец, със сменено предназначение, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-5
САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-5
ПРОДАВА два апартамента, всеки с една спалня, 0886 656 062. 120-5
АПАРТАМЕНТ за нощувки, 80 000 лв., 0883 474 205. 120-5
ЖИЛИЩЕ в центъра, юг, 35 000 Е, 0883 445 705. 120-5
ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-5
КЪЩА в Дебелец, за ремонт, 400 кв. м, двор, 46 000 лв., 0886 656 062. 120-5
РЕМОНТИРАНА къща в Лясковец, 77 500 лв., 0883 474 205. 120-5
ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-5
ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-5
ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-5
ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 53 000 лева, 0887 648 269. 120-5
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-5
ПОМЕЩЕНИЕ, на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв. 0887 648 269. 120-5
ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона Б“, 57 000 лв., 0887 648 269. 120-5
ТРИСТАЕН апартамент, Стара част, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-5
ТУХЛЕНА гарсониера, 51 000 лв., 0883 474 205. 120-5
ТОПОФЕРТА, център, ново строителство, обзаведен, 49000 лв., 0883 445 705. 120-5
ГАРСОНИЕРА до Спортна зала, 25 000 Е, 0885 856 764. 120-5
НОВА БОЛНИЦА, страхотно жилище, 39 350 Е, 0883 445 705. 120-5
ТРИ спални, ремонтиран, до „Марно поле“, 0886 656 062. 120-5
ТРИСТАЕН панел, Нова болница, санирана сграда, 0895 269 196. 120-5
ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-5
МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-5
КЪЩА в Пчелище, 45 000 лв., 0886 656 062. 120-5
ЦЕНТЪР, две стаи, на юг, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-5
ОБЗАВЕДЕН, тристаен, в центъра, 0883 474 205. 120-5
НАПЪЛНО обзаведен апартамент, до Спортна зала, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-5
ТРИСТАЕН, панел, трети етаж, „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-5
ЖИЛИЩЕ, до Спортна зала, етаж 6 от 8, 23 000 Е, 0885 838 000. 120-5
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-5
ТРИСТАЕН, до стадиона, тухла, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-5
СПАЛНЯ, хол, кухня, ремонтиран, ул. „Краков“, 0886 656 062. 120-5
КЪЩА в Горна Оряховица, център, 82 000 лв., 0889 123 937. 120-5
ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, обзаведен, „Картала“, 0885 856 764. 120-5
ТУХЛЕНА гарсониера, „Зона Б“, 0883 474 205. 120-5
ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона Б“, 0889 123 937. 120-5
ПАРЦЕЛ в с. Присово – 0885856764. 120-5
КЪЩА Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-5
СПАЛНЯ, хол и кухня кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0886 656 062. 120-5
ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 100 кв. м, 57 000 Е, 0895 269 196. 120-5
ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-5
ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-5
ЕТАЖ от къща с двор и пет стаи, кв. „Акация“, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-5
ТРИСТАЕН, до стадиона, тухла, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-5
ТРИСТАЕН панел, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 856 764. 120-5
ИЗГОДЕН, двустаен, в център, среден етаж, 0886 656 062. 120-5
ЕТАЖ от къща с панорама и двор, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-5
ЕТАЖ в центъра, готов за обзавеждане, 68 500 лв., 0886 656 062. 120-5
КЪЩА с гараж и двор в кв. „Варуша“, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-5
СОБСТВЕНИК продава апартамент в гр. В. Търново, кв. „Бузлуджа“, до магазин „Била“, 63 кв. м, 2-ри етаж, 36 000 Е, 0888 374 554. 21-11
ГОРИ за сеч, изгодно, 0878 221 658. 10-10
МЯСТО 1 дка, Козлуджа, 0878 221 658. 10-10
ПАРЦЕЛ с каменна постройка, с. Балван, 0876 594 320. 21-10
СПАЛНЯ, хол и кухня, обзаведен, до КАТ, 41 200 евро, 0895 476 397. 10-9
СПАЛНЯ, хол и кухня, кв. „Бузлуджа“, 30 000 евро, 0886 861 777. 10-9
ДВЕ спални и дневна, до полицията, 45 000 евро, 0896 907 991. 10-9
СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, ул. „Краков“, 42 000 евро, 0896 907 991. 10-9
ЕТАЖ от къща, 62 000 лв, 0884 864 445. 10-9
ЧЕТИРИСТАЕН, юг-север, монолитен, междинен етаж, широк център, 0988 886 061. 11-9
ЕТАЖ от къща, ц. поща, от собственик, 0885 356 606. 10-9
КЪЩА, Лясковец, 0889 145 850. 11-8
КЪЩА на главната улица във Велико Търново, 0885 824 294. 21-7
ДВУЕТАЖНА къща с двор, кладенец, село Михалци, 0885 824 294. 21-7
МНОГОСТАЕН, широк център, 0876 821 888. 8-7
ЧЕТИРИСТАЕН тухлен, обзаведен, ет. 2 от три, топцентъра на Горна Оряховица (на площада), цена по договаряне, без посредник, 0885 332 439. 6-6
ПРОДАВАМ парцел от 460 кв. м за жилищни нужди в гр. Велико Търново в квартал „Картала“. Парцелът е с ПУП за строеж на жилищна сграда и граничи с парк и боровата гора 0878 835 048. 5-5
ПРОДАВАМЕ къща, санирана и обзаведена, в центъра на Русаля, 0886 428 534. 5-4
ПРОДАВАМ къща и селскостопански постройки с дворно място 2940 кв. м в с. Ст. Стамболово, 15 000 евро, без посредник, 0897 728 508. 21-4
ТРИСТАЕН апартамент, до пазара, 60 500евро, 0894 696 444. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, на замазка и шпакловка, 45 000 евро, 0886 104 090. 3-3
ТРИСТАЕН обзаведен, до стадиона, 62 900 евро, 0894 696 444. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, кв. „Бузлуджа“, 38 900 евро, 0897 776 064. 3-3
ДВУСТАЕН, ново стр-во, обзаведен, лукс, 0898 819 555. 3-3
ЧЕТИРИСТАЕН, тухлен апартамент в гр. Горна Оряховица, на центъра, 31 700 евро, 0886 104 090. 3-3
ЕТАЖ от къща в центъра – три стаи, коридор, кухня, баня, тоалетна, двор, без посредник, 0887 706 750. 5-3
АПАРТАМЕНТ, 0887 003 244. 10-2
КЪЩА с двор и селскостопански постройки, с. Козаревец, 0886 077 149. 5-2
КЪЩА със селскостопански постройки, 1989 г., с. Козаревец, 0886 077 149. 5-2
ДВОРНО място 1430 кв. м, незастроено, с. Церова кория, 0878 813 237, след 18 ч. 6-2
ТРИСТАЙНИ, ц., 0886 770 426. 5-2
ТРИСТАЕН, н.с., лукс, 0889 379 494. 6-2
ПРОДАВАМ гараж, ул. „Стоян Коледаров“, бл. „Еверест“, подземен, 19 кв. м, 0877 947 038. 21-1
ЕТАЖ от къща, идеален център, втори етаж, 110 кв. м, самостоятелен вход, 103 кв. м таванско помещение, 55 кв. м дворно място, 40 кв. маза, без посредник, 120 000 Е, 0877 488 004. 5-1
ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
СИТРОЕН Пикасо 2002, в отлично състояние, 0878 221 658. 10-10
РЕНО Канго 1,9 дизел, пътническо, 6 врати, 0888 210 968. 6-5
ФОЛКСВАГЕН Голф, 0884 014 560. 6-4
ФОЛКСВАГЕН Пасат 1,9 TDI, 131 коня, регистриран, нов внос, Испания, цена 4500 лева, 0883 357 116. 21-1
ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-94
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-57
ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-47
ДЪРВА, нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-40
ЯРМОМЕЛКА, 0882 855 859. 21-15
ПРОДАВАМ сини сливи за ракия, с. Бряговица, 0879 380 448. 10-8
ТУРСКИ керемиди; каруца, теглена от кола (трактор), 0889 393 114. 8-7
ТРАКТОР МТЗ 82, „Болгар“, руски, двойно предаване, 0889 581 738. 5-5
ДЪРВА за огрев, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, с/у „Спортно Търново“. 60-3
ПРОДАВАМ всички видове пчелен мед, 0988 801 213. 6-2
ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ЗАПАЗЕНА холова гарнитура, 120 лв., 0888 970 021.
КОМПЛЕКТ бяла спалня, четирикрилен гардероб, нощни шкафчета и тоалетка, изгодно, 0884 414 505.
СГЪВАЕМ ъглов диван-спалня, комплект, цена по споразумение, 0884 414 505.
ПРОДАВА ЖИВОТНИ
ДОМАШНИ пилета, 0895 728 456. 25-15
20 ОВЦЕ и 1 коч, П. Тръмбеш, 0886 597 026. 10-2
КОБИЛА, 0882 487 332. 10-2
КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
„ЕРАТО АГРО” ООД – Иван Събев, купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на: Стефан Стамболово, Обединение, Дебелец, Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-482
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-328
ЗЕМЕДЕЛСКИ земи и гори – с. Върбовка, общини Павликени, Свищов, Севлиево, Полски Тръмбеш, 0988 886 061. 11-9
АПАРТАМЕНТ или етаж, 0887 742 365. 6-6
ГАРСОНИЕРА, 0887 573 633. 6-6
КУПУВА АВТОМОБИЛИ
ИЗКУПУВА автомобили, 0884 487 684. 60-29
КУПУВА коли за скрап, от място, 0888 627 586. 42-12
КОЛИ за скрап, от място, 0894 415 808. 23-14
ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ДВУСТАЕН, нов, до Четвърти корпус, 400 лв., 0895 269 196. 120-5
ДВУСТАЕН, луксозен с кабелна и интернет, „Картала“, 450 лв., 0889 123 937. 120-5
ТРИСТАЕН, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-5
ОТЛИЧЕН двустаен, бул. „България“, 400 лв., 0889 123 937. 120-5
ГАРСОНИЕРА в центъра, 260 лв., 0889 123 937. 120-5
ДВУСТАЕН, до КАТ, 400 лв., 0889 123 937. 120-5
ЛУКСОЗНО, двустайно, център, 380 лв., 0889 123 937. 120-5
ДВУСТАЕН, ново строителство, Четвърти корпус, 0889 123 937. 120-5
БОКСОНИЕРА в „Слънчев дом“, 0889 123 937. 120-5
ГАЗИФИЦИРАН апартамент в „Слънчев дом“, 360 лв., 0889 123 937. 120-5
ОБЗАВЕДЕНО студио на „Картала“, 250 лв., 0877 731 511. 120-5
ЛУКСОЗЕН апартамент, център, 0877 677 966. 120-5
ЖИЛИЩЕ с две спални, „Зона Б“, 0877 677 966. 120-5
ДВУСТАЕН, до Пети корпус, 0877 731 511. 120-5
ДВУСТАЕН, до мола, 0877 677 966. 120-5
ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0877 677 966. 120-5
ТРИСТАЕН, центъра, за семейство, 0877 731 511. 120-5
ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, „Бузлуджа“, 280 лв., 0877 731 511. 120-5
ДВУСТАЕН, в центъра, обзаведен, 320 лв., 0877 731 511. 120-5
ДВУСТАЕН, до Пети корпус, с два климатика, 0889 123 937. 120-5
ТРИСТАЕН, обзаведен, център, 0888 960 629. 21-20
ЕДНОСТАЕН, до стадиона, 200 лв., 0896 907 991. 10-9
ОБЗАВЕДЕН тристаен апартамент под наем, 380 лв., 0886 861 777. 10-9
ТРИСТАЕН апартамент до пожарната, 350 лв., 0884 864 445. 10-9
ДВУСТАЕН, до полицията, 330 лв., 0899 891 291. 10-9
ГАРСОНИЕРА, център, 062/60 60 36, 0879 438 262. 10-9
ТРИСТАЕН, широк център, 0879 836 888. 8-7
ОБЗАВЕДЕН апартамент с две тераси, до полицията, 0889 766 346. 6-6
АГЕНЦИЯ „Акцент-ВТ“ ООД търси квартири, 0887 573 633. 6-6
ДАВАМ двустаен обзаведен, южен апартамент, 0887 862 203. 6-4
ГАРСОНИЕРА, 0884 014 560. 6-4
КВАРТИРИ – център, 0897 945 172. 7-3
ОБЗАВЕДЕНА стая с тераса (кухня), кв. „Бузлуджа“, дългосрочно, 0887 134 723, 062/52 04 28. 3-3
ДВУСТАЕН обзаведен, кв. „Акация“, 420 лева, 0894 696 444. 3-3
ТРИСТАЕН, обзаведен, под КАТ, 360 лева, 0886 104 090. 3-3
ЮЖЕН апартамент, двустаен, обзаведен, на стадиона, 400 лева, 0894 696 444. 3-3
ДАВАМ под наем напълно обзаведена и ремонтирана гарсониера до ректората, на ул. „Димитър Найденов“, от собственик, наем 290 лв., 0888 557 868. 11-3
КВАРТИРИ, нови, център, 0899 707 072. 42-2
НОЩУВКИ, задочници, център, 0899 707 072. 42-2
ГАРСОНИЕРА за жена до сладкарница „Неделя“, 160 лв., 0887 363 647, 0879 334 337. 5-2
ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-5
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-5
ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-5
СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-5
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-5
МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-5
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-5
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-5
МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-5
ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-5
СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-5
ЗАВЕДЕНИЕ – разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-5
СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-5
МАГАЗИН в района на пазара, 250 лв., 0889 123 937. 120-5
ПОМЕЩЕНИЕ – бул. „България“, 100 кв. м, с два сан. възела, 0889 123 937. 120-5
РЕСТОРАНТ, център, открита тераса, 0878 221 658. 10-10
ПОД НАЕМ ДРУГИ
RENT A CAR, 0884 487 684. 60-28
ГАРАЖ, топцентър, 100 лв., 0889 123 937. 120-5
ТРАНСПОРТ
БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-148
БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-96
БУС 1,5 т, 0888 712 947. 40-38
БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-43
БУС 1,5 т, 0882 855 859. 21-15
АВТОСЕРВИЗ
ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-129
ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-128
ПЪТНА помощ, 0884 487 684, 0896 459 309. 60-28
РЕМОНТ на автомобили, 0887 099 094. 35-13
ЗА ДОМА
ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-185
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-374
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-374
ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-93
ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-93
ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-93
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-155
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-155
ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-147
ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-90
ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-88
ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-84
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-61
ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-61
ОТПУШВАНЕ на канали, 0887 207 277. 100-39
КОСЕНЕ, 0896 763 406. 25-21
ПРОФЕСИОНАЛНО почистване стъкла, офиси, апартаменти, пране, 0884 880 030. 21-17
СТРОИТЕЛСТВО и ремонти от А до Я, 0887 099 094. 35-13
ТРАНСПОРТ, хамали, почистване мазета, жилища и градини, 0886 644 258. 21-13
КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-12
ШПАКЛОВКА, обръщане на прозорци, боя, саниране, 0885 066 314. 21-12
ИЗВЪРШВА ремонт на стари къщи от основи до покрив, 0882 279 749. 21-11
КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-10
ПОКРИВИ и боядисване, изолации, 0897 060 630. 10-10
БОЯДИСВАНЕ, шпакловка, гипсокартон, плочки, топлоизолации, Илиян Иванов, 0878 748 067. 21-9
ШПАКЛОВКА, боядисване, подмазване на прозорци, 0886 724 568. 21-9
ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, мазилка, боя, 0886 064 822. 21-9
СТРОИТЕЛСТВО, груб строеж, каменни зидарии, покривни ремонти, хидроизолация, тенекеджийство, дренажи, гаранция, 0876 059 009. 21-9
ДЪРВОДЕЛСКИ услуги – кухни, мебели, врати, 0899 795 728. 21-7
БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 63-6
РЕМОНТ на покриви, цигли и керемиди, хидроизолации, 10 г. гаранция, 0886 526 499. 11-6
ПОЧИСТВАНЕ на жилища, 0882 708 293. 21-5
КАМЕННИ зидарии, каменни плочници, облицовки, шпакловки и др., ремонт на стари къщи, 0885 379 916. 5-4
МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 10-3
СЪБАРЯНЕ, разчистване, подравняване, изкопи и строеж, 0887 099 094. 20-3
МЕТАЛНИ и дървени парапети, навеси и огради, 0887 099 094. 20-3
ВиК и дренажи, 0887 099 094. 20-3
ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 15-2
РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 15-2
ПОЧИСТВАНЕ на мази, тавански стаи, 0887 875 947. 15-2
ХИДРОИЗОЛАЦИИ с гаранция, 0887 875 947. 15-2
ДОВЪРШИТЕЛНИ работи и покриви, 0884 215 334. 5-2
СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-1
КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1
РЕМОНТ бойлери, 0887 830 121. 3-1
ЗДРАВЕ И КРАСОТА
ЛЕЧЕБЕН масаж за пенсионери и трудоустроени на адрес, промоция, 0876 180 890. 8-7
ЛЕЧЕБЕН масаж с миофасциални техники и коламаска, 0882 807 731. 17-2
ВЕЧЕН ЖИВОТ
ТРАУРНИ АГЕНЦИИ „ЕВРОПА“ денонощно организират всичко за погребения, кремации, минусова хладилна камера и транспорт в страната и от чужбина на достъпни цени. Офиси във В. Търново (до Стара болница), Дряново (до площад „К. Фичето“), Габрово (до консултативна п-ка), тел. 0899 30 30 30, 0885 25 17 92. 55-24
СЧЕТОВОДСТВО
СЧЕТОВОДНИ услуги за лекари и зъболекари, 0889 95 36 31. 22-18
ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 50-21
EКСКУРЗИИ
„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-26
„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-192
ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-115
„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-113
„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-113
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-111
АЛПИНИСТИ, 0887 131 381. 30-29
ТЪРСИМ кравар за 15 крави, 0885 290 380. 21-20
СКЛАД за метали търси общи работници, 0887 493 555. 18-16
КУЛИНАРЕН щанд в магазин „Кауфланд“ – В. Търново, търси продавач-консултант, 0887 907 032. 10-10
ПИЦАРИЯ „Михаела“ търси сервитьор/ка, 0895 612 115. 10-9
ФИРМА в гр. Горна Оряховица търси да назначи шофьор от понеделник до петък, 0898 671 111. 10-8
СЕМЕЕН хотел във Велико Търново търси камериерка, 0888 378 206. 10-7
ЗАВЕДЕНИЕ за бързо хранене „На завоя“, кв. „Чолаковци“, набира персонал на различни позиции. Трудов договор, осигуровки, тел. 0884 580 180, след 18,00 ч. и на място от 8,00 до 10,30 ч. 10-7
ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 50 г., 0897 883 524. 11-7
ФИРМА търси да назначи складови работници до 45 г., 0897 883 500. 11-7
ПАВИЛИОН за закуски търси продавачка до 50 г., 0896 641 608. 8-7
НАБИРАМ майстори топлоизолация, шпакловки, боядисване и др., 0882 664 473. 10-6
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ за магазин, 0882 027 247. 6-5
ФИРМА търси охранител, 0889 474 223. 5-2
ФИРМА „Титан“ търси шофьори кат. В и С, 0887 791 352. 20-2
РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ за морето, всекидневно заплащане, подсигурена квартира, 0899 880 140.
ДЪРВОДЕЛСКИ цех в Горна Оряховица търси общ работник, 0888 798 352. 10-1
РАЗНИ
КРЕДИТ с отстъпка, 0885 426 705. 21-14
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-8