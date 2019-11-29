Малки обяви – 29 ноември, петък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски“, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

loading...

ТРИСТАЕН, панел, до Нова болница, саниран, 49 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Пишмана“, междинен етаж, 52 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 38 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с гараж, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КРАСИВА къща в Ново село, 59 000 евро, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 58 700 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост“, топцентър, ет. 3, панорама, 62 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала“, 16 000 лв., 0885 856 764. 120-1

ОФИС в центъра, 50 кв. м, 70 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН панел, 81 кв. м, 69 000 лв., 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща с три етажа, два гаража, „Картала”, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 29 000 Е, 0895 269 196. 120-1

МЕЗОНЕТ, 165 кв. м, „Света гора“, 100 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, с паркомясто, новообзаведен, ет. 3, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, „Колю Фичето”, 55 000 евро, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, 69 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, Лясковец, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН уширен, втора спирка, „Бузлуджа“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, 51 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала“, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ДВЕ СТАИ, южен, кв. „Бузлуджа“, 56 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, изцяло южен, завършен, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Колю Фичето“, ул. „Оборище“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в промишлената зона на Лясковец, 16 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ 3000 кв. м в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Картала“, южно изложение, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, кв. „Картала“, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА БОЛНИЦА, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОПЦЕНА, тристаен, ново строителство, 39 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, панел, „Зона В“, 69 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ЦЕНТЪР, две стаи, на юг, тухла, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1

НАПЪЛНО обзаведен апартамент, до Спортна зала, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДЕН тристаен, 79 кв. м, ет. 3, 94 000 лв., 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО жилище до ХЕИ, ново строителство, 38 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, под пазара, тухла, обзаведен, ет. 1, 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО двустайно жилище, ул. „Полтава“, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера, „Практикер“, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН отремонтиран, център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски“, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРИ в „Зона В“ и „Бузлуджа“, обзаведени, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, Павликени, 28 200 Е, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-1

АПАРТАМЕНТ с панорама, в центъра, непоследен етаж, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ с четири стаи и кухня, до стадиона, трети етаж, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

ОФИС в „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, до пожарната, ет. 2, 106 кв. м, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топцентър, 52 000 Е, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, над Нова болница, среден етаж, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНА гарсониера, „Бузлуджа“, намалена цена, 52 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, отлично обзаведен, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в центъра на Павликени, 67 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала“, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в центъра, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, „Бузлуджа“, 15 000 лв., 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в с. Беляковец, 0885 856 764. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, в кв. „Колю Фичето“, 40 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл“, 49 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, отремонтиран, център, 44 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 44 000 Е, 0883 474 205. 120-1

НОВА къща в Драгижево, 128 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в „Бузлуджа“, 35 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, пети етаж, юг, център, 37 800 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИ самостоятелни стаи, тухла, ул. „Полтава“, 38 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, ново строителство, кв. „Акация“, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето“, акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, „Колю Фичето“, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ул. „К. Паница“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Бузлуджа“, изолация, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в с. Малки чифлик, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ВИЛА в Малки чифлик, 33 000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл“, завършено, 31 500 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, юг, ново строителство, 45 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом“, 70 000 Е, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Бутово, 0894 701 235. 10-10

ТРИЕТАЖНА къща с два гаража, склад и лятна кухня в гр. Дебелец, 66 000 евро, 0887 836 643. 2-1

АПАРТАМЕНТ, 38 800 лв., 0899 933 307. 5-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат 1,9 TDI, 131 коня, регистриран, нов внос, Испания, цена 4500 лв., 0883 357 116. 30-3

ВОЛВО 400 газ/бензин, 94 г., 700 лв., 0889 532 754. 7-2

РЕНО Канго 1,9 Д, 0888 338 950.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-82

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-145

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-51

ДЪРВА за огрев – 82 лв.; дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, с/у „Спортно Търново“, 0882 020 181, 062/522 262. 80-28

БЯЛА техника втора употреба, внос Швейцария, с гаранция, Лясковец, 0888 331 727. 10-10

700 БРОЯ стари двуканални цигли, 0,30 лв./бр., 062/65 21 66. 6-5

ВЪДИЦИ – пръчки, 0886 711 677. 5-4

ПЕЛЕТИ, иглолистни, „Трон“, широколистни „Ден тен“, 460 лв./тон, 0882 020 181, склад – „Козлуджа“ 4, срещу „Спортно Търново“. 20-3

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 21-2

ПЕЛЕТИ „Швайгхофер“ на склад, 0889 722 747. 2-1

ПРОФЕСИОНАЛНА кафе машина „Бразилия“, двугнездова, и сироп автомат с две вани, цени по споразумение, 0889 438 806. 2-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, ярета, 0894 679 700. 39-36

ПРОДАВАМ овце и магарета, 0889 698 579. 10-5

АГНЕТА, вълна, 0879 426 269. 21-2

АГНЕТА и бременни овце, с. Беляковец, 0883 507 430. 5-2

СЕЛСКИ петли; кокошки – живи и заклани; овце за клане; кози; пуйки и пуяци, неми юрдечки – за Коледа и НГ, 0888 410 129. 2-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-415

“ЕВРОАГРОИМПЕКС” ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 857 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-82

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 70-50

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 50-46

ИЗКУПУВАМ коли за скрап, 0894 415 808. 30-30

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-26

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

КУПУВАМ орехови ядки, 0898 688 410.

ИЗКУПУВАМ пърлена сланина, 0895 705 756. 2-1

КУПУВАМ пчелен мед и восък, 0887 621 540. 2-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, „Акация“, напълно обзаведен, 0877 731 511. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН до пазара, 400 лв., 0889 123 937. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН тристаен, до стадиона, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗЕН двустаен, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща, широк център, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗНО жилище, кв. „Акация“, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Акация“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен, „Слънчев дом“, 0877 677 966. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, „Зона В“, 0877 677 966. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН двустаен, център, 0877 677 966. 120-1

БОКСОНИЕРА, център, 180 лв., 0877 677 966. 120-1

МНОГОСТАЕН, Пети корпус, 360 лв., 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН новообзаведен, до „Майка България“, 0877 677 966. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 0894 701 235. 10-10

ДАВАМ самостоятелна таванска гарсониера, 160 лв., 0885 521 443. 3-3

АПАРТАМЕНТ, 0888 369 076.

ДАВА самостоятелна квартира за момчета, 0878 869 077. 6-1

ДАВАМ двустаен под наем, дългосрочно, 300 лв., 0889 806 069. 4-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ – разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ в търговски център, 65 кв. м, 250 лв., 0877 677 966. 120-1

ДАВАМ оборудван сервиз за гуми, Лясковец, околовръстен път, 0888 331 727. 10-10

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, топцентър, 100 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ в центъра, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ, 17 кв. м, ток, вода, ул. „А. Константинов“, 70 лв., 0888 952 587.

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-236

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-184

САМОСВАЛ 3 т, 0878 356 566. 63-28

ГРАДСКО 20 лв., извънградско 0,45 лв. на километър, 0886 694 979. 21-11

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-11

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3,5 т, 0878 226 100. 500-7

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-217

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-216

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-82

ПЪТНА помощ, 0899 869 068. 50-46

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-463

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-463

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-181

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-181

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-181

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-243

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-243

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-235

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-172

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-77

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-49

ВиК и отпушване на канали, 0887 207 277. 50-35

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 66-31

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-29

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 50-28

ФЕКАЛКА чисти септични ями, 0886 526 499. 31-21

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, 0886 589 642. 21-17

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-14

ЦИКЛЯ, лакирам, 0889 419 784. 30-14

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-13

ШПАКЛОВКИ, боя, гипсокартон, плочки, 0878 748 067. 21-13

ОТПУШВАНЕ на канали, мивки, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 50-11

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, тоалетни и др., 0885 430 483. 50-11

ЛАМИНАТ – монтаж, 0895 810 112. 21-11

ЕЛУСЛУГИ, вътрешни ремонти, 0877 317 999. 30-10

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ремонт и направа на покриви, дренаж, вътрешни ремонти, 0888 020 187. 11-9

МЕТАЛНИ и дървени конструкции, парапети и огради, 0887 099 094. 30-7

ИЗГРАЖДАНЕ на стари и нови покриви, гипсокартон, шпакловки, боя, дренаж, тенекеджийски услуги и други, 0882 279 749. 21-7

РЕМОНТ на покриви, топлоизолация, хидроизолация, теракота и други, 0888 863 001. 21-7

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, 0887 099 094. 15-7

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ и хидроизолация, 0887 099 094. 15-7

СЪБАРЯНЕ и разчистване, 0887 099 094. 15-7

КОФРАЖ, арматура и бетон, 0887 099 094. 15-7

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-7

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-7

ПОЧИСТВАНЕ на домове еднократно почасово на професионално ниво, 0895 731 395. 10-6

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, тенекеджийски услуги, измазване на комини и капаци и препокриване на всички видове покриви, 0895 731 395. 15-6

ПОЧИСТВАНЕ на домове еднократно почасово на професионално ниво, 0895 731 395. 10-6

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, тенекеджийски услуги, измазване на комини и капаци и препокриване на всички видове покриви, 0895 731 395. 15-6

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги – кухни, мебели, врати, 0899 795 728. 21-3

МЕТАЛНИ врати, конструкции, парапети, огради, ковано желязо, 0876 116 216. 21-3

КЪРТИ, пробива отвори от ф 32 до ф 180 мм, 0887 357 039. 10-2

БЕТОН, кофраж, арматура, собствен кофраж, 0895 707 050. 10-2

ДОВЪРШИТЕЛНИ работи, 0887 357 039. 10-2

ВиК, елинсталации, 0895 707 050. 10-2

ВиК, монтаж и демонтаж мивки, моноблок, казанчета, бойлери, 0887 846 735. 2-1

ОТПУШВАНЕ на комини и ремонт, 0886 526 499. 15-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

МАСАЖИ, 0888 152 086. 6-6

САМО за пенсионери, трудоустроени – точен, коректен масажист, оздравителен масаж на адрес, промоция, 0876 180 890. 6-6

МАСАЖИ, Дарин Христов, 0896 850 405. 7-2

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-16

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-114

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-54

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-31

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОМВ (под „Макдоналдс“) търси да назначи обслужващ бензиноколонки, барманка и касиерка, 0893 463 614. 200-199

ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0877 963 743. 63-45

МЕХАНА търси готвачи, 0888 712 185. 20-20

СКЛАД за метали търси работници, 0887 008 977. 21-20

НАБИРА работници, 0895 464 917. 21-18

КУЛИНАРЕН магазин „Кауфланд“ – Велико Търново, търси продавач, 0887 907 032. 16-10

ТЪРСЯ майстор на закуски и помощник, 0878 952 305. 15-9

ФИРМА търси майстор строител, 0887 812 045. 10-9

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 6-6

ХОТЕЛ във В. Търново търси камериерка, 0888 378 206. 5-5

ТЪРСЯ шофьор на пикап за разнос на храна, 0878 952 305. 15-5

ФИРМА търси да назначи складови работници (мъже) до 45 г., 0897 883 500. 11-5

НАБИРАТ се жени за гледане на стари хора в Германия. Работата е с договор по немското законодателство, искат се минимални познания по немски език, 0895 656 759, 0885 321 617. 21-5

ТЪРСЯ жена за смяна на памперси на болна жена – 35 кг, сутрин и вечер, 0893 422 311. 4-4

ГЛЕДАМ деца, 0885 554 284. 3-3

СЕМЕЙСТВО търси неангажирана и отговорна жена за отглеждането на своите деца, опитът е с предимство. За повече информация търсете на телефон: 0876 688 331. 5-3

ТЪРСИМ продавач-консултант за хранителен магазин, 0878 606 144. 17-2

ТЪРСЯ жена за гледане възрастна жена, сутрин, 0882 432 225.

СЕМЕЕН хотел търси да назначи камериерка на 4-часов работен ден от 10 до 14 ч., тел. за връзка: 0886 222 111. 2-1

ФИРМА търси елмонтьори, 0888 338 950.

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори категория С + E, 0887 818 462.

ТЪРСИМ жена за кухня в топла точка, да може и да готви, 0878 606 144. 2-1

МБАЛ БАЛЧИК търси да назначи специалист ендокринолог и невролог, стимулираща работна среда и достойно заплащане, информация на тел.: 0884 482 971, 0877 357 610 и на e-mail: mbal_balchik@abv.bg.

НАЕМАМ работник за правене на фураж, 0886 844 916. 11-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-12

68/190/78 съвременен, интелигентен, с добра външност и здраве търси запознанство с подходяща жена, 0889 734 414, след 18 ч. 7-7

АЛЕКС, на 27 години – предлагам услуги, за повече информация се обадете на тел. 0889 370 387. 5-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-2