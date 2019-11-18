Служители на полицейското управление във В. Търново издирват противозаконно отнет лек автомобил «Сеат Ибиза». Сигнал за случая е получен в събота сутринта. От проведените до момента действия по разследването е установено, че деянието е извършено в периода 14-16 ноември, а возилото е било паркирано на улица в областния град. Същото е обявено за общодържавно издирване. По случая е започнато досъдебно производство.