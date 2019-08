Кажи какво кафе обичаш и ще видиш що за човек си

Това не е реплика на врачка, която гледа на кафе, а заключение от научно изследване. То е проведено от клиничния психолог д-р Рамани Дурвасула сред 1000 души.

Резултатите са описани в книгата You are WHY you eat („Ти си това, заради което ядеш“ – закачка с култовата фраза You are what you eat или „Ти си това, което ядеш“). Ето как тя тълкува вашите вкусови предпочитания.

Черно кафе. Ако обичате кафето „без нищо“, вие сте трезви и праволинейни. Не обичате увъртанията и излишните усложнения. Тактичността и съобразителността не са силната ви страна. Случва се да сте резки с хората, като не си давате сметка за чувствата им.

Лате. На противоположния полюс сте вие, любители на млечната пяна и шоколадовите стърготини. Вие сте майстори на дипломацията – имате тънък усет за чувствата на околните и обичате да им доставяте удоволствие. Неприятностите ви изкарват извън релси – тогава реагирате бурно и импулсивно. Склонни сте да пренебрегвате собствените си нужди, за да помогнете на другите.

Нес кафе. Dolce far niente или сладкото безделие е вашето мото. Вие сте спокойни и безгрижни, освен ако не ви мъчат крайни срокове. Тогава отлагате до последно, вършите чудеса от храброст или се надявате да се измъкнете между капките.

Фредо или айс кафе. „Социално дръзки“ и млади по дух, вие се питате „Кога успях да порасна?“. Понякога изборите ви са необмислени и рисковани, но без тях нямаше да сте така неповторими. Хора като вас изпъкват сред тълпата и задават тенденциите.

В книгата си д-р Дурвасула описва начина, по който е проведено изследването. Хората били поставени във всекидневни ситуации, например да чакат на опашка или да планират вечерно парти и трябвало да избират между различни подходи в предложените сценарии. След което ги питали дали пият кафе и какъв вид предпочитат.

Въпреки всичко тя предупреждава, че въпреки интересните данни, трябва да ги приемем със зрънце скептицизъм – предпочитанията към кафето говорят за хората горе-долу толкова, колкото и зодиакалните знаци.

Източник: obekti.bg