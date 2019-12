Ето каква музика трябва да слушате, когато шофирате в час пик според науката

Песните на Adele понижават стреса и поддържат пулса постоянен, когато човек шофира в час пик. До това заключение достигнаха учени от два университета в Сао Пауло, Бразилия.

Изследователите са проверили теорията си с пет жени, шофиращи в Марилия. Техните плейлисти се състояли от версии на пиано на хитовете Hello и Someone Like You на Adele, Exile на Enya, инструментална версия на Amazing Grace на Крис Томлин, както и мелодията за медитация Electra на Everstream.

Жените били подканени да шофират 3 километра в града по натоварени улици в автомобил, предоставен от учените. Средно те изминавали отсечките за 20 минути. В първия тест шофирали с музика, а във втория – без. През цялото време учените измервали сърдечния им ритъм. Накрая установили, че музиката е намалила колебанията му, което от своя страна, с течение на времето, ще спомогне за избягването на по-сериозни проблеми със сърцето.

“Нашето изследване показва, че когато слушат музика, докато шофират автомобил, сърдечният стрес у участничките в експеримента намалява”, коментира проф. Витор Валенти от екипа.

Сърдечният стрес е показател колко се натоварва сърцето. Когато хората са стресирани, организмът им освобождава съединения, които ускоряват сърцето и вдигат кръвното налягане. Това увеличава опасността от увреждащо възпаление или инфаркт за хората, които вече имат проблеми.

Продължителните периоди с възпаление или високо кръвно предразполагат към развиване на сърдечносъдово заболяване, сърдечна недостатъчност, деменция, инсулт.

Източник: obekti.bg