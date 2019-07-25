ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

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ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТРИСТАЕН, нов, завършен, бул. „Габровски“, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-5

НОВО жилище, 114 кв. м, 47 500 Е, „Лидл“, 0895 269 196. 120-5

ГАРСОНИЕРА, „Пишмана“, междинен етаж, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-5

ДВУСТАЕН, нов, център, 37000 Е, 0895 269 196. 120-5

ДВУСТАЕН, нов, с гараж, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-5

ДВУСТАЕН, 55 кв., до училище „Ем. Станев“, 68 000 лв., 0883 474 205. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-5

САНИРАН, спалня, хол и кухня, Нова болница, ет. 5, 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент, панел, в „Бузлуджа“, 0883 474 205. 120-5

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, 0883 474 205. 120-5

АПАРТАМЕНТ, 100 кв. м, втори етаж, Полски Тръмбеш, 51 000 лв., 0895 269 196. 120-5

СПАЛНЯ, хол и кухня, до Строителния техникум, с двор, 30 кв. м, 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55000Е – 0895269196. 120-5

ПАРЦЕЛ, гр. Дебелец, със сменено предназначение, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-5

САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-5

ПРОДАВА два апартамента, всеки с една спалня, 0886 656 062. 120-5

АПАРТАМЕНТ за нощувки, 80 000 лв., 0883 474 205. 120-5

ЖИЛИЩЕ в центъра, юг, 35 000 Е, 0883 445 705. 120-5

ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-5

КЪЩА в Дебелец, за ремонт, 400 кв. м, двор, 46 000 лв., 0886 656 062. 120-5

РЕМОНТИРАНА къща в Лясковец, 77 500 лв., 0883 474 205. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-5

ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-5

ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 53 000 лева, 0887 648 269. 120-5

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава”, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-5

ПОМЕЩЕНИЕ, на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв. 0887 648 269. 120-5

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона Б“, 57 000 лв., 0887 648 269. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент, Стара част, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-5

ТУХЛЕНА гарсониера, 51 000 лв., 0883 474 205. 120-5

ТОПОФЕРТА, център, ново строителство, обзаведен, 49000 лв., 0883 445 705. 120-5

ГАРСОНИЕРА до Спортна зала, 25 000 Е, 0885 856 764. 120-5

НОВА БОЛНИЦА, страхотно жилище, 39 350 Е, 0883 445 705. 120-5

ТРИ спални, ремонтиран, до „Марно поле“, 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН панел, Нова болница, санирана сграда, 0895 269 196. 120-5

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-5

КЪЩА в Пчелище, 45 000 лв., 0886 656 062. 120-5

ЦЕНТЪР, две стаи, на юг, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-5

ОБЗАВЕДЕН, тристаен, в центъра, 0883 474 205. 120-5

НАПЪЛНО обзаведен апартамент, до Спортна зала, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-5

ТРИСТАЕН, панел, трети етаж, „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-5

ЖИЛИЩЕ, до Спортна зала, етаж 6 от 8, 23 000 Е, 0885 838 000. 120-5

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-5

ТРИСТАЕН, до стадиона, тухла, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-5

СПАЛНЯ, хол, кухня, ремонтиран, ул. „Краков“, 0886 656 062. 120-5

КЪЩА в Горна Оряховица, център, 82 000 лв., 0889 123 937. 120-5

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, обзаведен, „Картала“, 0885 856 764. 120-5

ТУХЛЕНА гарсониера, „Зона Б“, 0883 474 205. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона Б“, 0889 123 937. 120-5

ПАРЦЕЛ в с. Присово – 0885856764. 120-5

КЪЩА Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-5

СПАЛНЯ, хол и кухня кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0886 656 062. 120-5

ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 100 кв. м, 57 000 Е, 0895 269 196. 120-5

ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-5

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-5

ЕТАЖ от къща с двор и пет стаи, кв. „Акация“, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН, до стадиона, тухла, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН панел, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 856 764. 120-5

ИЗГОДЕН, двустаен, в център, среден етаж, 0886 656 062. 120-5

ЕТАЖ от къща с панорама и двор, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-5

ЕТАЖ в центъра, готов за обзавеждане, 68 500 лв., 0886 656 062. 120-5

КЪЩА с гараж и двор в кв. „Варуша“, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-5

СОБСТВЕНИК продава апартамент в гр. В. Търново, кв. „Бузлуджа“, до магазин „Била“, 63 кв. м, 2-ри етаж, 36 000 Е, 0888 374 554. 21-11

ГОРИ за сеч, изгодно, 0878 221 658. 10-10

МЯСТО 1 дка, Козлуджа, 0878 221 658. 10-10

ПАРЦЕЛ с каменна постройка, с. Балван, 0876 594 320. 21-10

СПАЛНЯ, хол и кухня, обзаведен, до КАТ, 41 200 евро, 0895 476 397. 10-9

СПАЛНЯ, хол и кухня, кв. „Бузлуджа“, 30 000 евро, 0886 861 777. 10-9

ДВЕ спални и дневна, до полицията, 45 000 евро, 0896 907 991. 10-9

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, ул. „Краков“, 42 000 евро, 0896 907 991. 10-9

ЕТАЖ от къща, 62 000 лв, 0884 864 445. 10-9

ЧЕТИРИСТАЕН, юг-север, монолитен, междинен етаж, широк център, 0988 886 061. 11-9

ЕТАЖ от къща, ц. поща, от собственик, 0885 356 606. 10-9

КЪЩА, Лясковец, 0889 145 850. 11-8

КЪЩА на главната улица във Велико Търново, 0885 824 294. 21-7

ДВУЕТАЖНА къща с двор, кладенец, село Михалци, 0885 824 294. 21-7

МНОГОСТАЕН, широк център, 0876 821 888. 8-7

ЧЕТИРИСТАЕН тухлен, обзаведен, ет. 2 от три, топцентъра на Горна Оряховица (на площада), цена по договаряне, без посредник, 0885 332 439. 6-6

ПРОДАВАМ парцел от 460 кв. м за жилищни нужди в гр. Велико Търново в квартал „Картала“. Парцелът е с ПУП за строеж на жилищна сграда и граничи с парк и боровата гора 0878 835 048. 5-5

ПРОДАВАМЕ къща, санирана и обзаведена, в центъра на Русаля, 0886 428 534. 5-4

ПРОДАВАМ къща и селскостопански постройки с дворно място 2940 кв. м в с. Ст. Стамболово, 15 000 евро, без посредник, 0897 728 508. 21-4

ТРИСТАЕН апартамент, до пазара, 60 500евро, 0894 696 444. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, на замазка и шпакловка, 45 000 евро, 0886 104 090. 3-3

ТРИСТАЕН обзаведен, до стадиона, 62 900 евро, 0894 696 444. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, кв. „Бузлуджа“, 38 900 евро, 0897 776 064. 3-3

ДВУСТАЕН, ново стр-во, обзаведен, лукс, 0898 819 555. 3-3

ЧЕТИРИСТАЕН, тухлен апартамент в гр. Горна Оряховица, на центъра, 31 700 евро, 0886 104 090. 3-3

ЕТАЖ от къща в центъра – три стаи, коридор, кухня, баня, тоалетна, двор, без посредник, 0887 706 750. 5-3

АПАРТАМЕНТ, 0887 003 244. 10-2

КЪЩА с двор и селскостопански постройки, с. Козаревец, 0886 077 149. 5-2

КЪЩА със селскостопански постройки, 1989 г., с. Козаревец, 0886 077 149. 5-2

ДВОРНО място 1430 кв. м, незастроено, с. Церова кория, 0878 813 237, след 18 ч. 6-2

ТРИСТАЙНИ, ц., 0886 770 426. 5-2

ТРИСТАЕН, н.с., лукс, 0889 379 494. 6-2

ПРОДАВАМ гараж, ул. „Стоян Коледаров“, бл. „Еверест“, подземен, 19 кв. м, 0877 947 038. 21-1

ЕТАЖ от къща, идеален център, втори етаж, 110 кв. м, самостоятелен вход, 103 кв. м таванско помещение, 55 кв. м дворно място, 40 кв. маза, без посредник, 120 000 Е, 0877 488 004. 5-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

СИТРОЕН Пикасо 2002, в отлично състояние, 0878 221 658. 10-10

РЕНО Канго 1,9 дизел, пътническо, 6 врати, 0888 210 968. 6-5

ФОЛКСВАГЕН Голф, 0884 014 560. 6-4

ФОЛКСВАГЕН Пасат 1,9 TDI, 131 коня, регистриран, нов внос, Испания, цена 4500 лева, 0883 357 116. 21-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-94

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-57

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-47

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-40

ЯРМОМЕЛКА, 0882 855 859. 21-15

ПРОДАВАМ сини сливи за ракия, с. Бряговица, 0879 380 448. 10-8

ТУРСКИ керемиди; каруца, теглена от кола (трактор), 0889 393 114. 8-7

ТРАКТОР МТЗ 82, „Болгар“, руски, двойно предаване, 0889 581 738. 5-5

ДЪРВА за огрев, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, с/у „Спортно Търново“. 60-3

ПРОДАВАМ всички видове пчелен мед, 0988 801 213. 6-2

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ

ЗАПАЗЕНА холова гарнитура, 120 лв., 0888 970 021.

КОМПЛЕКТ бяла спалня, четирикрилен гардероб, нощни шкафчета и тоалетка, изгодно, 0884 414 505.

СГЪВАЕМ ъглов диван-спалня, комплект, цена по споразумение, 0884 414 505.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ДОМАШНИ пилета, 0895 728 456. 25-15

20 ОВЦЕ и 1 коч, П. Тръмбеш, 0886 597 026. 10-2

КОБИЛА, 0882 487 332. 10-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„ЕРАТО АГРО” ООД – Иван Събев, купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на: Стефан Стамболово, Обединение, Дебелец, Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-482

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-328

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи и гори – с. Върбовка, общини Павликени, Свищов, Севлиево, Полски Тръмбеш, 0988 886 061. 11-9

АПАРТАМЕНТ или етаж, 0887 742 365. 6-6

ГАРСОНИЕРА, 0887 573 633. 6-6

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВА автомобили, 0884 487 684. 60-29

КУПУВА коли за скрап, от място, 0888 627 586. 42-12

КОЛИ за скрап, от място, 0894 415 808. 23-14

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, нов, до Четвърти корпус, 400 лв., 0895 269 196. 120-5

ДВУСТАЕН, луксозен с кабелна и интернет, „Картала“, 450 лв., 0889 123 937. 120-5

ТРИСТАЕН, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-5

ОТЛИЧЕН двустаен, бул. „България“, 400 лв., 0889 123 937. 120-5

ГАРСОНИЕРА в центъра, 260 лв., 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН, до КАТ, 400 лв., 0889 123 937. 120-5

ЛУКСОЗНО, двустайно, център, 380 лв., 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, Четвърти корпус, 0889 123 937. 120-5

БОКСОНИЕРА в „Слънчев дом“, 0889 123 937. 120-5

ГАЗИФИЦИРАН апартамент в „Слънчев дом“, 360 лв., 0889 123 937. 120-5

ОБЗАВЕДЕНО студио на „Картала“, 250 лв., 0877 731 511. 120-5

ЛУКСОЗЕН апартамент, център, 0877 677 966. 120-5

ЖИЛИЩЕ с две спални, „Зона Б“, 0877 677 966. 120-5

ДВУСТАЕН, до Пети корпус, 0877 731 511. 120-5

ДВУСТАЕН, до мола, 0877 677 966. 120-5

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0877 677 966. 120-5

ТРИСТАЕН, центъра, за семейство, 0877 731 511. 120-5

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, „Бузлуджа“, 280 лв., 0877 731 511. 120-5

ДВУСТАЕН, в центъра, обзаведен, 320 лв., 0877 731 511. 120-5

ДВУСТАЕН, до Пети корпус, с два климатика, 0889 123 937. 120-5

ТРИСТАЕН, обзаведен, център, 0888 960 629. 21-20

ЕДНОСТАЕН, до стадиона, 200 лв., 0896 907 991. 10-9

ОБЗАВЕДЕН тристаен апартамент под наем, 380 лв., 0886 861 777. 10-9

ТРИСТАЕН апартамент до пожарната, 350 лв., 0884 864 445. 10-9

ДВУСТАЕН, до полицията, 330 лв., 0899 891 291. 10-9

ГАРСОНИЕРА, център, 062/60 60 36, 0879 438 262. 10-9

ТРИСТАЕН, широк център, 0879 836 888. 8-7

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две тераси, до полицията, 0889 766 346. 6-6

АГЕНЦИЯ „Акцент-ВТ“ ООД търси квартири, 0887 573 633. 6-6

ДАВАМ двустаен обзаведен, южен апартамент, 0887 862 203. 6-4

ГАРСОНИЕРА, 0884 014 560. 6-4

КВАРТИРИ – център, 0897 945 172. 7-3

ОБЗАВЕДЕНА стая с тераса (кухня), кв. „Бузлуджа“, дългосрочно, 0887 134 723, 062/52 04 28. 3-3

ДВУСТАЕН обзаведен, кв. „Акация“, 420 лева, 0894 696 444. 3-3

ТРИСТАЕН, обзаведен, под КАТ, 360 лева, 0886 104 090. 3-3

ЮЖЕН апартамент, двустаен, обзаведен, на стадиона, 400 лева, 0894 696 444. 3-3

ДАВАМ под наем напълно обзаведена и ремонтирана гарсониера до ректората, на ул. „Димитър Найденов“, от собственик, наем 290 лв., 0888 557 868. 11-3

КВАРТИРИ, нови, център, 0899 707 072. 42-2

НОЩУВКИ, задочници, център, 0899 707 072. 42-2

ГАРСОНИЕРА за жена до сладкарница „Неделя“, 160 лв., 0887 363 647, 0879 334 337. 5-2

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-5

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-5

СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-5

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-5

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-5

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-5

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-5

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-5

ЗАВЕДЕНИЕ – разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-5

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН в района на пазара, 250 лв., 0889 123 937. 120-5

ПОМЕЩЕНИЕ – бул. „България“, 100 кв. м, с два сан. възела, 0889 123 937. 120-5

РЕСТОРАНТ, център, открита тераса, 0878 221 658. 10-10

ПОД НАЕМ ДРУГИ

RENT A CAR, 0884 487 684. 60-28

ГАРАЖ, топцентър, 100 лв., 0889 123 937. 120-5

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-148

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-96

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 40-38

БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-43

БУС 1,5 т, 0882 855 859. 21-15

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-129

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-128

ПЪТНА помощ, 0884 487 684, 0896 459 309. 60-28

РЕМОНТ на автомобили, 0887 099 094. 35-13

ЗА ДОМА

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-185

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-374

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-374

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-93

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-93

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-93

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-155

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-155

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-147

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-90

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-88

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-84

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-61

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 70-61

ОТПУШВАНЕ на канали, 0887 207 277. 100-39

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 25-21

ПРОФЕСИОНАЛНО почистване стъкла, офиси, апартаменти, пране, 0884 880 030. 21-17

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти от А до Я, 0887 099 094. 35-13

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване мазета, жилища и градини, 0886 644 258. 21-13

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-12

ШПАКЛОВКА, обръщане на прозорци, боя, саниране, 0885 066 314. 21-12

ИЗВЪРШВА ремонт на стари къщи от основи до покрив, 0882 279 749. 21-11

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-10

ПОКРИВИ и боядисване, изолации, 0897 060 630. 10-10

БОЯДИСВАНЕ, шпакловка, гипсокартон, плочки, топлоизолации, Илиян Иванов, 0878 748 067. 21-9

ШПАКЛОВКА, боядисване, подмазване на прозорци, 0886 724 568. 21-9

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, мазилка, боя, 0886 064 822. 21-9

СТРОИТЕЛСТВО, груб строеж, каменни зидарии, покривни ремонти, хидроизолация, тенекеджийство, дренажи, гаранция, 0876 059 009. 21-9

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги – кухни, мебели, врати, 0899 795 728. 21-7

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 63-6

РЕМОНТ на покриви, цигли и керемиди, хидроизолации, 10 г. гаранция, 0886 526 499. 11-6

ПОЧИСТВАНЕ на жилища, 0882 708 293. 21-5

КАМЕННИ зидарии, каменни плочници, облицовки, шпакловки и др., ремонт на стари къщи, 0885 379 916. 5-4

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 10-3

СЪБАРЯНЕ, разчистване, подравняване, изкопи и строеж, 0887 099 094. 20-3

МЕТАЛНИ и дървени парапети, навеси и огради, 0887 099 094. 20-3

ВиК и дренажи, 0887 099 094. 20-3

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 15-2

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 15-2

ПОЧИСТВАНЕ на мази, тавански стаи, 0887 875 947. 15-2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ с гаранция, 0887 875 947. 15-2

ДОВЪРШИТЕЛНИ работи и покриви, 0884 215 334. 5-2

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-1

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

РЕМОНТ бойлери, 0887 830 121. 3-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕЧЕБЕН масаж за пенсионери и трудоустроени на адрес, промоция, 0876 180 890. 8-7

ЛЕЧЕБЕН масаж с миофасциални техники и коламаска, 0882 807 731. 17-2

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ТРАУРНИ АГЕНЦИИ „ЕВРОПА“ денонощно организират всичко за погребения, кремации, минусова хладилна камера и транспорт в страната и от чужбина на достъпни цени. Офиси във В. Търново (до Стара болница), Дряново (до площад „К. Фичето“), Габрово (до консултативна п-ка), тел. 0899 30 30 30, 0885 25 17 92. 55-24

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги за лекари и зъболекари, 0889 95 36 31. 22-18

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 50-21

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-26

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-192

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-115

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-113

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-113

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-111

АЛПИНИСТИ, 0887 131 381. 30-29

ТЪРСИМ кравар за 15 крави, 0885 290 380. 21-20

СКЛАД за метали търси общи работници, 0887 493 555. 18-16

КУЛИНАРЕН щанд в магазин „Кауфланд“ – В. Търново, търси продавач-консултант, 0887 907 032. 10-10

ПИЦАРИЯ „Михаела“ търси сервитьор/ка, 0895 612 115. 10-9

ФИРМА в гр. Горна Оряховица търси да назначи шофьор от понеделник до петък, 0898 671 111. 10-8

СЕМЕЕН хотел във Велико Търново търси камериерка, 0888 378 206. 10-7

ЗАВЕДЕНИЕ за бързо хранене „На завоя“, кв. „Чолаковци“, набира персонал на различни позиции. Трудов договор, осигуровки, тел. 0884 580 180, след 18,00 ч. и на място от 8,00 до 10,30 ч. 10-7

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 50 г., 0897 883 524. 11-7

ФИРМА търси да назначи складови работници до 45 г., 0897 883 500. 11-7

ПАВИЛИОН за закуски търси продавачка до 50 г., 0896 641 608. 8-7

НАБИРАМ майстори топлоизолация, шпакловки, боядисване и др., 0882 664 473. 10-6

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ за магазин, 0882 027 247. 6-5

ФИРМА търси охранител, 0889 474 223. 5-2

ФИРМА „Титан“ търси шофьори кат. В и С, 0887 791 352. 20-2

РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ за морето, всекидневно заплащане, подсигурена квартира, 0899 880 140.

ДЪРВОДЕЛСКИ цех в Горна Оряховица търси общ работник, 0888 798 352. 10-1

РАЗНИ

КРЕДИТ с отстъпка, 0885 426 705. 21-14

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-8