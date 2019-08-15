ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

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ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТРИСТАЕН, нов, завършен, бул. „Габровски“, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-2

НОВО жилище, 114 кв. м, 47 500 Е, „Лидл“, 0895 269 196. 120-2

ГАРСОНИЕРА, „Пишмана“, междинен етаж, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-2

ДВУСТАЕН, нов, център, 37000 Е, 0895 269 196. 120-2

ДВУСТАЕН, нов, с гараж, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-2

ДВУСТАЕН, 55 кв., до училище „Ем. Станев“, 68 000 лв., 0883 474 205. 120-2

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-2

САНИРАН, двустаен, над Нова болница, среден етаж, 0886 656 062. 120-2

ТРИСТАЕН апартамент, панел, в „Бузлуджа“, 0883 474 205. 120-2

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, 0883 474 205. 120-2

АПАРТАМЕНТ, 100 кв. м, втори етаж, Полски Тръмбеш, 51 000 лв., 0895 269 196. 120-2

ОСВЕЖЕН двустаен, под пазара, първи етаж, 0886 656 062. 120-2

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-2

ПАРЦЕЛ, гр. Дебелец, със сменено предназначение, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-2

САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-2

ДВУСТАЕН, до КАТ, обзаведен, ново строителство, 0886 656 062. 120-2

АПАРТАМЕНТ за нощувки, 80 000 лв., 0883 474 205. 120-2

ЖИЛИЩЕ в центъра, юг, 35 000 Е, 0883 445 705. 120-2

ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-2

КЪЩА в Дебелец, за ремонт, 400 кв. м, двор, 46 000 лв., 0886 656 062. 120-2

РЕМОНТИРАНА къща в Лясковец, 77 500 лв., 0883 474 205. 120-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-2

ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-2

ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 56 000 лева, 0887 648 269. 120-2

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-2

СКЛАДОВО помещение на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв. 0887 648 269. 120-2

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона Б“, 62 000 лв., 0887 648 269. 120-2

ТРИСТАЕН апартамент, Стара част, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-2

ПАРЦЕЛ 3000 кв. м в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-2

ТОПОФЕРТА, център, ново строителство, обзаведен, 49 000 лв., 0883 445 705. 120-2

ГАРСОНИЕРА до Спортна зала, 25 000 Е, 0885 856 764. 120-2

НОВА БОЛНИЦА, страхотно жилище, 39 350 Е, 0883 445 705. 120-2

ТРИ спални, ремонтиран, до „Марно поле“, 0886 656 062. 120-2

ТРИСТАЕН панел, Нова болница, санирана сграда, 0895 269 196. 120-2

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-2

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-2

СПЕШНО, гарсониера в „Бузлуджа“, втора спирка, не последен етаж, 0886 656 062. 120-2

ЦЕНТЪР, две стаи, на юг, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-2

ОБЗАВЕДЕН, тристаен, в центъра, 0883 474 205. 120-2

НАПЪЛНО обзаведен апартамент, до Спортна зала, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-2

ТРИСТАЕН, панел, трети етаж, „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-2

ЖИЛИЩЕ, до Спортна зала, етаж 6 от 8, 23 000 Е, 0885 838 000. 120-2

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-2

ТРИСТАЕН, до стадиона, тухла, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-2

СПАЛНЯ, хол, кухня, ремонтиран, ул. „Краков“, 0886 656 062. 120-2

КЪЩА в Горна Оряховица, център, 82 000 лв., 0889 123 937. 120-2

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, обзаведен, „Картала“, 0885 856 764. 120-2

ТУХЛЕНА гарсониера, „Зона Б“, 0883 474 205. 120-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона Б“, 0889 123 937. 120-2

ПАРЦЕЛ в с. Присово – 0885856764. 120-2

КЪЩА Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-2

СПАЛНЯ, хол и кухня кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0886 656 062. 120-2

ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 100 кв. м, 57 000 Е, 0895 269 196. 120-2

ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-2

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-2

ЕТАЖ от къща с двор и пет стаи, кв. „Акация“, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-2

ТРИСТАЕН, тухлен, бул. „България“, 105 000 лв., 0886 656 062. 120-2

ТРИСТАЕН панел, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 856 764. 120-2

ИЗГОДЕН, двустаен, в център, среден етаж, 0886 656 062. 120-2

ЕТАЖ от къща с панорама и двор, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-2

ДВУСТАЕН тухлен, бул. „България“, обзаведен, 0886 656 062. 120-2

КЪЩА с гараж и двор в кв. „Варуша“, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-2

ПЕРФЕКТНО обзаведена боксониера, ново строителство, център, 25 000 Е, 0885 838 000. 120-2

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 0883 445 705. 120-2

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 0885 856 764. 120-2

ПАРЦЕЛ 1000 кв. м, в кв. „Пролет“, с постройка, 20 000 лв., 0887 648 269. 120-2

ЕДНОСТАЕН, център, ново строителство, 23 200 евро, 0885 856 764. 120-2

ЗДРАВА къща в Първомайци, 70 000 лв., 0895 269 196. 120-2

КЪЩА с два декара двор в с. Плаково – 35 000 лв., 0885 856 764. 120-2

ЕТАЖ от къща, център, с гараж, 0885 856 764. 120-2

БОКСОНИЕРА в центъра, 45 000 лв., 0885 856 764. 120-2

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“, 0883 445 705. 120-2

ЕТАЖ от къща, отремонтиран, с гараж, в център, 0885 856 764. 120-2

ТРИСТАЕН панел, Нова болница, санирана сграда, 0895 269 196. 120-2

ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 44 000 Е, 0883 474 205. 120-2

ЕТАЖ от къща до хотел „Янтра“, 0883 474 205. 120-2

ТРИСТАЕН, обзаведен, в центъра, 0883 474 205. 120-2

ЖИЛИЩЕ юг/запад, ет. 2, „Картала“, 67 кв. м, 38 000 Е -0883 445 705. 120-2

ТРИСТАЕН, „Полтава“, 5 ет., 38 000 Е, 0885 838 000. 120-2

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 17 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-2

ПРОДАВАМ къща и селскостопански постройки с дворно място 2940 кв. м в с. Ст. Стамболово, 15 000 евро, без посредник, 0897 728 508. 21-19

ПРОДАВАМ гараж, ул. „Стоян Коледаров“, бл. „Еверест“, подземен, 19 кв. м, 0877 947 038. 21-16

1 ДКА, Козлуджа, зад СБА, 0878 221 658. 10-9

ЕТАЖ от къща, ц. поща, от собственик, 0885 356 606. 10-4

ТРИСТАЕН апартамент до пазара, 60 000евро, 0897 776 064. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, на замазка и шпакловка, 45 000 евро, 0894 696 444. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, кв. „Бузлуджа“, 38 900 евро, 0894 696 444. 3-2

ДВУСТАЕН, ново стр-во, обзаведен, лукс, 0898 819 555. 3-2

ПРОДАВАМ къща в с. Обединение, 3000 лв., 0889 411 463. 5-2

ГАРАЖ, „Зона В“, 21 000 лв., 0886 055 490.

ТРИСТАЕН ремонтиран, обзаведен, 65 000 Е, без посредници, 0878 799 579. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат 1,9 TDI, 131 коня, регистриран, нов внос, Испания, цена 4500 лева, 0883 357 116. 21-16

СИТРОЕН Пикасо 2002 г., климатроник, нови гуми, 0878 221 658. 10-9

ОПЕЛ Астра, 96 г., 1,6 с газ, 0876 996 509. 5-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-4

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-9

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-72

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-62

ДЪРВА за огрев – 82 лева, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, с/у „Спортно Търново“. 60-18

СУПЕРЦЕНИ – хладилници, перални, фризери, ракли, печки, микровълнови, 0879 263 437. 25-14

ЗАМЕНЯМ павета 2000 бр. срещу бетониране на мястото им, 0887 468 511. 6-5

ФРИЗЕР – 250 л, 0892 688 104. 15-4

ПИАНО „Украйна“, ново, 350 лв., 0884 030 516. 6-4

ДЪРВА за огрев, нарязани и нацепени, 80 лв., 0887 474 998. 28-2

ПИАДЖО на педали, 0877 239 731. 5-1

ДРУМС МАШИНА Zoom 223 с много ритми – 120 лв.; бензинов листосъбирач – 150 лв.; ръчна косачка за райграс – 90 лв., 0877 562 921. 3-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА и млади кочове от близнета, Беляковец, 0883 507 430. 11-10

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-343

„ЕВРОАГРОИМПЕКС“ ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 856 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-9

КУПУВАМ гараж в центъра, 0887 471 453. 10-4

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВА автомобили, 0884 487 684. 60-44

КУПУВА коли за скрап, от място, 0888 627 586. 42-27

КОЛИ за скрап, от място, 0894 415 808. 21-6

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, нов, до Четвърти корпус, 400 лв., 0895 269 196. 120-2

ДВУСТАЕН, луксозен с кабелна и интернет, „Картала“, 450 лв., 0889 123 937. 120-2

ТРИСТАЕН, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-2

ОТЛИЧЕН двустаен, бул. „България“, 400 лв., 0889 123 937. 120-2

ГАРСОНИЕРА в центъра, 260 лв., 0889 123 937. 120-2

ДВУСТАЕН, до КАТ, 400 лв., 0889 123 937. 120-2

ЛУКСОЗНО, двустайно, център, 380 лв., 0889 123 937. 120-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, Четвърти корпус, 0889 123 937. 120-2

БОКСОНИЕРА в „Слънчев дом“, 0889 123 937. 120-2

ГАЗИФИЦИРАН апартамент в „Слънчев дом“, 360 лв., 0889 123 937. 120-2

ОБЗАВЕДЕНО студио на „Картала“, 250 лв., 0877 731 511. 120-2

ЛУКСОЗЕН апартамент, център, 0877 677 966. 120-2

ЖИЛИЩЕ с две спални, „Зона Б“, 0877 677 966. 120-2

ДВУСТАЕН, до Пети корпус, 0877 731 511. 120-2

ДВУСТАЕН, до мола, 0877 677 966. 120-2

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0877 677 966. 120-2

ТРИСТАЕН, центъра, за семейство, 0877 731 511. 120-2

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, „Бузлуджа“, 280 лв., 0877 731 511. 120-2

ДВУСТАЕН, в центъра, обзаведен, 320 лв., 0877 731 511. 120-2

ДВУСТАЕН, до Пети корпус, с два климатика, 0889 123 937. 120-2

КВАРТИРИ, нови, център, 0899 707 072. 42-17

НОЩУВКИ, задочници, център, 0899 707 072. 42-17

ГАРСОНИЕРА, център, 062/60 60 36, 0879 438 262. 21-11

КВАРТИРИ – център, 0897 945 172. 15-9

ДАВАМ двустаен, луксозно обзаведен, кв. „Триъгълника“, 500 лв., без посредник, 0896 775 770. 20-9

ДАВА квартира за 2 момичета с кухня и трапезария, с кабелна ТВ и Wi-Fi, до полицията, по 60 лв., 0898 348 460. 10-7

КВАРТИРА за момиче, 0898 690 770. 17-7

СТАЯ в центъра, 140 лв., без предплата, 0879 261 444. 8-7

ТРИСТАЕН обзаведен, център, 0888 960 629. 21-5

ГАРСОНИЕРИ, център, 0899 124 929. 6-5

ДАВАМ под наем гарсониера, 0884 014 560. 6-4

ДВУСТАЕН под наем дългосрочно, без посредник, 0890 203 194. 5-4

СТАЯ с голяма тераса, до пазара, 0885 476 624, 0897 338 282. 5-4

ДВУСТАЕН ново стр-во, отлично обзаведен, до ВиК, 420 лева, 0894 696 444. 3-2

ТРИСТАЕН, за учащи, до Спортна зала, 350 лева, 0897 776 064. 3-2

КВАРТИРА, 0884 503 909. 6-2

ДАВАМ самостоятелна квартира – център, за ученици и студенти, 0885 749 260. 10-2

СТУДИО, център, 0887 040 208.

ДВУСТАЕН обзаведен, 0898 804 992. 5-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-2

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-2

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-2

СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-2

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-2

МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-2

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-2

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-2

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-2

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-2

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-2

ЗАВЕДЕНИЕ – разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-2

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-2

МАГАЗИН в района на пазара, 250 лв., 0889 123 937. 120-2

ПОМЕЩЕНИЕ – бул. „България“, 100 кв. м, с два сан. възела, 0889 123 937. 120-2

ОБОРУДВАН ресторант 60 места, тераса 40 места, 0878 221 658. 10-9

ПОД НАЕМ ДРУГИ

RENT A CAR, 0884 487 684. 60-43

ГАРАЖ, топцентър, 100 лв., 0889 123 937. 120-2

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-163

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-111

МИНИБАГЕР и челен товарач, вишка (12 м), СМР, 0887 388 635. 30-12

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-144

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-143

ПЪТНА помощ, 0884 487 684, 0896 459 309. 60-43

РЕМОНТ на автомобили, 0887 099 094. 35-28

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-9

ЗА ДОМА

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-200

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-389

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-389

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-108

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-108

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-108

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-170

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-170

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-162

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-105

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-103

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-99

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-76

ОТПУШВАНЕ на канали, 0887 207 277. 100-54

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти от А до Я, 0887 099 094. 35-28

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-25

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 63-21

ПОЧИСТВАНЕ на жилища, 0882 708 293. 21-20

СЪБАРЯНЕ, разчистване, подравняване, изкопи и строеж, 0887 099 094. 20-18

МЕТАЛНИ и дървени парапети, навеси и огради, 0887 099 094. 20-18

ВиК и дренажи, 0887 099 094. 20-18

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 84-14

ДЪРВОРЯЗАНЕ по домовете, 0889 136 875. 20-12

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, други, 0876 116 216. 21-12

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, 0898 538 938. 21-12

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 30-5

МОНТАЖ на блиндирани врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-9

РЕМОНТ на покриви, керемиди и цигли, хидроизолации на покрив, гаранция 10 години, 0886 526 499. 21-8

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-6

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-6

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и офиси, 0886 644 258. 21-6

ВОДОПРОВОД, 0886 368 900. 63-6

РЕМОНТ на покриви, препокриване, тенекеджийски услуги, 0888 492 344. 10-5

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци от апартаменти, мази, тавани и други, 0878 309 220. 30-5

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-4

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 5-4

ЦИКЛЕНЕ, 0883 684 522. 15-4

ВОДОПРОВОДНИ услуги от специалист, 0884 030 516. 11-4

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, груб строеж, покриви, хидроизолации и тенекеджийство, шпакловка, 0876 059 009. 21-2

КЪРТЕНЕ и извозване на строителни отпадъци и хамали, 0988 711 170. 32-2

ТРАНСПОРТ и хамали, 0988 711 170. 32-2

САМОСВАЛ, изхвърляне на строителни отпадъци и хамали, 0877 477 282. 32-2

ПОДМАЗВАНЕ прозорци, шпакловка, мазилки, боя, 0886 064 822. 21-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕЧЕБЕН масаж с миофасциални техники и коламаска, 0882 807 731. 17-17

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ТРАУРНИ АГЕНЦИИ „ЕВРОПА“ денонощно организират всичко за погребения, кремации, минусова хладилна камера и транспорт в страната и от чужбина на достъпни цени. Офиси във В. Търново (до Стара болница), Дряново (до площад „К. Фичето“), Габрово (до консултативна п-ка), тел. 0899 30 30 30, 0885 25 17 92. 55-39

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги за лекари и зъболекари, 0889 953 631. 22-11

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 50-36

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-41

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-207

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-130

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-128

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-128

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-126

ФИРМА „Титан“ търси шофьори кат. В и С, 0887 791 352. 20-17

ТЪРСЯ майстор – зидария, кофраж, мазилки, шпакловки, 0897 883 500. 11-11

ФИРМА търси да назначи складови работници до 45 г., 0897 883 500. 11-11

ФИРМА търси да назначи работник производство – гилотина, преса, абкант, точков апарат, 0897 883 500. 11-11

ФИРМА търси работници за леярна и участък за механична обработка, телефон за връзка: 067/67 33 00. 16-10

КУЛИНАРЕН щанд „Кауфланд“ – В. Търново, търси продавач-консултант и кухненски работник, 0887 907 032. 15-9

ТЪРСЯ ВиК майстор срещу добро заплащане, 0898 930 828. 10-9

ШОФЬОР гондола, 0889 529 777. 13-7

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ, под „Макдоналдс“, търси да назначи служител бензиноколонки, конкурентно заплащане, за справки 0893 463 614 или на място. 20-7

ИГРАЛНА зала в гр. Горна Оряховица търси да назначи персонал. Работа на смени, подходяща за лица на възраст от 20 – 60 г., също така и за млади пенсионери, 0899 563 316. 11-4

ТЪРСЯ готвачи, 0889 723 070. 10-4

СТРУГАР, 0889 529 777. 15-4

ПТИЦЕФЕРМА за кокошки носачки наема жени за работа, 0887 761 706. 6-4

БИРАРИЯ „Камбаната“ търси да назначи готвач за студена кухня с опит, 0894 787 756. 5-4

СНЕКБАР „Света гора“ търси барман/ка, ТД, добра заплата, 0888 532 692. 5-4

ТЪРСИМ млади хора за помощници в кухня. Предлагаме много добри условия на труд сред млад колектив. Удобни смени и много добро заплащане, 0988 329 474. 6-3

НАЕМА работници за отглеждане на малки пилета в с. Поликраище, 0886 844 916. 6-3

ТЪРСЯТ се електричари за Белгия, добро заплащане, 0879 263 437, 0032 467 825 640. 14-3

ОБИЧАШ ли да готвиш и да се вихриш в кухнята? Млад ли си? Искаш ли да бъдеш оценен и да развиеш таланта си? Ние търсим теб. Предлагаме постоянна работа с възможност за развитие, стартова заплата 800 лв., 0988 329 474. 6-3

ТЪРСИ отговорна и честна жена за личен асистент, заплата – минималната, 0879 425 986. 4-3

ТЪРСЯ майстори за грубо строителство, може и бригада, 0899 425 920. 5-2

ТЪРСЯ жена за гледане на възрастна жена в гр. Елена, 0888 673 344. 5-2

ФИРМА набира персонал, 0899 880 140.

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 650 020. 21-6

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-2