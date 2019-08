Фразите, които карат хората да не ви слушат

Ако търсите как да напреднете в кариерата си, то е добре да се фокусирате върху начина, по който общувате с хората. В края на краищата, комуникационните умения винаги ще ви бъдат от полза и могат да наклонят везните към вас в случаи, когато се конкурирате с колега, който е не по-малко успешен и компетентен от вас.

За съжаление има няколко думи и фрази, които могат да навредят на доброто впечатление, което сте изградили у другите.

„Думите са мощен инструмент, като някои от тях носят със себе си негативна енергия“, казва Алън Самюел Коен, автор на „The Connection Challenge: How Executives Create Power and Possibility in the Age of Distraction“. В най-добрия случаи тези фрази могат да подействат разсейващо, а в най-лошия да доведат до силно негативна реакция у вашия събеседник.

Макар че е невъзможно да контролирате постоянно всяка дума, която казвате, а и в крайна сметка много хора така или иначе чуват това, което искат, Коен твърди, че има няколко фрази, които на всяка цена трябва да избягвате.

1. „Но“

Когато използвате думата „но“ по средата на вашето изказване, то първата му част веднага губи своето значение за сметка на втората. Когато кажете нещо от рода на „Обичам те, но…“ или „Това е страхотна идея, но…“, вие поставяте под въпрос първата част от изречението, казва Дженифър Маккей, основател на Mckay Coaching and Consulting. „Втората част на изречението винаги съдържа нещо, което противоречи на първата“.

Преодоляването на този проблем е много просто – когато стигнете до частта, в която идва „но-то“, просто не я казвайте. Другия вариант е да замените „но“ с „и“. Например: „Това е страхотна идея и ние ще отделим нужното време, за да я анализираме“.

2. „Може да звучи глупаво“

Когато използвате себеирония, преди да изложите някаква сериозна идея, вие унищожавате доверието на другите у вас и им давате позволение да игнорират всичко, което предстои да кажете, твърди Ели Екхоф, старши вицепрезидент на коучинг компанията ClearRock.

„Това може би не е много добра идея, може би вече сме го пробвали, може би няма да се получи. Хората, които започват своето изказване по този начин са обречени на провал“, казва тя.

Най-доброто решение в този случаи е просто да представите идеята си, без да и давате излишни квалификации. Така тя ще бъде оценена по достойнство, а не на база на личните ви притеснения.

3. „С уважение“

Ако започвате изказването си с фразите „с уважение“ или „с цялото ми уважение“, то това което следва обикновено не е особено уважително и в повечето случай не е продуктивно, казва Тони Харисън, главен изпълнителен директор и основател на Etched Communication. Дори и действително да искате да бъдете уважителни в изказването си, тази фраза създава предпоставката, че не сте искрени. „В крайна сметка, никой не очаква да кажете нещо неуважително за него, какъв е тогава смисъла от тази фраза?“, казва тя.

Коен подкрепя нейната позиция и казва, че същото важи и за думата „искрено“.

Ако реакцията ви произтича от чувство на гняв и разочарование, то трябва да си поемете въздух и да отделите няколко минути, за да си съберете мислите и да реагирате по подобаващ начин. Не може да започнете изказването си с подобна неискрен израз на уважение и да очаквате да постигнете някакъв положителен резултат. Най-добре е просто да забравите за тази фраза и да кажете това, което искате да кажете.

4. „Зает съм“

Когато отговаряте на въпроса „Как си“ с „Много съм зает“, вие карате хората да се отдръпват и да избягват разговорите с вас, защото мислят, че ви отнемат време, с което не разполагате, казва Маккей. Други може пък да си помислят, че по този начин вие се правите важни. „Постоянната заетост“ се е превърнала в философия и начин на живот за някои хора, които може да бъде дразнещ за околните.

Когато в действителност сте притиснати от времето, може да кажете нещо от рода на „Бих искал да поговорим на дълго и широко, но имам среща след пет минути. Може ли отложим разговора за 14 часа?“. Ако сте затрупани със задължения, споделянето с колеги и приятели може да ви помогне да намерите решения на вашите проблеми.

5. „Опитвам“

Когато хората работят заедно по някакъв проект или задачи, от съществено значение е всеки член на екипа да знае върху какво точно работят неговите колеги и какъв напредък са постигнали, казва Маккей.

„Когато някои каже, че опитва да направи нещо, той остава съмнения в околните относно неговото ниво на ангажираност към задачата и вероятността тя да бъде изпълнена“, добавя тя.

От друга страна, ако помолите някои да „опита“ да изпълни определена задача, може да създадете впечатлението, че не вярвате в способността му да се справи с нея. Например, когато казвате „опитай се да ме разбереш“, вие поставяте под въпрос капацитета на вашия събеседник да разбере това, което казвате.

Ако не сте убедени в способността си да се справите с дадена задача, не казвайте, че ще „опитате“, а споделете вашите конкретни опасения и предизвикателствата, които ви плашат. Това може да ви помогне да получите повече яснота за това, какво точно се изисква от вас, както и помощ от другите. Когато се обръщате към някои друг с искане да „опита“ да работи по някаква задача, може да трансформирате молбата във въпрос. Винаги е по-добре да кажете: „Имаш ли някакви въпроси?“ отколкото „Опитай да ме разбереш“.

Източник: obekti.bg