Къде ще спира токът на 7 август, сряда

На 07.08.2019 г., от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Стражица: с. Асеново, с. Мирово, с. Ново Градище, „Казълдере“, „Винпром“, „Зърнобаза“, ЕТ „Стефан Стефанов“, ЕТ „Картел“ – гр. Стражица.

На 07.08.2019 г., от 09:00 ч. до 13:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Велико Търново: с. Балван, с. Ветренци, с. Ново село, бензиностанция Лукоил с. Момин сбор, мелница – с. Балван, Помпена станция с. Балван, МТП Глобул – с. Ново село, МТП ВИК Ново село, МТП Виваком – с. Ново село, МТП Биолик – с. Ново село.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 13:25 ч. до 13:30 ч. в районите на община Велико Търно во: с. Пушево,с. Момин сбор, МТП Дърводелски цех – с. Момин сбор .

На 07.08.2019 г., от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: „РСВ“ АД, ДП НКЖИ – Поделение „Сигнализация и телекомуникации“, ДП Ръководство на въздушното движение, „Летище Горна Оряховица“ ЕАД, „Ником-97“ АД, „Автотрансснаб“ АД, „Сити корн“ ООД, „Металстрой – Стоянов и Георгиев“ ООД, МТП Раховец газ, ПС Захарни заводи, „Румопласт-94“ ООД, „Бъни“ ООД, „Хилцингер – Пол рни технологии“ ООД, СД „Дитош“, „Лъки-2007“ ООД, „Вита Мобил“ ЕООД, „Прити-95“ ООД, Агропроект, „Монолит 99“ ООД, „Борей“ ООД, ЕТ „Импулс-Н.Николов“, „Газтрейд“ АД, „Монопол – Север“ ООД, „Сага 2000“ ООД, „Технодом“ ООД, „ХАТ“ ЕООД, ЕТ „Елит – Георги Песаров“, „Складова Техника“ АД (ул. „Княз Борис I“ и ул. „Иван Момчилов“), „Петрол“ АД, „Аутокар“ ЕООД, „Ди Ейч Ел Експрес България“ EООД, „Ел-тест“ ООД, „Сортови семена“ АД, „Колорит прес“ ООД, „Купро-94“ ЕООД, „Европалп“ ЕООД, „Ан-Тайс“ ООД, „Комерсавто“ ООД, ET „Стефмарк – Стефан Марков“, „АСТ ООД“, „СИАД“ ООД, „Екобетон“ ЕООД, „Прима блок“ ООД, ЕТ „Крон“, „Строителни изделия“ ЕООД,“Евридика МС“ ЕООД, „ЕЛ-Тест“ ЕООД, „Трансис“ ЕООД, ЕТ „Идея – Илия Манев“, магазин Йорданови и СИЕ, ЕТ „Нина Николова 94″, ЕТ „Гоцо“, ЕТ „Ирина Йорданова“, ЦДГ Детски свят, „ЛП Естейт“ ЕООД, „Емго-06″ ЕООД, „Металснаб“, „Агромашини импекс“ 95, ЕТ „Агрокомплекс“, Трейд Пейпър, ул. „Иван Момчилов“, ул. „Балкан“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Борис I“, ул. „Първи май“ №1 до №5 и от №2 до №6, ул. „Антон Страшимиров“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Орлово гнездо“, ул. „Градинарска“, ул. „Пирин“, ул. „Рила“, ул. „Железничарска“, ул. „Пробуда“, ул. „Освобождение“, ул. „Изворска“,ул. „Черно море“,ул. „Свобода“, ул. „Калтинска комуна“, ул. „1-ви май“, ул. „Варненска“, ул. „Янтра“, ул. „Панега“, ул. „Опълченска“, ул. „Заводска“, ул. „Веслец“, ул. „Р. Даскалов“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Мизия“, ул. „Добруджа“, ул. Тополница“.