Служители на полицейското управление във В. Търново издирват противозаконно отнет лек автомобил «Сеат Ибиза»
Служители на полицейското управление във В. Търново издирват противозаконно отнет лек автомобил «Сеат Ибиза». Сигнал за случая е получен в събота сутринта. От проведените до момента действия по разследването е установено, че деянието е извършено в периода 14-16 ноември, а возилото е било паркирано на улица в областния град. Същото е обявено за общодържавно издирване. По случая е започнато досъдебно производство.