Задържаха 75-годишен за хулиганство

Бързо производство за хулиганство е започнато в РУ – В. Търново срещу 75-годишен мъж от с. Шемшево. В петък около 22,00 ч. в полицейското управление е получен сигнал за агресивен мъж на ул. „Васил Левски“, който напада и се саморазправя с преминаващите граждани. Изпратеният на мястото полицейски патрул също бил посрещнат агресивно от възрастния мъж. Той е бил отведен в полицейското управление, където е била изяснена самоличността му. Бил е задържан с полицейска мярка до 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство.

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