Малки обпви – 25 ноември, понеделник
ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски“, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, панел, до Нова болница, саниран, 49 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ГАРСОНИЕРА, „Пишмана“, междинен етаж, 52 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, център, 38 000 евро, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, с гараж, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1
КРАСИВА къща в Ново село, 59 000 евро, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 58 700 Е, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост“, топцентър, ет. 3, панорама, 62 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ, нов, „Картала“, 16 000 лв., 0885 856 764. 120-1
ОФИС в центъра, 50 кв. м, 70 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН панел, 81 кв. м, 69 000 лв., 0895 269 196. 120-1
САМОСТОЯТЕЛНА къща с три етажа, два гаража, „Картала”, 0886 656 062. 120-1
КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1
ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-1
МЕЗОНЕТ, 165 кв. м, „Света гора“, 100 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, „Акация“, с паркомясто, новообзаведен, ет. 3, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, южен, „Колю Фичето”, 55 000 евро, 0883 474 205. 120-1
СТРАХОТНО южно жилище в центъра, 69 000 лв., 0883 445 705. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор, Лясковец, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН уширен, втора спирка, „Бузлуджа“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-1
ДВЕ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 56 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1
ДВУСТАЕН, изцяло южен, завършен, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, с акт 16, 0895 269 196. 120-1
ПРОДАВАМ гараж в кв. „Колю Фичето“, ул. „Оборище“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1
ПАРЦЕЛ в промишлената зона на Лясковец, 16 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ПАРЦЕЛ 3000 кв. м в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Картала“, южно изложение, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЖИЛИЩЕ с две спални, кв. „Картала“, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1
НОВА БОЛНИЦА, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТОПЦЕНА, тристаен, ново строителство, 39 500 Е, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, панел, „Зона В“, 69 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ЦЕНТЪР, две стаи, на юг, тухла, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1
НАПЪЛНО обзаведен апартамент, до Спортна зала, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ИЗГОДЕН тристаен, 79 кв. м, ет. 3, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-1
СТРАХОТНО жилище до ХЕИ, ново строителство, 38 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
СПАЛНЯ, хол, кухня, под пазара, тухла, обзаведен, ет. 1, 0886 656 062. 120-1
ЮЖНО двустайно жилище, ул. „Полтава“, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТУХЛЕНА гарсониера, „Практикер“, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН отремонтиран, център, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски“, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1
ГАРСОНИЕРИ в „Зона В“ и „Бузлуджа“, обзаведени, 0886 656 062. 120-1
НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, Павликени, 28 200 Е, 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-1
АПАРТАМЕНТ с панорама, в центъра, непоследен етаж, 0886 656 062. 120-1
АПАРТАМЕНТ с четири стаи и кухня, до стадиона, трети етаж, за ремонт, 0886 656 062. 120-1
ОФИС в „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, до пожарната, ет. 2, 106 кв. м, 0886 656 062. 120-1
ВТОРИ етаж от къща, топцентър, 52 000 Е, 0886 656 062. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, над Нова болница, среден етаж, 0886 656 062. 120-1
ПРОДАВАМ гараж в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1
ИЗГОДНА гарсониера, „Бузлуджа“, намалена цена, 52 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУЕТАЖНА къща в центъра на Павликени, 67 000 лв., 0877 731 511. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала“, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1
ПРОДАВАМ гараж в центъра, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1
ГАРАЖ, „Бузлуджа“, 15 000 лв., 0895 269 196. 120-1
КЪЩА в с. Беляковец, 0885 856 764. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, в кв. „Колю Фичето“, 40 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“, 49 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, отремонтиран, център, 44 800 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 44 000 Е, 0883 474 205. 120-1
НОВА къща в Драгижево, 128 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент в „Бузлуджа“, 35 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ, пети етаж, юг, център, 37 800 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИ самостоятелни стаи, тухла, ул. „Полтава“, 38 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН обзаведен, ново строителство, кв. „Акация“, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето“, акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, „Колю Фичето“, 0877 677 966. 120-1
КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, ул. „К. Паница“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, „Бузлуджа“, изолация, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
КЪЩА в с. Малки чифлик, 0877 731 511. 120-1
ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1
ВИЛА в Малки чифлик, 33 000 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1
ОТЛИЧНО жилище до „Лидл“, завършено, 31 500 Е, 0885 838 000. 120-1
КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, юг, ново строителство, 45 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, „Слънчев дом“, 70 000 Е, 0877 677 966. 120-1
КЪЩА в Бутово, 0894 701 235. 10-6
ДАВА под наем или продава: производствено помещение – 800 кв. м, с. Присово; продава триетажна къща – с. Присово; продава къща – с. Къпиново; продава парцели: Присово, Къпиново, Дълга лъка, 0889 916 428. 2-2
ТРИЕТАЖНА къща с два гаража, склад и лятна кухня в гр. Дебелец, 66 000 евро, 0887 836 643. 2-2
ДВУЕТАЖНА обзаведена къща, Никюп – гараж, кладенец, 2 дка двор, 35 000 лв., 0887 902 838. 2-2
МАСИВНА двуетажна къща в с. Полски Сеновец с каменни стопански постройки, кладенец, овощни дървета и лози, цена 16 000 лв., 0888 944 879. 3-2
ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
РЕНО Канго 1,9 Д, 0888 338 950. 2-2
ПЕЖО 308, 2009 г., 0889 543 453. 3-1
ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-78
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-141
ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-47
ДЪРВА за огрев – 82 лв.; дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, с/у „Спортно Търново“, 0882 020 181, 062/522 262. 80-24
ДЪРВА – нарязани, нацепени, 70 лв./куб. м, трепетлика, 0877 655 115. 10-8
БЯЛА техника втора употреба, внос Швейцария, с гаранция, Лясковец, 0888 331 727. 10-6
ВЪЛНЕНА прежда – бяла, 0882 088 081. 7-4
ПЕЛЕТИ „Швайгхофер“ на склад, 0889 722 747. 2-2
ЗЪРНО – 0,30 лв.; трици – 0,28 лв.; кюспе – 0,55 лв., 0884 240 248.
700 БРОЯ стари двуканални цигли, 0,30 лв./бр., 062/65 21 66. 6-1
ПРОДАВА ЖИВОТНИ
АГНЕТА, ярета, 0894 679 700. 39-32
ШИЛЕ и яре, 0876 558 286. 7-6
СЕЛСКИ петли; кокошки – живи и заклани; овце за клане; кози; пуйки и пуяци, неми юрдечки – за Коледа и НГ, 0888 410 129. 2-2
ПРОДАВАМ овце и магарета, 0889 698 579. 10-1
КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-411
“ЕВРОАГРОИМПЕКС” ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 857 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-78
КУПУВА АВТОМОБИЛИ
КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 70-46
КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 50-42
ИЗКУПУВАМ коли за скрап, 0894 415 808. 30-26
АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-22
КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ
КУПУВАМ орехови ядки, 0898 688 410. 2-2
КУПУВАМ пчелен мед и восък, 0887 621 540. 2-2
ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ДВУСТАЕН, „Акация“, напълно обзаведен, 0877 731 511. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, 300 лв., 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 450 лв., 0889 123 937. 120-1
МНОГОСТАЕН до пазара, 400 лв., 0889 123 937. 120-1
ОТРЕМОНТИРАН тристаен, до стадиона, 0889 123 937. 120-1
ЛУКСОЗЕН двустаен, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, бул. „България“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖ от къща, широк център, 0889 123 937. 120-1
ЛУКСОЗНО жилище, кв. „Акация“, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, „Акация“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, луксозен, „Слънчев дом“, 0877 677 966. 120-1
СПАЛНЯ, хол, кухня, „Зона В“, 0877 677 966. 120-1
ЕТАЖ от къща в центъра, 0877 731 511. 120-1
ЛУКСОЗЕН двустаен, център, 0877 677 966. 120-1
БОКСОНИЕРА, център, 180 лв., 0877 677 966. 120-1
МНОГОСТАЕН, Пети корпус, 360 лв., 0877 677 966. 120-1
ДВУСТАЕН новообзаведен, до „Майка България“, 0877 677 966. 120-1
БОКСОНИЕРА, „Картала“, 0894 701 235. 10-6
ДВУСТАЕН, център, 0893 420 415. 6-4
КВАРТИРА, 0884 503 909. 6-3
ДАВАМ квартира, център, 062/65 08 72, 0886 164 495. 2-2
САМОСТОЯТЕЛНА квартира за момче, 0878 869 077. 3-2
АПАРТАМЕНТ, 0888 369 076.
ДАВА под наем гарсониера, „Бузлуджа“, 230 лв., 0888 568 541. 2-1
ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1
СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ – разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ в търговски център, 65 кв. м, 250 лв., 0877 677 966. 120-1
ДАВАМ оборудван сервиз за гуми, Лясковец, околовръстен път, 0888 331 727. 10-6
ПОД НАЕМ ДРУГИ
ГАРАЖ, топцентър, 100 лв., 0889 123 937. 120-1
ГАРАЖ в центъра, 0877 731 511. 120-1
ТЪРСЯ гараж под наем, 0899 875 685. 20-19
ТРАНСПОРТ
БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-232
БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-180
САМОСВАЛ 3 т, 0878 356 566. 63-24
ГРАДСКО 20 лв., извънградско 0,45 лв. на километър, 0886 694 979. 21-7
БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-7
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3,5 т, 0878 226 100. 500-3
АВТОСЕРВИЗ
ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-213
ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-212
ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-78
ПЪТНА помощ, 0899 869 068. 50-42
ЗА ДОМА
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-459
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-459
ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-177
ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-177
ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-177
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-239
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-239
ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-231
ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-168
ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 84-83
ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-73
ПОЧИСТВАНЕ на дворове и парцели, 0892 385 763. 50-48
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-45
ВиК и отпушване на канали, 0887 207 277. 50-31
БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 66-27
ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-25
ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 50-24
ФЕКАЛКА чисти септични ями, 0886 526 499. 31-17
КЪРТИ, извозва, почиства помещения, 0886 589 642. 21-13
МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-10
ЦИКЛЯ, лакирам, 0889 419 784. 30-10
МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-9
ШПАКЛОВКИ, боя, гипсокартон, плочки, 0878 748 067. 21-9
ОТПУШВАНЕ на канали, мивки, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 50-7
ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, тоалетни и др., 0885 430 483. 50-7
ЛАМИНАТ – монтаж, 0895 810 112. 21-7
ЕЛУСЛУГИ, вътрешни ремонти, 0877 317 999. 30-6
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ремонт и направа на покриви, дренаж, вътрешни ремонти, 0888 020 187. 11-5
ПРОФЕСИОНАЛНО почистване на домове, пране мека мебел, английско качество на български цени, 0883 684 522. 5-3
МЕТАЛНИ и дървени конструкции, парапети и огради, 0887 099 094. 30-3
ИЗГРАЖДАНЕ на стари и нови покриви, гипсокартон, шпакловки, боя, дренаж, тенекеджийски услуги и други, 0882 279 749. 21-3
РЕМОНТ на покриви, топлоизолация, хидроизолация, теракота и други, 0888 863 001. 21-3
СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, 0887 099 094. 15-3
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ и хидроизолация, 0887 099 094. 15-3
СЪБАРЯНЕ и разчистване, 0887 099 094. 15-3
КОФРАЖ, арматура и бетон, 0887 099 094. 15-3
КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-3
СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-3
ПОСТАВЯМ фаянс и теракота на приемлива цена, 0895 322 209. 2-2
ПОЧИСТВАНЕ на домове еднократно почасово на професионално ниво, 0895 731 395. 10-2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, тенекеджийски услуги, измазване на комини и капаци и препокриване на всички видове покриви, 0895 731 395. 15-2
ВиК, монтаж и демонтаж мивки, моноблок, казанчета, бойлери, 0887 846 735.
ПОСТАВЯМ фаянс и теракота на приемлива цена, 0895 322 209. 2-2
ПОЧИСТВАНЕ на домове еднократно почасово на професионално ниво, 0895 731 395. 10-2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, тенекеджийски услуги, измазване на комини и капаци и препокриване на всички видове покриви, 0895 731 395. 15-2
ЗДРАВЕ И КРАСОТА
МАСАЖИ, 0889 883 374. 5-4
МАСАЖИ, 0888 152 086. 6-2
САМО за пенсионери, трудоустроени – точен, коректен масажист, оздравителен масаж на адрес, промоция, 0876 180 890. 6-2
ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-12
EКСКУРЗИИ
„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-110
„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-50
ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ търси автобусни шофьори на двусменен режим за градски транспорт, 0894 781 478. 200-199
„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-27
„АЛЕКС ОК“ набира международни шофьори с категория С+E за работа вътре в ЕС, основно Германия и Дания, 0895 506 463. 200-197
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-195
ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0877 963 743. 63-41
МЕХАНА търси готвачи, 0888 712 185. 20-16
СКЛАД за метали търси работници, 0887 008 977. 21-16
НАБИРА работници, 0895 464 917. 21-14
ФИРМА търси общи работници на трудов договор, ежеседмично заплащане, 0899 816 342. 10-9
ФИРМА търси елмонтьори, 0888 338 950. 7-6
КУЛИНАРЕН магазин „Кауфланд“ – Велико Търново, търси продавач, 0887 907 032. 16-6
ТЪРСЯ майстор на закуски и помощник, 0878 952 305. 15-5
ФИРМА търси майстор строител, 0887 812 045. 10-5
ТАКСИМЕТРОВ шофьор, 0988 230 306. 15-4
БИРАРИЯ „Камбаната“ търси да назначи готвачи топла и студена кухня, 0894 787 758. 5-4
ТЪРСИМ общ работник за почистване и събиране на колички в хипермаркет, 0888 102 110. 3-3
ТЪРСИМ жена за кухня в топла точка, да може и да готви, 0878 606 144. 3-3
ОХРАНИТЕЛНА фирма „Кремък“ ЕООД набира охранители въоръжена охрана, 0888 231 837. 5-3
ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори категория С + E, 0887 818 462. 2-2
НАЕМЕН работник, помагач, по договаряне, 0884 032 855. 5-2
ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 6-2
ФИРМА търси охранители, 0889 474 223. 5-2
ХОТЕЛ във В. Търново търси камериерка, 0888 378 206. 5-1
ТЪРСЯ шофьор на пикап за разнос на храна, 0878 952 305. 15-1
ФИРМА търси да назначи складови работници (мъже) до 45 г., 0897 883 500. 11-1
НАБИРАТ се жени за гледане на стари хора в Германия. Работата е с договор по немското законодателство, искат се минимални познания по немски език, 0895 656 759, 0885 321 617. 21-1
ЗАПОЗНАНСТВА
ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-8
68/190/78 съвременен, интелигентен, с добра външност и здраве търси запознанство с подходяща жена, 0889 734 414, след 18 ч. 7-3
РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-19