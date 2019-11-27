сряда, ноември 27, 2019
Свищов 

Час по родолюбие в Светиниколското училище

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Днес седмокласници от СУ „Димитър Благоев“ в Свищов изнесоха урок по родолюбие в Светиниколското училище. Учениците от VII „б“ и VII „г“ клас представиха в разкази и снимки видни свищовци -книжовници, учители, дарители, общественици. Имената на Христаки Павлович, Филип Сакелариевич, Димитър Ценов, д-р Димитър Станчов „оживяха“ отново като пример за благородство, щедрост, всеотдайност и себепожертвователност.

Домакин на събитието беше Анна Спасова, ръководител за работа с керамика към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови“. Тя поздрави учениците за инициативата, а след това ги запозна накратко с историята на Светиниколското училище. 

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