Днес е Световният ден на думата ….. | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
Забава и знание 

Днес е Световният ден на думата …..

Публикувана на: 16.08.2019г. 40 прегледа

„Обичам те“, „Те амо“, „Сагапо“, „Я люблю тебя“. На всеки език най-красиво звучат тези думи, а днес имат празник – 16 август е световен ден на думите „Обичам те“.

Заедно с „Благодаря“ и „Извинявай“, „Обичам те“ може да разтопи и най-леденото сърце.

Казваме ги често на мама, на тате, на приятел или роднина и е щастлив, този който често ги чува, но истината е, че по-щастлив е този, който ги изрича, защото няма по-голямо богатство от това, да имаш кого да обичаш.

Затова не пропускайте да стоплите сърцето и душата на близките ви, не само днес.

Ето как звучи тази красива дума на различните езици:

Абхазски – Сара бара бзия бзой

Арабски – Ухиббука (за м.р.) и Ухиббуки (за ж.р.)

Адигейски – Се оръй плегун

Алтайски – Мен сени турар

Албански – Уне дуа ти

Амхарски – Афеггере анте

Английски – Ай лав ю

Арменски – Ес кес сирумем

Афгански – Ма ди кавел мина

Башкирски – Мин хине яратау

Белоруски – Я цябе кахаю

Бирмански – Чена тинго чхи ти

Бурятски – Би шамай дурлаха

Виетнамски – Ем йеу ань, ань йеу ем

Гръцки – Его агапо су

Грузински – Ме шен миквархар

Датски – Йег елскер дит

Ерзянски – Мон тон вечкемс

Есперанто – Ми амас син

Естонски – Ма армастан синд

Иврит – Ани охевет отха

Идиш – Об дих лъйб

Индонезийски – Сайя ментинта коу

Испански – Йо те амо

Италиански – Ио те амо

Казахски – Жаксъй сьору

Киргизки – мен сени суйу

Калмицки – Би Чамд Дуртав

Коми – Ме радейт тене

Корейски – Саранг хейо

Корякски – Гимнан гъйччи ъйлну лъйнъйк

Кумикски – Мен сени сюйим

Китайски – Во ай ни

Лакски – На вин хира хун

Латвийски – Ес таве милю

Латински – Его ту амаре

Литовски – Аш тавес милю

Луганда – Нкуквагала

Македонски – Яс те любам

Малоазийски – Аку кунта капада авак

Марийски – Мъй тъймъйм ратам

Менгрелски – Ма си мнъйорк

Монголски – Би танд хайртай

Мордовски – Мон вечкан

Навахо (дине) – Ка-та-уур-д

Нивхски (гилянски) – Кодъй модъй чмод

Немски – Их либе дих

Нивхски – Ни чезмуд

Норвежски – Ег дег елски

Осетински – Аз даима уварзон

Персийски – Ман то ейсч

Полски – Я цен кохам

Португалски – А мо те

Румънский – Т’юбеск

Руски – Я тебя люблю

Сърбо-хърватски – Я ту волети

Словацки – Мам тя рад

Словенски – Яз ти любити

Сомалийски – Анига ку есел

Суахили – Мимикупенда

Тагалски – Ако сия умибиг

Таджикски – Ман тул нохс метинам

Тамилски – Нан уннаи кадалирен

Татарски – Мин сини яратам

Тувински – Мен сени ъйнакшир

Турски – Бен сана севийорум

Узбекски – Мен сени севем

Украински – Я тебе кохаю

Удмуртски – Яратъйщке мон тоне

Унгарски „Обичам те“ – Серетлек

Финландски – Ракастан синуа

Френски – Же тем

Хаитиянски (креолски) – Муен м ау

Ханси – Ина зон ка

Хакаски – Мин син хъйнара

Хинди – Меи тумсей пяр карта хум

Холандски – Ик хау фан яу

Чешки – Мам те рад

Чувашки – еп сана йорадап

Шведски – Яд ельскар дей

Якутски – Мин ен манмаа

Японски – Аната ва дай ски дес

 

 

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