В ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ обновиха училищния стол и кабинета за занимания

НАПЪЛНО ОБНОВЕНИ СА УЧИЛИЩНИЯТ СТОЛ И КАБИНЕТЪТ ПО ЗАНИМАНИЯ В ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ във Велико Търново. Възпитаниците на школото се хранят вече в изцяло нов интериор и с подновени мебели и оборудване. Всеки ден по около 300 деца влизат в училищния стол, който е украсен и с ученически рисунки. Освен това в кухнята в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ всеки ден се приготвят около 1500 порции, които се разпределят в общо 13 училища във Велико Търново и общината.

По училищен проект е реновиран и кабинетът за целодневна организация, който се ползва от децата от всички подготвителни групи към учебната институция. Нови са мебелите, оборудването и всички пособия, необходими за провеждането на всички занимания по интереси.