Днес е Световният ден на думата …..
„Обичам те“, „Те амо“, „Сагапо“, „Я люблю тебя“. На всеки език най-красиво звучат тези думи, а днес имат празник – 16 август е световен ден на думите „Обичам те“.
Заедно с „Благодаря“ и „Извинявай“, „Обичам те“ може да разтопи и най-леденото сърце.
Казваме ги често на мама, на тате, на приятел или роднина и е щастлив, този който често ги чува, но истината е, че по-щастлив е този, който ги изрича, защото няма по-голямо богатство от това, да имаш кого да обичаш.
Затова не пропускайте да стоплите сърцето и душата на близките ви, не само днес.
Ето как звучи тази красива дума на различните езици:
Арабски – Ухиббука (за м.р.) и Ухиббуки (за ж.р.)
Адигейски – Се оръй плегун
Алтайски – Мен сени турар
Албански – Уне дуа ти
Амхарски – Афеггере анте
Английски – Ай лав ю
Арменски – Ес кес сирумем
Афгански – Ма ди кавел мина
Башкирски – Мин хине яратау
Белоруски – Я цябе кахаю
Бирмански – Чена тинго чхи ти
Бурятски – Би шамай дурлаха
Виетнамски – Ем йеу ань, ань йеу ем
Гръцки – Его агапо су
Грузински – Ме шен миквархар
Датски – Йег елскер дит
Ерзянски – Мон тон вечкемс
Есперанто – Ми амас син
Естонски – Ма армастан синд
Иврит – Ани охевет отха
Идиш – Об дих лъйб
Индонезийски – Сайя ментинта коу
Испански – Йо те амо
Италиански – Ио те амо
Казахски – Жаксъй сьору
Киргизки – мен сени суйу
Калмицки – Би Чамд Дуртав
Коми – Ме радейт тене
Корейски – Саранг хейо
Корякски – Гимнан гъйччи ъйлну лъйнъйк
Кумикски – Мен сени сюйим
Китайски – Во ай ни
Лакски – На вин хира хун
Латвийски – Ес таве милю
Латински – Его ту амаре
Литовски – Аш тавес милю
Луганда – Нкуквагала
Македонски – Яс те любам
Малоазийски – Аку кунта капада авак
Марийски – Мъй тъймъйм ратам
Менгрелски – Ма си мнъйорк
Монголски – Би танд хайртай
Мордовски – Мон вечкан
Навахо (дине) – Ка-та-уур-д
Нивхски (гилянски) – Кодъй модъй чмод
Немски – Их либе дих
Нивхски – Ни чезмуд
Норвежски – Ег дег елски
Осетински – Аз даима уварзон
Персийски – Ман то ейсч
Полски – Я цен кохам
Португалски – А мо те
Румънский – Т’юбеск
Руски – Я тебя люблю
Сърбо-хърватски – Я ту волети
Словацки – Мам тя рад
Словенски – Яз ти любити
Сомалийски – Анига ку есел
Суахили – Мимикупенда
Тагалски – Ако сия умибиг
Таджикски – Ман тул нохс метинам
Тамилски – Нан уннаи кадалирен
Татарски – Мин сини яратам
Тувински – Мен сени ъйнакшир
Турски – Бен сана севийорум
Узбекски – Мен сени севем
Украински – Я тебе кохаю
Удмуртски – Яратъйщке мон тоне
Унгарски „Обичам те“ – Серетлек
Финландски – Ракастан синуа
Френски – Же тем
Хаитиянски (креолски) – Муен м ау
Хакаски – Мин син хъйнара
Хинди – Меи тумсей пяр карта хум
Холандски – Ик хау фан яу
Чешки – Мам те рад
Чувашки – еп сана йорадап
Шведски – Яд ельскар дей
Якутски – Мин ен манмаа
Японски – Аната ва дай ски дес