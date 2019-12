Дядо Коледа сбъдна мечтите на обитатели на Дома за стари хора във Велико Търново

Истинско щастие изживяха някои от живущите в Дома за стари хора „Венета Ботева“ в старата столица в петък на коледното тържество в институцията. Изцяло в унисон с мотото на събитието „На Коледа стават чудеса“ бяха сбъднати мечтите на част от обитателите на социалното заведение. За тях ръководството на Дома се превърна в Дядо Коледа и им направи незабравими подаръци.

Празникът премина със забавна и атрактивна програма, в която активно участие взеха много от възрастните в Дома. За изявата те се готвили в продължение на един месец, тъй като много от представените песни и танци бяха дебютни. Широки усмивки провокира изцяло женски състав, който танцува на вечния коледен хит на Марая Кери All I Want For Christmas Is You. Мъжко трио отвърна на предизвикателството с изпълнение на модерна версия на Jungle Bells.

Прозвучаха коледни стихове, както и народни песни от шемшевската група. Порасналите мажоретки на Дома развеселиха всички и доказаха, че за младия дух няма възраст. Възпитаници на ОУ „Димитър Благоев” под ръководството на Валентина Димитрова пресъздадоха в спектакъл историята на хляба. Истински блясък на тържеството придадоха изпълненията на талантливите балерини от балет „Класико”, а да поздравят възрастните хора бяха дошли и учениците от Американския колеж „Аркус”.

Кулминацията бе моментът, в който управителката на социалното заведение Зорица Радловска взе думата, за да поздрави обитателите му. Тя сподели, че ръководството е направило всичко възможно, за да изпълни най-съкровените желания на някои от бабите и дядовците.

Пръв бе зарадван Георги Фотев, който от години е прикован към инвалидна количка, но често споделял, че иска да се разходи из Царевец и други исторически забележителности на града. Екипът на Дома му осигурява посещение на крепостта с екскурзовод и до още няколко емблематични места за Велико Търново.

Отново ще види родната си къща в Бряговица Еньо Енев, който също е прикован на инвалидна количка. Това била най-свидната му мечта – да направи разходка в спомените от детството си и да поздрави приятелите си от селото.

Георги Тотев пък ще се радва на петдневна почивка в Китен, а две от жените в институцията ще се поглезят с цялостен масаж.

Запален дядо шахматист пък ще има възможност да изиграе една партия с деца от Спортното училище „Георги Живков”, а останалите любители на шахмата в Дома ще премерят сили в турнир, който ще организира международният майстор Цвета Галунова.

„Всяка година се стремим преди Коледа да докоснем душите на хората, макар и с нещо дребно, но желано от тях. Нека да бъдем добри през цялата година, защото добротата се връща”, сподели Зорица Радловска.

Галина ГЕОРГИЕВА