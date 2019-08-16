Днес е Световният ден на думата …..

„Обичам те“, „Те амо“, „Сагапо“, „Я люблю тебя“. На всеки език най-красиво звучат тези думи, а днес имат празник – 16 август е световен ден на думите „Обичам те“.

Заедно с „Благодаря“ и „Извинявай“, „Обичам те“ може да разтопи и най-леденото сърце.

Казваме ги често на мама, на тате, на приятел или роднина и е щастлив, този който често ги чува, но истината е, че по-щастлив е този, който ги изрича, защото няма по-голямо богатство от това, да имаш кого да обичаш.

Затова не пропускайте да стоплите сърцето и душата на близките ви, не само днес.

Ето как звучи тази красива дума на различните езици:

Абхазски – Сара бара бзия бзой Арабски – Ухиббука (за м.р.) и Ухиббуки (за ж.р.) Адигейски – Се оръй плегун Алтайски – Мен сени турар Албански – Уне дуа ти Амхарски – Афеггере анте Английски – Ай лав ю Арменски – Ес кес сирумем Афгански – Ма ди кавел мина Башкирски – Мин хине яратау Белоруски – Я цябе кахаю Бирмански – Чена тинго чхи ти Бурятски – Би шамай дурлаха Виетнамски – Ем йеу ань, ань йеу ем Гръцки – Его агапо су Грузински – Ме шен миквархар Датски – Йег елскер дит Ерзянски – Мон тон вечкемс Есперанто – Ми амас син Естонски – Ма армастан синд Иврит – Ани охевет отха Идиш – Об дих лъйб Индонезийски – Сайя ментинта коу Испански – Йо те амо Италиански – Ио те амо Казахски – Жаксъй сьору Киргизки – мен сени суйу Калмицки – Би Чамд Дуртав Коми – Ме радейт тене Корейски – Саранг хейо Корякски – Гимнан гъйччи ъйлну лъйнъйк Кумикски – Мен сени сюйим Китайски – Во ай ни Лакски – На вин хира хун Латвийски – Ес таве милю Латински – Его ту амаре Литовски – Аш тавес милю Луганда – Нкуквагала Македонски – Яс те любам Малоазийски – Аку кунта капада авак Марийски – Мъй тъймъйм ратам Менгрелски – Ма си мнъйорк Монголски – Би танд хайртай Мордовски – Мон вечкан Навахо (дине) – Ка-та-уур-д Нивхски (гилянски) – Кодъй модъй чмод Немски – Их либе дих Нивхски – Ни чезмуд Норвежски – Ег дег елски Осетински – Аз даима уварзон Персийски – Ман то ейсч Полски – Я цен кохам Португалски – А мо те Румънский – Т’юбеск Руски – Я тебя люблю Сърбо-хърватски – Я ту волети Словацки – Мам тя рад Словенски – Яз ти любити Сомалийски – Анига ку есел Суахили – Мимикупенда Тагалски – Ако сия умибиг Таджикски – Ман тул нохс метинам Тамилски – Нан уннаи кадалирен Татарски – Мин сини яратам Тувински – Мен сени ъйнакшир Турски – Бен сана севийорум Узбекски – Мен сени севем Украински – Я тебе кохаю Удмуртски – Яратъйщке мон тоне Унгарски „Обичам те“ – Серетлек Финландски – Ракастан синуа Френски – Же тем Хаитиянски (креолски) – Муен м ау