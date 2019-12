Класираха най-омразните коледни песни, вижте кои са те

Британците класираха най-омразните си коледни песни, като на първо място поставиха “All I Want for Christmas is You”, изпълнена от Марая Кери, пише сп.. “Варайъти”.

Националното проучване било поръчано от компанията “Хуавей”. Планетарният хит на Кери от 1994 година бил толкова често пускан по Коледа, че омръзнал до втръсване на повечето поданици на Нейно Величество.

И ако британската аудитория се е отнесла критично към американската певица, не по-малко строга тя е била към изпълнителите от Острова. Първата петица на най-омразните песни се допълва от британски поп звезди. Втори по досада са класирани английските звезди от сборната формация “Бeнд ейд” за благотворителния им хит “Do They Know It’s Christmas?”. На трето и четвърто място са класирани британски групи от 70-те. “I Whish It Could Be Christmas Every Day” на състава “Уизард” и “Merry Xmas Everybody” на групата “Слейд”. В петицата влиза и групата на Джордж Майкъл “Уам!” с хита “Last Christmas”.

Източник: БТА