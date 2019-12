Това са най-гледаните сериали през годините

Днешният телевизионен пейзаж не прилича по нищо на този от преди 30 години. Честно казано, фактът, че наричаме продукции, които не се излъчват по традиционните телевизионни канали и се гледат основно на телефони, таблети и лаптопи, “тв ” е доста странен. Той обаче отразява постепенното преминаване от доминацията на кабелната телевизия към съвременния фрагментиран пазар, в който скорост набират платформите за видео стрийминг на Нетфликс (Netflix), Ейч Би О (HBO), Амазон (Amazon), Дисни (Disney) и други.

Тази промяна е визуализирана в новото видео на Youtube канала Data Is Beautiful, което проследява историята на 10-те най-популярните телевизионни предавания и сериали от 1986 г. до днес, съобщава FastCompany.com.

Първата година от видео обрисува един напълно непознат за съвременния зрител свят. Най-популярното предаване през 1986 г. е “Шоуто на Козби” (The Cosby Show), което привлича 61,4 млн. зрители в САЩ всяка седмица. Прави впечатление и фактът, че по това време класацията е доминирана напълно от ситкомите. Цели 8 от десетте най-популярни предавания са представители на жанра на „ситуационната комедия“, като изключение правят само “Убийство, написа тя” (Murder, She Wrote; известен в България като “Убийство по сценарий”) и “Далас” ( Dallas). Ен Би Си (NBC) е водещата телевизия, като 4 от петте най-гледания предавания са нейни.

. Към края на 90-те повече от предаванията в топ 10 привличат около 20 млн. зрители, докато през 1986 г. те се гледат средно от по 40 млн. Класацията вече е съдържа основно драми, като “Западното крило” (The West Wing), “Семейство Сопрано” (Тhe Sopranos) “Спешно отделение”(ER) и “От местопрестъплението”(CSI).До 2003 г. единствените ситкоми, които все още намират място в топ 10, са “Приятели” (Friends) и “Всички обичат Реймънд”( Everybody Loves Raymond).

В средата на 2006 г. класацията повежда “Изгубени”(Lost) на Ей Би Си, а през 2009 първото място грабва “Декстър”(Dexter) на Шоутайм(Showtime), който обаче не се задържа дълго на върха. Към края 2011 г. картината започва да изглежда позната, като Топ 10 оглавява хитът на Ейч Би О (HBO) “Игра на тронове” (Game of Thrones). В топ 5 по това време са още “В обувките на Сатаната” (Breaking Bad) и “Живите мъртви” (The Walking Dead) на Ей Ем Си(AMC), както и “Теория за Големия взривВ (The Big Bang Theory). През 2013 г. на арената се качва Нетфликс с „Къща от карти“ (House of Cards), поставяйки началото на нова превратна точка на пазара. “Игра на тронове” губи първото място през 2018 г. и се връща на върха в началото на 2019 г. След края на последния сезон “Игра на тронове” първото място заема ” Военни престъпления” (NCIS). Топ 10 вече не е доминиран напълно от телевизионните канали, като в класацията личат заглавията на Нетфликс “Странни неща” (Stranger Things) и “Оранжевото е новото черно” (Orange Is the New Black), както и Мандалориецът(The Mandalorian) на Дисни+.

Източник: obekti.bg