БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ Проект “100 х 100 по Здрави”

ЗОНТА клуб – Велико Търново организира БЕЗПЛАТНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖЕНИ В “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ “Д-рТРЕЙМАН” ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Адрес: гр.Велико Търново, ж.к. Света гора.

Прегледите в СБАЛПФЗ ще бъдат извършени от Лекар пулмолог, както следва: 05/03/2020 г. от 09.30 часа до 13.00 часа; 06/03/2020 г. от 09.30 часа до 13.00 часа.

Прегледите ще бъдат извършени от Лекар онкохирург за скрининг за образования на гърдата, както следва : 06/03/2020 г. от 09.30 часа до 13.00 часа.

Предварително записване на тел: 0879976631

БЕЗПЛАТНИ ,ПРОФИЛАКТИЧНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖЕНИ В “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕАД, адрес: Велико Търново, ул. “Бузлуджа” 1, ж.к. Варуша-север. Прегледите в СБАЛК В.Търново ще се извършват, както следва: 04/03/2020 г.; 30/03/2020 г. Прегледът ще включва обстойна анамнеза , статус , ЕКГ ,измерване на кръвно налягане.

Предварително записване на тел: 062 63 20 20