Малки обяви – 5 декември, четвъртък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, център, с ремонти, 57 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, панел, до Нова болница, 80 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 58 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топ център, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1

РЕМОНТИРАН апартамент в Лясковец, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща с три етажа, два гаража, „Картала”, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

МЕЗОНЕТ, 165 кв. м, „Света гора”, 100 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТЕН, Нова болница, обзаведен, 100 кв. м, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, „Колю Фичето”, 55 000 Е, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, 69 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, Лясковец, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, уширен, втора спирка „Бузлуджа”, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, 51 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ДВЕ стаи, южен, кв. „Бузлуджа”, 56 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1

КЪЩА, център, 139 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с Акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Колю Фичето”, ул. „Оборище”, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ, 3000 кв. м, в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Картала”, южно изложение, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, кв. „Картала”, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОП ЦЕНА, тристаен, ново строителство, 39 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН панел, „Зона Б”, 69 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, тухла, топ център, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле”, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ЦЕНТЪР, две стаи на юг, тухла, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1

ТУХЛЕНО жилище, бул. „Габровски”, 2 етаж, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, 4-ти етаж, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО жилище до ХЕИ, ново строителство, 38 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ до Спортната зала, обзаведено, 86 кв. м, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера, „Практикер”, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски”, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

САНИРАНА гарсониера, до магазин „Била” в „Бузлуджа”, 56 000 лв., 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, Павликени, 28 200 Е, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-1

ТУХЛЕНА, южна гарсониера, старо строителство, център, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ с четири стаи и кухня до стадиона, трети етаж, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, до пожарната, ет. 2, 106 кв. м, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, над Нова болница, среден етаж, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Акация”, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Акация”, 37 000 Е, 0877 677 966. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, Акт 16, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в центъра, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, „Бузлуджа”, 15 000 лв., 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в с. Беляковец, 0885 856 764. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, Акт 16, в кв. „Колю Фичето”, 40 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 49 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, отремонтиран, център, 44 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом”, 70 000 Е, 0877 677 966. 120-1

НОВА къща в Драгижево, 128 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в „Бузлуджа”, 35 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, пети етаж, юг, център, 37 800 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИ самостоятелни стаи, тухла, ул. „Полтава”, 38 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Акация”, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето”, Акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, „Колю Фичето”, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ул. „К. Паница”, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Бузлуджа”, изолация, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, юг, ново строителство, 45 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ВИЛА в Малки чифлик, 33 000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 31 500 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

АПАРТАМЕНТ, 38 800 лв., 0899 933 307. 5-5

ДВУСТАЕН, център, обзаведен, 61 500 лв. – агенция “Елена”, 0885 163 226. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат 1,9 TDI, 131 коня, регистриран, нов внос, Испания, цена 4500 лв., 0883 357 116. 30-7

ВОЛВО 400 газ/бензин, 94 г., 700 лв., 0889 532 754. 7-6

СИТРОЕН С 5, Ексклузив, бензин, 0888 975 399. 5-4

ГОЛФ IV, бензин, 0887 234 889. 5-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 100-86

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-149

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-55

ДЪРВА за огрев – 82 лв.; дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ N 4, с/у „Спортно Търново“, 0882 020 181, 062/522 262. 80-32

ПЕЛЕТИ, иглолистни, „Трон“, широколистни „Ден тен“, 460 лв./тон, 0882 020 181, склад – „Козлуджа“ 4, срещу „Спортно Търново“. 20-7

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 21-6

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ овце и магарета, 0889 698 579. 10-9

АГНЕТА, вълна, 0879 426 269. 21-6

ЧЕТИРИ млади кози за плодене, 0887 368 988. 5-4

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-419

“ЕВРОАГРОИМПЕКС” ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 857 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-86

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 70-54

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 50-50

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-30

ИЗКУПУВАМ коли за скрап, 0894 415 808. 30-3

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, „Акация”, напълно обзаведен, 0877 731 511. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН, до пазара, 400 лв., 0889 123 937. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН, тристаен, до стадиона, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗЕН, двустаен, до „Практикер”, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България”, 300 лв. 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща, широк център, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗНО жилище, кв. „Акация” 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Акация”, 300 лв., 0877 677 966. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен, „Слънчев дом”, 0877 677 966. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, „Зона Б”, 0877 677 966. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, двустаен, център, 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, Пети корпус, 0877 677 966. 120-1

ГАРАЖ в центъра, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, Пети корпус, 360 лв., 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, до „Майка България”, 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН, под „Практикер”, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Картала”, 150 лв., 0877 731 511. 120-1

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ДАВА самостоятелна квартира за момчета, 0878 869 077. 6-5

СТАЯ до пазара, 100 лв., 0885 476 624. 5-4

НОЩУВКИ, 0878 967 320. 10-4

ТРИСТАЕН в „Триъгълника“, обзаведен, 320 лв., агенция “Елена”, 0885 163 226. 3-1

САМОСТОЯТЕЛНИ стаи от 180 до 300 лв., център, агенция “Елена”, 0885 163 226. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда , 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ, топ център, 100 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ в Търговски център, 65 кв. м, 250 лв., 0877 677 966. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ в топ център, 500 лв., 0877 677 966. 120-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ в центъра, 0877 731 511. 120-1

ТРАНСПОРТ

БУСОВЕ, 0889 177 737. 250-240

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-188

САМОСВАЛ 3 т, 0878 356 566. 63-32

ГРАДСКО 20 лв., извънградско 0,45 лв. на километър, 0886 694 979. 21-15

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 50-15

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3,5 т, 0878 226 100. 500-11

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища, мазета и др., 0886 644 258. 21-2

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0884 800 900. 230-221

ПЪТНА помощ – Велико Търново, 0889 031 513. 230-220

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-86

ПЪТНА помощ, 0899 869 068. 50-50

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-467

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-467

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-185

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-185

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-185

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-247

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 200-247

ХАМАЛИ, 0889 177 737. 250-239

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-176

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-81

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-53

ВиК и отпушване на канали, 0887 207 277. 50-39

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 66-35

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 50-32

ФЕКАЛКА чисти септични ями, 0886 526 499. 31-25

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, 0886 589 642. 21-21

ЦИКЛЯ, лакирам, 0889 419 784. 30-18

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-17

ШПАКЛОВКИ, боя, гипсокартон, плочки, 0878 748 067. 21-17

ОТПУШВАНЕ на канали, мивки, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 50-15

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, тоалетни и др., 0885 430 483. 50-15

ЛАМИНАТ – монтаж, 0895 810 112. 21-15

ЕЛУСЛУГИ, вътрешни ремонти, 0877 317 999. 30-14

МЕТАЛНИ и дървени конструкции, парапети и огради, 0887 099 094. 30-11

ИЗГРАЖДАНЕ на стари и нови покриви, гипсокартон, шпакловки, боя, дренаж, тенекеджийски услуги и други, 0882 279 749. 21-11

РЕМОНТ на покриви, топлоизолация, хидроизолация, теракота и други, 0888 863 001. 21-11

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, 0887 099 094. 15-11

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ и хидроизолация, 0887 099 094. 15-11

СЪБАРЯНЕ и разчистване, 0887 099 094. 15-11

КОФРАЖ, арматура и бетон, 0887 099 094. 15-11

ПОЧИСТВАНЕ на домове еднократно почасово на професионално ниво, 0895 731 395. 10-10

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, тенекеджийски услуги, измазване на комини и капаци и препокриване на всички видове покриви, 0895 731 395. 15-10

ПОЧИСТВАНЕ на домове еднократно почасово на професионално ниво, 0895 731 395. 10-10

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, тенекеджийски услуги, измазване на комини и капаци и препокриване на всички видове покриви, 0895 731 395. 15-10

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги – кухни, мебели, врати, 0899 795 728. 21-7

МЕТАЛНИ врати, конструкции, парапети, огради, ковано желязо, 0876 116 216. 21-7

КЪРТИ, пробива отвори от ф 32 до ф 180 мм, 0887 357 039. 10-6

БЕТОН, кофраж, арматура, собствен кофраж, 0895 707 050. 10-6

ДОВЪРШИТЕЛНИ работи, 0887 357 039. 10-6

ВиК, елинсталации, 0895 707 050. 10-6

ОТПУШВАНЕ на комини и ремонт, 0886 526 499. 15-5

ТАПИЦЕР на мека мебел, 0882 855 859. 21-2

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

МАСАЖИ, Дарин Христов, 0896 850 405. 7-6

МАСАЖИ, 0888 152 086. 6-4

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-20

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-118

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-58

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0894 781 478. 200-35

ТРАНЖОРНА в с. Кесарево търси обезкоствачи на свинско месо. Задължителен стаж по професията 3 години. Редовно заплащане всяка седмица според възможностите и операциите, 0877 963 743. 63-49

КУЛИНАРЕН магазин „Кауфланд“ – Велико Търново, търси продавач, 0887 907 032. 16-14

ТЪРСЯ майстор на закуски и помощник, 0878 952 305. 15-13

ТЪРСЯ шофьор на пикап за разнос на храна, 0878 952 305. 15-9

ФИРМА търси да назначи складови работници (мъже) до 45 г., 0897 883 500. 11-9

НАБИРАТ се жени за гледане на стари хора в Германия. Работата е с договор по немското законодателство, искат се минимални познания по немски език, 0895 656 759, 0885 321 617. 21-9

ТЪРСИМ продавач-консултант за хранителен магазин, 0878 606 144. 17-6

НАЕМАМ работник за правене на фураж, 0886 844 916. 11-5

ФИРМА търси да назначи заварчик и общи работници – мъже. Ежеседмично заплащане, 0899 816 342. 10-4

ФИРМА „Титан – АС” набира шофьори, кат. С, 0887 791 352. 10-4

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 6-4

СЕМЕЙСТВО търси неангажирана и отговорна жена за отглеждането на своите деца, опитът е предимство, повече информация търсете на телефон: 0876 688 331. 5-3

РАЗНОС на брошури почасово, 0886 526 663. 5-3

ТЪРСЯ работник, пенсионер, 0898 564 485. 5-2

НАБИРА автобусни шофьори за пътнически транспорт, 0888 650 156, 0895 528 603. 11-1

ФИРМА търси охранител, 0889 474 223. 5-1

В УСЛУГА на ценители и учащи – четене на книги, лекции и теми. В офис – 60 лв. за час, за възрастни и болни по домовете, госпожа Ангелова – 0877 243 775. 2-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-16

АЛЕКС, на 27 години – предлагам услуги, за повече информация се обадете на тел. 0889 370 387. 5-5

68/190/78, съвременен, изискан, интелигентен, с много добра външност и здраве, търси запознанство с подходяща жена, 0889 734 414 – след 18 ч. 5-4

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-6

БЪРЗ кредит, 0884 153 868. 5-1