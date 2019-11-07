Малки обяви – 8 ноември, петък

ПРОДАВА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски“, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, панел, до Нова болница, саниран, 49 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Пишмана“, междинен етаж, 52 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 38 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с гараж, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КРАСИВА къща в Ново село, 59 000 евро, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 58 700 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост“, топцентър, ет. 3, панорама, 62 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала“, 16 000 лв., 0885 856 764. 120-1

ОФИС в центъра, 50 кв. м, 70 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН панел, 81 кв. м, 69 000 лв., 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща с три етажа, два гаража, „Картала”, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, панел, „Бузлуджа”, 80 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, с паркомясто, новообзаведен, ет. 3, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, „Колю Фичето”, 55 000 евро, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, 69 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, Лясковец, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Дебелец, за ремонт, 400 кв. м, двор, 46 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ДВЕ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 56 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, изцяло южен, завършен, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Колю Фичето“, ул. „Оборище“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН мансарден, до стадиона, 38 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ 3000 кв. м в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Картала“, южно изложение, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, кв. „Картала“, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА БОЛНИЦА, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОПЦЕНА, тристаен, ново строителство, 39 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, панел, „Зона В“, 69 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ЦЕНТЪР, две стаи, на юг, тухла, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, тристаен, в центъра, 0883 474 205. 120-1

НАПЪЛНО обзаведен апартамент, до Спортна зала, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДЕН тристаен, 79 кв. м, ет. 3, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО жилище до ХЕИ, ново строителство, 38 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ремонтиран, ул. „Краков“, 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО двустайно жилище, ул. „Полтава“, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера, „Практикер“, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН отремонтиран, център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски“, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ПРОДАВА жилище 80 кв. м, с дворче, в центъра, под пазара, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, Павликени, 28 200 Е, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-1

АПАРТАМЕНТ с панорама, в центъра, непоследен етаж, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ с четири стаи и кухня, до стадиона, трети етаж, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

ОФИС в „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, втори етаж, ул. „Полтава“, 97 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топцентър, 52 000 Е, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, над Нова болница, среден етаж, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера, „Бузлуджа“, намалена цена, 52 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в центъра на Павликени, 67 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала“, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в центъра, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, „Бузлуджа“, 15 000 лв., 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в с. Беляковец, 0885 856 764. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, в кв. „Колю Фичето“, 40 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“, 49 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, отремонтиран, център, 44 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 44 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЕТАЖ от къща до хотел „Янтра“, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент, „Акация“, 102 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, пети етаж, юг, център, 37 800 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИ самостоятелни стаи, тухла, ул. „Полтава“, 38 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, ново строителство, кв. „Акация“, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето“, акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, „Колю Фичето“, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ул. „К. Паница“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Бузлуджа“, изолация, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в с. Малки чифлик, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ВИЛА в Малки чифлик, 33 000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл“, завършено, 31 500 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАМ къща в с. Ветринци, 0879 476 219. 12-9

ПРОДАВА първи етаж от къща в Г. Оряховица, 0887 218 699. 10-8

ОТ СОБСТВЕНИК: отдавам/продавам апартамент във В. Търново, комплекс „Мармарлия“, ул. „Мармарлийска“ 37, 0897 976 262. 10-6

ТРИСТАЕН саниран апартамент в кв. „Зона Б”, 40 000 евро 0895 476 397. 10-5

ИЗГОДНО! Четиристаен апартамент на междинен етаж до Езикова гимназия, 54 000 евро, 0896 907 991. 10-5

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Бузлуджа”, 36 000 евро, 0896 907 991. 10-5

ЕТАЖ от къща до Очната клиника, 40 000 евро, 0895 476 397. 10-5

КЪЩА със селскостопански постройки, Козаревец, 0886 077 149. 5-5

АПАРТАМЕНТ, „Картала”, 0885 345 000. 11-5

КЪЩА, Дебелец, центъра, 0885 345 000. 11-5

ЧЕТИРИСТАЕН, 128 кв. м, център, 62 000 евро, 0886 104 090. 3-32

ТРИСТАЕН, ново строителство, до „Лидл“, 46 000 евро, 0898 819 555. 3-3

ТРИСТАЕН с гараж, бул. „България“, 53 000 евро, 0897 776 064. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, 49 800 евро, с възможност за закупуване на гараж, 0898 819 555. 3-3

ДВУСТАЕН, ново строителство, 72 кв. м, 43 000 евро, 0898 819 555. 3-3

ДВУСТАЕН, център, обзаведен, 33 кв. м, 61 500 лв., агенция “Елена”, 0885 163 226. 3-2

КАЧЕСТВЕНО ново строителство с цени от 28 000 евро, кв. «Акация», без комисиона, агенция “Елена”, 0885 163 226. 3-2

ДАВА под наем или продава: производствено помещение – 800 кв. м, с. Присово; продава триетажна къща – с. Присово; продава къща – с. Къпиново; продава парцели: Присово, Къпиново, Дълга лъка, 0889 916 428. 2-1

ПРОДАВАМ имот, с. Стрелец, 0885 277 408. 2-1

ОТ СОБСТВЕНИК, продавам етаж от къща и сутеренна стая със самостоятелен санитарен възел, „Акация“, е-mail: polina.margarita@abv.bg, 0888 763 267.

ПРОДАВАМ апартамент 120 кв. м, широк център, 0887 362 324. 6-1

ДВУЕТАЖНА къща, дворно място – 1500 кв. м, ток, вода, чист въздух, изглед, стопански постройки, с. Гостилица, общ. Дряново, обл. Габрово, 0895144 466. 2-1

АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПИКАП Фолксваген Кади, 0887 218 699. 10-8

ШКОДА Октавия 1,6 TDI, 2014 г., 0885 345 000. 11-5

МОТОПЕД Пиаджо, 0877 239 731. 4-4

ОПЕЛ Астра, 212 000 км, дизел, бял, 0894 016 154. 2-1

ПРОДАВА Волво 460, газ/бензин, 700 лв., 94 г., 0889 532 754. 5-1

СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-67

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-130

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-37

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 21-15

ДЪРВА за огрев – 82 лв.; дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, с/у „Спортно Търново“, 0882 020 181, 062/522 262. 80-13

ОРЕХОВИ ядки и цели орехи, 0887 218 699. 10-8

КРАЧНА шевна машина марка Union, 0894 506 465. 5-4

ПРОДАВАМ сенокосачка 2,10 с валяци и плуг 4х35, 0889 480 001. 2-1

ЗАМЕНЯМ косачка за среден дамски бегач или акордеон, 0886 379 899. 3-1

ЕЛЕКТРОННИ барабани с много ритми, може и бартер, 0877 562 921. 3-1

ЖИВОТНИ

АГНЕТА, ярета, 0894 679 700. 39-21

АГНЕТА и 15 бр. овце, Беляковец, 0883 507 430. 5-3

СЕЛСКИ петли; кокошки – живи и заклани; овце за клане; кози; пуйки и пуяци, неми юрдечки – за Коледа и НГ, 0888 410 129. 2-1

КУПУВА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-400

“ЕВРОАГРОИМПЕКС” ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 856 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-67

АВТОМОБИЛИ

КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 70-35

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 50-31

ИЗКУПУВАМ коли за скрап, 0894 415 808. 30-15

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-11

СТОКИ, МАШИНИ

ИЗКУПУВА орехи от реколта 2019, 0888 210 310. 5-4

КУПУВАМ орехови ядки, 0898 688 410. 2-1

СИНТЕЗАТОР „Техникс“ с флопи и вход за микрофон, 0895 820 172. 3-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, „Акация“, напълно обзаведен, 0877 731 511. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Акация“, 160 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН етаж от къща, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 480 лв., 0889 123 937. 120-1

СТАЯ от апартамент, център, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 400 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН просторен апартамент, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, широк център, 0889 123 937. 120-1

СТАЯ с общо ползване на санитарен възел, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0877 677 966. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, „Зона В“, 0877 677 966. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 0877 731 511. 120-1

МАНСАРДА в „Акация”, 0877 677 966. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0877 677 966. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 0877 677 966. 120-1

ДВЕ квартири, център, 0897 945 172. 13-13

ПРЕДЛАГАМ полуобзаведена стая от тристаен свободен апартамент, подходящ за ученици/чки и студенти/ки, тел. за контакти: 0893 649 001. 11-8

ДАВА апартамент, кв. „Бузлуджа“, 300 лв., 0886 116 744. 11-7

АПАРТАМЕНТ, център, 0876 214 035. 11-6

ГАРСОНИЕРА, център, 062/60 60 36, 0879 438 861. 11-6

КВАРТИРА, 0884 503 909. 6-5

СТАЯ, кухня, санитарен възел, „Н. Габровски” 13, партер, 0888 210 968. 6-5

ДАВАМ двустаен под наем, 300 лв., 0889 806 069. 5-4

САМОСТОЯТЕЛЕН обзаведен апартамент, 0889 433 078. 5-4

ТРИСТАЕН луксозен, бул. „Н. Габровски“ – 450 лева, 0886 104 090. 3-3

СУТЕРЕН за момчета, 0878 869 077. 3-3

СТАЯ, 120 лв., 0889 043 581. 4-3

ТЪРСИ се квартирант за апартамент в центъра, без предплата, 0879 261 444. 8-3

СТАЯ до Кооперативния пазар, 0885 476 624. 5-3

ТРИСТАЕН в «Триъгълника», обзаведен, 350 лв., агенция “Елена”, 0885 163 226. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент във Велико Търново, без посредник, 0889 615 034. 8-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ – разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, близко до Съдебната палата, удобно за офис, заведение, магазин, кантора и др., 0885 476 624. 5-3

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, топцентър, 100 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ в центъра, 0877 731 511. 120-1

ТЪРСЯ гараж под наем, 0899 875 685. 20-8

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-221

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-169

БУС, 1,5 т, 0888 712 947. 50-45

БУС 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-42

БУС 1,5, 0882 855 859. 21-19

САМОСВАЛ 3 т, 0878 356 566. 63-13

ТРАНСПОРТ с обемен бус и хамали, 0988 711 170. 16-7

САМОСВАЛ – почистване и изхвърляне на стр. отпадъци, 0877 477 282. 16-7

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-202

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-201

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-67

ПЪТНА помощ, 0899 869 068. 50-31

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-448

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-448

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-166

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-166

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-166

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-228

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-228

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-220

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-157

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 84-72

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-64

ОТПУШВАНЕ на канали, мивки, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 50-50

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, тоалетни, 0885 430 483. 50-50

ПОЧИСТВАНЕ на дворове и парцели, 0892 385 763. 50-37

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-34

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, теракота, Илиян Иванов, 0878 748 067. 21-20

ВиК и отпушване на канали, 0887 207 277. 50-20

РЕМОНТ на покриви, 0885 628 673. 25-20

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 25-20

ТАПИЦЕРСКИ услуги, 0882 855 859. 21-19

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 66-16

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-14

МЕТАЛНИ врати, решетки, парапети, огради, други, 0876 116 216. 21-13

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 50-13

КАМЕННА зидария, каменна облицовка, плочници, тапети, боядисване, 0888 618 246. 15-13

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, груб строеж, покриви, хидроизолации, тенекеджийство, гаранция, 0876 059 009. 21-12

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-11

ИЗРАБОТКА, доставка, монтаж на душкабини, стъкла, огледала, 0885 618 031. 10-8

КЪРТЕНЕ и събаряне, почистване и извозване на стр. отпадъци и хамали, 0988 711 170. 16-7

ФЕКАЛКА чисти септични ями, 0886 526 499. 31-6

ПОЧИСТВАНЕ на мази, 0887 875 947. 13-6

ПОЧИСТВАНЕ на подпокривни гълъбарници, 0887 875 947. 13-6

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, 0886 589 642. 21-2

ПРОФЕСИОНАЛНО почистване на домове, пране на мека мебел, английско качество на български цени, 0883 684 522. 7-2

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, покриви, довършителни работи, 0887 099 094. 5-1

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ и хидроизолация, 0887 099 094. 5-1

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, разчистване и извозване, 0887 099 094. 5-1

МЕТАЛНИ и дървени конструкции и парапети и огради, 0887 099 094. 5-1

ОБУЧЕНИЕ

КОЗМЕТИЧНО студио „Ники“ – 30-годишна традиция в обучението, индивидуален курс по козметика на ниво работа. Може и комбиниран – козметика и масаж на тяло. Европейска диплома, 0886 163 960. 10-3

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-1

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-99

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-39

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-188

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-16

„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-186

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-184

ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0877 963 743. 63-30

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-20

БОРСА за продажба на хранителни стоки във Велико Търново търси продавач – оператор. Работи се на смени, в офис. Телефон за връзка: 0897 921 964. 20-19

НАБИРАТ се жени за гледане на стари хора в Германия. Работата е с договор по немското законодателство, искат се минимални познания по немски език, 0895 656 759, 0885 321 617. 21-18

ТЪРСИМ чистачка, 0888 255 255. 9-9

ФИРМА набира складови работници до 45 г., 0897 883 500. 11-10

СМЕСЕН магазин за нехранителни стоки в гр. Лясковец търси продавач-консултант на пълен работен ден, добро заплащане + бонуси, транспортът е за сметка на фирмата, обаждания след 17,00 ч., 0878 848 891. 16-9

МЕХАНА търси готвачи, 0888 712 185. 20-5

СКЛАД за метали търси работници, 0887 008 977. 21-5

ФИРМА във Велико Търново търси багерист фадромист за постоянна работа, 0887 791 352. 10-4

ФИРМА търси охранител, 0889 474 223. 5-4

ТЪРСЯ жена за 24 ч. домашен помощник на възрастен родител във В. Търново. Предлагам настаняване, храна и отлични условия на живот и заплащане, 0878 835 048. 5-4

ТЪРСИМ работници за пакетаж за закуски, 0988 826 822. 10-3

НАБИРА работници, 0895 464 917. 21-3

ТЪРСЯ водопроводчици срещу добро заплащане, 0898 930 828. 9-3

ТЪРСИ работници в сладкарско производство, гр. Дебелец, 0889 422 827. 10-2

ТЪРСИМ продавач-консултант за хранителен магазин в „Зона В“, 0886 804 890. 10-2

„ЕВРОТАЛ-63“ ООД търси работници за коване на палети, мотокарист, шофьори на бусове 3,5 тона, нощни пазачи за с. Първомайци, договор и осигуровки, добро заплащане, 0882 274 427. 5-2

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори категория С + E, 0887 818 462. 2-1

ХОТЕЛ в с. Арбанаси търси жена за камериерка, 0887 975 755. 2-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-18

ЖИГОЛО, 0876 624 832. 10-7

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-10