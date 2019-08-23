ОБЯВИ ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

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ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТРИСТАЕН, нов, завършен, бул. „Габровски“, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-8

НОВО жилище, 114 кв. м, 47 500 Е, „Лидл“, 0895 269 196. 120-8

ГАРСОНИЕРА, „Пишмана“, междинен етаж, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-8

ДВУСТАЕН, нов, център, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-8

ДВУСТАЕН, нов, с гараж, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-8

ДВУСТАЕН, 55 кв., до училище „Ем. Станев“, 68 000 лв., 0883 474 205. 120-8

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-8

САНИРАН, двустаен, над Нова болница, среден етаж, 0886 656 062. 120-8

ТРИСТАЕН апартамент, панел, в „Бузлуджа“, 0883 474 205. 120-8

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, 0883 474 205. 120-8

АПАРТАМЕНТ, 100 кв. м, втори етаж, Полски Тръмбеш, 51 000 лв., 0895 269 196. 120-8

САМОСТОЯТЕЛНА къща с три етажа, два гаража, „Картала”, 0886 656 062. 120-5

НАПЪЛНО обзаведен, с една спалня, ново строителство, „Картала”, 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-8

ПАРЦЕЛ, гр. Дебелец, със сменено предназначение, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-8

САМОСТОЯТЕЛНА къща в центъра, 0883 474 205. 120-8

ДВУСТАЕН, до КАТ, обзаведен, ново строителство, 0886 656 062. 120-8

АПАРТАМЕНТ за нощувки, 80 000 лв., 0883 474 205. 120-8

ЖИЛИЩЕ в центъра, юг, 35 000 Е, 0883 445 705. 120-8

ДВУСТАЕН, център, 35 000 Е, 0895 269 196. 120-8

КЪЩА в Дебелец, за ремонт, 400 кв. м, двор, 46 000 лв., 0886 656 062. 120-8

РЕМОНТИРАНА къща в Лясковец, 77 500 лв., 0883 474 205. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-8

ТРИ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-8

ГАРСОНИЕРА, южна, трети етаж, „Бузлуджа”, 56 000 лева, 0887 648 269. 120-8

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-8

СКЛАДОВО помещение на второ ниво, район Дълга лъка, 40 000 лв. 0887 648 269. 120-8

ТРИСТАЕН панел за ремонт, кв. „Зона Б“, 62 000 лв., 0887 648 269. 120-8

ТРИСТАЕН апартамент, Стара част, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-8

ПАРЦЕЛ 3000 кв. м в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-8

ТОПОФЕРТА, център, ново строителство, обзаведен, 49 000 лв., 0883 445 705. 120-8

ГАРСОНИЕРА до Спортна зала, 25 000 Е, 0885 856 764. 120-8

НОВА БОЛНИЦА, страхотно жилище, 39 350 Е, 0883 445 705. 120-8

ТРИ спални, ремонтиран, до „Марно поле“, 0886 656 062. 120-8

ТРИСТАЕН панел, Нова болница, санирана сграда, 0895 269 196. 120-8

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-8

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-8

СПЕШНО, гарсониера в „Бузлуджа“, втора спирка, не последен етаж, 0886 656 062. 120-8

ЦЕНТЪР, две стаи, на юг, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-8

ОБЗАВЕДЕН, тристаен, в центъра, 0883 474 205. 120-8

НАПЪЛНО обзаведен апартамент, до Спортна зала, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-8

ТРИСТАЕН, трети етаж, ул. „Козлодуй, 100 кв. м, 0886 656062. 120-5

ЖИЛИЩЕ, до Спортна зала, етаж 6 от 8, 23 000 Е, 0885 838 000. 120-8

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-8

ТРИСТАЕН, 80 кв. м, четвърти етаж, до стадиона, ново строителство, 0886 656 062. 120-5

СПАЛНЯ, хол, кухня, ремонтиран, ул. „Краков“, 0886 656 062. 120-8

КЪЩА в Горна Оряховица, център, 82 000 лв., 0889 123 937. 120-8

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, обзаведен, „Картала“, 0885 856 764. 120-8

ТУХЛЕНА гарсониера, „Зона Б“, 0883 474 205. 120-8

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Зона Б“, 0889 123 937. 120-8

ПАРЦЕЛ в с. Присово – 0885856764. 120-8

КЪЩА Полски Тръмбеш, 22 000 лв., 0889 123 937. 120-8

СПАЛНЯ, хол и кухня кв. „Бузлуджа“, 62 000 лв., 0886 656 062. 120-8

ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 100 кв. м, 57 000 Е, 0895 269 196. 120-7

ПРОДАВАМ гараж до пожарната, 0883 445 705. 120-8

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-8

ЕТАЖ от къща с двор и пет стаи, кв. „Акация“, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-8

СПАЛНЯ, хол и кухня, център, тухла, обзаведен, 0886 656 062. 120-5

ТРИСТАЕН панел, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 856 764. 120-8

ИЗГОДЕН, двустаен, в център, среден етаж, 0886 656 062. 120-8

ЕТАЖ от къща с панорама и двор, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-8

ДВУСТАЕН тухлен, бул. „България“, обзаведен, 0886 656 062. 120-8

КЪЩА с гараж и двор в кв. „Варуша“, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-8

ПЕРФЕКТНО обзаведена боксониера, ново строителство, център, 25 000 Е, 0885 838 000. 120-8

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 0883 445 705. 120-8

ПАРЦЕЛ в с. Присово, 0885 856 764. 120-8

ПАРЦЕЛ 1000 кв. м, в кв. „Пролет“, с постройка, 20 000 лв., 0887 648 269. 120-8

ЕДНОСТАЕН, център, ново строителство, 23 200 евро, 0885 856 764. 120-8

ЗДРАВА къща в Първомайци, 70 000 лв., 0895 269 196. 120-8

КЪЩА с два декара двор в с. Плаково – 35 000 лв., 0885 856 764. 120-8

ЕТАЖ от къща, център, с гараж, 0885 856 764. 120-8

БОКСОНИЕРА в центъра, 45 000 лв., 0885 856 764. 120-8

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“, 0883 445 705. 120-8

ЕТАЖ от къща, отремонтиран, с гараж, в център, 0885 856 764. 120-8

ТРИСТАЕН панел, Нова болница, санирана сграда, 0895 269 196. 120-8

ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 44 000 Е, 0883 474 205. 120-8

ЕТАЖ от къща до хотел „Янтра“, 0883 474 205. 120-8

ТРИСТАЕН, обзаведен, в центъра, 0883 474 205. 120-8

ЖИЛИЩЕ юг/запад, ет. 2, „Картала“, 67 кв. м, 38 000 Е -0883 445 705. 120-8

ТРИСТАЕН, „Полтава“, 5 ет., 38 000 Е, 0885 838 000. 120-8

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 17 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-8

ЕТАЖ от къща, ц. поща, от собственик, 0885 356 606. 10-10

ПРОДАВАМ подземен гараж, блок „Еверест“, зад „Практикер“, 0877 947 038, след 18 ч. 21-6

МЯСТО 1 дка, Козлуджа, 0878 221 658. 5-5

МЯСТО 1 дка, Козлуджа, 0878 221 658. 5-4

СПЕШНО, вилен имот на 10 км от В. Търново, 3 декара двор, без посредник, изгодно, 0893 744 234. 4-4

СПЕШНО 4-стаен апартамент на „Картала”, тухлена кооперация, първи етаж, с мазе, таванско и гараж. Цена по договаряне, 0876 28 73 14, 0034 617 095 104 – Пепа. 10-4

ТРИСТАЕН апартамент до пазара, 60 000 евро, 0897 776 064. 3-2

ТРИСТАЕН до „Лидл”, ново с-во, 0894 696 444. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални на „Пишмана”, 0896 104 090. 3-2

НОВО с-во, обзаведен, двустаен, готов за нанасяне, 0898 819 555. 3-2

ДВУЕТАЖНА, реновирана къща в гр. Дебелец, 0894 696 444. 3-2

ОБЗАВЕДЕН, двустаен, в кв. „Акация”, 420 лева, 0894 696 444. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, ул. „Краков”, 350 лева, 0897 776 064. 3-2

МАСИВНА къща с 1 дка двор, Бяла черква, ул. „Нов живот” 7, 0885 390 730. 5-2

ВИЛА алпийски стил, двор 600 кв. м, с. Габровци, 0888 217 569. 5-2

МЯСТО 1 дка, Козлуджа, 0878 221 658. 6-1

ТРИСТАЕН, център, ново строителство, 0899 124 929.

ТРИСТАЕН, център, широк център, 0899 124 929.

ДВУСТАЕН уширен, широк център, 0899 124 929.

КЪЩА, с. Момин сбор, Ветринци, Паскалевец, 0899 124 929.

ТРИСТАЕН ремонтиран, обзаведен, 65 000 Е, без посредници, 0878 799 579.

КЪЩА, Килифарево, от собственик, 0885 591 227, 0885 028 020.

СОБСТВЕНИК продава малко жилище, кв. „Триъгълника”, 0886 383 606. 2-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ЛАДА 2107, 77 000 км, 1400 лв., 0884 069 303. 7-4

СИТРОЕН Пикасо, отлично поддържан, 0878 221 658. 6-1

РЕНО 19, 600 лв., 0888 141 239. 2-1

ОПЕЛ Калибра 2.0, 115 к. с., газ, 92 г., 800 лв., 0884 297 016. 2-1

ФОЛКСВАГЕН Пасат 1,9 TDI, 131 коня, регистриран, нов внос, Испания, цена 4500 лева, 0883 357 116. 21-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, 0877 655 115. 50-10

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-15

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-78

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-68

ДЪРВА за огрев – 82 лева, дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, 0882 020 181, 062/522 262, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, с/у „Спортно Търново“. 60-24

СУПЕРЦЕНИ – хладилници, перални, фризери, ракли, печки, микровълнови, 0879 263 437. 25-20

ФРИЗЕР – 250 л, 0892 688 104. 15-10

ДЪРВА за огрев, нарязани и нацепени, 80 лв., 0887 474 998. 28-8

РУСКИ чугунен котел за домашно парно, 0888 673 018. 10-4

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ТЪРСЯ мъжка сиамска котка за оплождане на женска, 0877 192 383. 2-2

КОБИЛА, 0882 487 332. 10-2

ТЪРСЯ мъжка сиамска котка за оплождане на женска, 0877 192 383. 10-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-349

„ЕВРОАГРОИМПЕКС“ ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 856 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-15

КУПУВАМ гараж в центъра, 0887 471 453. 10-10

КЪЩА на село, до 6000 лв., 0883 367 513. 2-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВА автомобили, 0884 487 684. 60-50

КУПУВА коли за скрап, от място, 0888 627 586. 42-33

КОЛИ за скрап, от място, 0894 415 808. 21-12

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540.

КУПУВА ЖИВОТНИ

ТЪРСЯ мъжка сиамска котка за оплождане на женска, 0877 192 383. 10-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, нов, до Четвърти корпус, 400 лв., 0895 269 196. 120-8

ЧИСТО ново жилище, две спални, до „Качица”, 0889 123 937. 120-5

МНОГОСТАЕН в център, 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН, бул. „България”, 400 лв., 0889 123 937. 120-5

ГАРСОНИЕРА в центъра, 320 лв., 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН, ново строителство, до „Практикер”, 400 лв., 0889 123 937. 120-5

НОВ, двустаен, „Картала” 0889 123 937. 120-5

ЕТАЖ от къща, център, 320 лв., 0889 123 937. 120-5

ЛУКСОЗНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-5

БОКСОНИЕРА в „Акация”, 250 лв., 0889 123 937. 120-5

ДВУСТАЕН, в центъра, обзаведен, 320 лв., 0877 731 511. 120-5

ЛУКСОЗЕН апартамент, център, 0877 677 966. 120-8

ЖИЛИЩЕ с две спални, „Зона Б“, 0877 677 966. 120-8

ДВУСТАЕН, до Пети корпус, 0877 731 511. 120-8

ДВУСТАЕН, до мола, 0877 677 966. 120-8

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0877 677 966. 120-8

ТРИСТАЕН, центъра, за семейство, 0877 731 511. 120-8

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, „Бузлуджа“, 280 лв., 0877 731 511. 120-8

КВАРТИРИ, нови, център, 0899 707 072. 42-23

НОЩУВКИ, задочници, център, 0899 707 072. 42-23

ГАРСОНИЕРА, център, 062/60 60 36, 0879 438 262. 21-17

КВАРТИРИ – център, 0897 945 172. 15-15

ДАВАМ двустаен, луксозно обзаведен, кв. „Триъгълника“, 500 лв., без посредник, 0896 775 770. 20-15

КВАРТИРА за момиче, 0898 690 770. 17-13

ТРИСТАЕН обзаведен, център, 0888 960 629. 21-11

ДАВАМ самостоятелна квартира – център, за ученици и студенти, 0885 749 260. 10-8

БОКСОНИЕРА, 4-ти етаж, „Поп Харитон” N 26, 0897 456 244. 5-5

КЪЩА, четиристайна, с ново луксозно обзавеждане, в центъра на В. Търново, 0896 870 874. 5-5

ДВУСТАЕН, обзаведен, центъра, 0878 698 481. 5-5

РАЗШИРЕНА гарсониера, идеален център, обзаведена, паркомясто, 0878 231 574. 6-5

КВАРТИРА за студентки в центъра, 0885 529 996, 0888 018 808. 30-4

ЕТАЖ от къща, 0889 100 245. 3-3

ЕДНОСТАЕН, център, 0885 267 892. 5-3

САМОСТОЯТЕЛНА стая за ученик/студент, център, 0878 894 344. 3-3

ДВУСТАЕН, с парно, 0899 669 390. 5-3

ТРИСТАЕН, обзаведен, 300 лв., 0889 661 474. 6-3

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Триъгълника”, без посредник, 300 лв., 0882 503 605. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна квартира за ученичка или студентка, I или II курс, 0887 738 107. 3-2

КВАРТИРА, 0884 503 909. 6-2

САМОСТОЯТЕЛНА стая с баня, ул. „Яворов”, 0885 781 812. 2-1

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676. 2-1

ЦЕНТЪР, 300 лева, следобед – 0877 996 061. 2-1

ДАВА под наем боксониера, 0878 869 077.

ГАРСОНИЕРА, „Варуша“, 0884 314 696. 2-1

СТАЯ до „Неделя“, за жена, 0884 314 696. 2-1

СТАЯ за работник, до „Неделя“, 0884 314 696. 2-1

ДАВАМ боксониера, „Яворов” N 85, 0889 563 222. 5-1

ГАРСОНИЕРА до Езиковата гимназия, за семейство или момичета, 300 лв., 0885 744 208. 2-1

ДАВАМ квартира, 180 лв., 0887 363 647. 4-1

АПАРТАМЕНТ, задочници, 0893 420 415. 11-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-8

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-8

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-8

СКЛАД/гараж със санитарен възел, 40 кв. м, 180 лв. с ДДС, 0889 123 937. 120-8

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-8

МАГАЗИН до „Била“, 70 кв. м, 400 лв., 0889 123 937. 120-8

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-8

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-8

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-8

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-8

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-8

ЗАВЕДЕНИЕ – разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-8

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 500 кв. м, 0889 123 937. 120-8

ГАРАЖ, топцентър, 100 лв., 0889 123 937. 120-5

МАГАЗИН в района на пазара, 250 лв., 0889 123 937. 120-8

ПОМЕЩЕНИЕ – бул. „България“, 100 кв. м, с два сан. възела, 0889 123 937. 120-8

РЕСТОРАНТ, център, тераса, 0878 221 658. 5-5

ПОМЕЩЕНИЕ в центъра на Арбанаси, подходящо за сувенирен магазин, галерия, ателие. По договаряне, 0888 905 757. 7-2

ДАВАМ магазин, 30 кв. м, срещу хотел „Болярски”, 062/64 59 58. 12-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

RENT A CAR, 0884 487 684. 60-49

ГАРАЖ, топцентър, 100 лв., 0889 123 937. 120-8

РЕСТОРАНТ, център, тераса, 0878 221 658. 6-1

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-169

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-117

МИНИБАГЕР и челен товарач, вишка (12 м), СМР, 0887 388 635. 30-18

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-150

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-149

ПЪТНА помощ, 0884 487 684, 0896 459 309. 60-49

РЕМОНТ на автомобили, 0887 099 094. 35-34

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-15

ЗА ДОМА

ОТОПЛЕНИЕ и ВиК, Ангелов, 0885 556 205. 250-206

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-395

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-395

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-114

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-114

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-114

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-176

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-176

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-168

ЦИКЛЯ паркет, дюшеме, 0889 419 784. 160-111

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-109

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-105

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-82

ОТПУШВАНЕ на канали, 0887 207 277. 100-60

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти от А до Я, 0887 099 094. 35-34

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 42-31

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 63-27

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 84-20

ДЪРВОРЯЗАНЕ по домовете, 0889 136 875. 20-18

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, други, 0876 116 216. 21-18

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, 0898 538 938. 21-18

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 30-11

МОНТАЖ на блиндирани врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-15

РЕМОНТ на покриви, керемиди и цигли, хидроизолации на покрив, гаранция 10 години, 0886 526 499. 21-14

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-12

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-12

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и офиси, 0886 644 258. 21-12

ВОДОПРОВОД, 0886 368 900. 63-12

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци от апартаменти, мази, тавани и други, 0878 309 220. 30-11

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-10

ЦИКЛЕНЕ, 0883 684 522. 15-10

ВОДОПРОВОДНИ услуги от специалист, 0884 030 516. 11-10

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, груб строеж, покриви, хидроизолации и тенекеджийство, шпакловка, 0876 059 009. 21-8

КЪРТЕНЕ и извозване на строителни отпадъци и хамали, 0988 711 170. 32-8

ТРАНСПОРТ и хамали, 0988 711 170. 32-8

САМОСВАЛ, изхвърляне на строителни отпадъци и хамали, 0877 477 282. 32-8

ПОЧИСТВАНЕ на мази, тавански стаи и др., 0885 628 673. 9-4

ПОДМАЗВАНЕ прозорци, шпакловка, мазилки, боя, 0886 064 822. 21-7

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0885 628 673. 9-4

ИЗВЪРШВА хидро- и топлоизолации, ремонт на покриви и др., 0888 863 001. 21-5

РЕМОНТ на стари и направа на нови покриви, комини, дренаж и др., 0882 279 749. 16-5

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 9-4

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 9-4

ВЪТРЕШНИ ремонти, 0888 353 846. 10-4

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-3

КОСЕНЕ на трева и гъсталак, 0988 839 054.

СЕРВИЗ битова техника, 0887 952 353. 2-1

ПОЧИСТВАНЕ на мази, тавани, апартаменти, 0988 839 054.

РЯЗАНЕ на дървета, 0892 385 763. 42-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ПРОФЕСИОНАЛЕН гримьор, 0883 211 444. 2-1

ПРОФ. ДЮКЕНДЖИЕВ приема пациенти с ДЦП за бионична абилитация, подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези за крайниците. Записване: 0618/200 92, 0988 981 526, 0988 358 331.

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ТРАУРНИ АГЕНЦИИ „ЕВРОПА“ денонощно организират всичко за погребения, кремации, минусова хладилна камера и транспорт в страната и от чужбина на достъпни цени. Офиси във В. Търново (до Стара болница), Дряново (до площад „К. Фичето“), Габрово (до консултативна п-ка), тел. 0899 30 30 30, 0885 25 17 92. 55-45

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги за лекари и зъболекари, 0889 953 631. 22-17

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 50-42

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-47

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-213

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-136

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-134

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-134

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-132

ФИРМА търси работници за леярна и участък за механична обработка, телефон за връзка: 067/67 33 00. 16-16

КУЛИНАРЕН щанд „Кауфланд“ – В. Търново, търси продавач-консултант и кухненски работник, 0887 907 032. 15-15

ШОФЬОР гондола, 0889 529 777. 13-13

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ, под „Макдоналдс“, търси да назначи служител бензиноколонки, конкурентно заплащане, за справки 0893 463 614 или на място. 20-13

ИГРАЛНА зала в гр. Горна Оряховица търси да назначи персонал. Работа на смени, подходяща за лица на възраст от 20 – 60 г., също така и за млади пенсионери, 0899 563 316. 11-10

ТЪРСЯ готвачи, 0889 723 070. 10-10

СТРУГАР, 0889 529 777. 15-10

ТЪРСЯТ се електричари за Белгия, добро заплащане, 0879 263 437, 0032 467 825 640. 14-9

ТЪРСЯ строителен работник – зидария, кофраж, мазилка, 0897 883 500. 11-6

ФИРМА търси да назначи складови работници до 45 г., 0897 883 500. 11-6

ФИРМА търси работник производство за работа с гилотина, абкант, преса, точков апарат, 0897 883 500. 11-6

СТРОИТЕЛНА фирма набира общи работници, 0885 910 510. 5-5

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 10-5

СЛАДКАРСКИ цех – град Дебелец, търси да назначи работници. Осигурен транспорт, 0896 362 526. 7-4

„РАХОВЕЦ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД търси кофражисти, шпакловчици, бояджии, шофьор кат. С – 50 лв./ден, и багеристи – 60 лв./ден, заплащане всеки петък, трудов договор, 0897 210 821. 4-4

ТЪРСЯТ се електричари за Белгия, заплата 2000 евро, осигурена квартира, 0879 263 437, 0032 467 825 640. 8-4

ПРЕСТИЖЕН хотел в Арбанаси търси камериерка до 50 г. от В. Търново или Г. Оряховица. Предлагаме добро заплащане и пътни, 0888 424 445. 5-4

ДЪРВОДЕЛСКИ цех търси работници за Горна Оряховица, 0887 822 963. 20-3

ПРОДАВАЧ/КА кулинарен щанд – „Кауфланд”, В. Търново, 0887 907 032. 12-2

ФИРМА търси заварчик и строител, 0887 812 045. 10-2

СКЛАД за дърва за огрев и дървен материал търси да назначи работници, 0888 535 882. 10-2

„ПРОМИШЛЕНА енергетика ВТ” АД – Велико Търново, търси да назначи монтажник на топлотехнически съоръжения и тръбопроводи и общ работник. Професионален опит не е задължителен. Фирмата предлага обучение, 0888 824 640. 2-1

СТУДИО за красота търси фризьор/ка, 0886 991 611.

ХОТЕЛ на морето търси рецепционист/ка, барман/ка, помощник-кухня, миячка, камериерки и работник поддръжка. За контакти: 0895 763 172.

ТЪРСЯ работници за производство на опаковки, 0888 518 042. 6-1

НАЕМА работници за гледане на пилета в с. Поликраище, 0887 761 706. 10-1

С ДОБРО заплащане автомивка търси работници с опит, 0888 708 830, 0878 188 018. 7-1

ТЪРСЯ таксиметров шофьор, 0886 383 606. 2-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 650 020. 21-12

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-8

НА 56 ГОДИНИ съм, живея във Франция и съм с френско поданство, желая да се запозная с бедна и честна дама от 50 до 55 години, няма значение етническият произход. За контакти: тел. 0033 786 398 965.

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-3