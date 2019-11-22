Заради авария част от Велико Търново остана без вода
“ВиК Йовковци” ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, на 22.11.2019г. (Петък) до 17:00ч. ще бъде спряно водоподаването за бул. “България”, ул. “Възрожденска”, ул. “Цанко Церковски”, ул. “Цветарска”, ул. “Любен Каравелов”, ул. “Хан Крум,” ул. “Мир”, ул. “Тодор Балина”, ул. “Захари Стоянов” и ул. “Славянска”.
Извиняваме се за възникналите неудобства.
При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.