Пушенето влошава махмурлука

Пушенето влошава неприятните последици от алкохола, но причината за това е неясна. Това сочат резултатите от изследване, в което са участвали

113 студенти. Те водили дневник в продължение на две седмици, записвайки колко пият, колко цигари пушат и какви симптоми на махмурлук изпитват – главоболие, гадене, затруднена концентрация.

Учените пресметнали съдържанието на алкохол в кръвта според броя и вида на напитките, пола, теглото и времето, за което са изпити. При еднакво количество хората, които са пушели през деня е по-вероятно да страдат от махмурлук, отбелязват авторите на изследването, публикувано в Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Пушенето само по себе си е свързано с повишен риск от махмурлук, посочват те. Разликата обаче се е проявила единствено в случаите на сериозно напиване от типа на шест бири на час.

Андрю Макнийл от британския Институт за изследване на алкохола твърди, че не е открит начин да се избегне махмурлука, но все пак съветва: Не пийте прекалено много, не се обезводнявайте – пийте безалкохолни между питиетата – и избягвайте по-тъмните напитки, които имат по-голям потенциал да предизвикат махмурлук.

