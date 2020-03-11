Малки обяви – 11 март, сряда
- ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, център, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 56 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТУХЛЕНА боксониера в „Бузлуджа“, 14 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 58 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1
РЕМОНТИРАН апартамент в Лясковец, 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1
САМОСТОЯТЕЛНА къща с три етажа, два гаража, „Картала”, 0886 656 062. 120-1
КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1
ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1
МЕЗОНЕТ, 165 кв. м, „Света гора”, 100 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, център, старо строителство, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1
НОВА къща в Леденик, 0883 474 205. 120-1
СТРАХОТНО южно жилище в центъра, 69 000 лв., 0883 445 705. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор, Лясковец, 0895 269 196. 120-1
ГАРСОНИЕРА, „Зона В“, 4 етаж, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, с акт 16, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-1
ДВЕ стаи, южен, кв. „Бузлуджа”, 56 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1
КЪЩА, център, 139 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с Акт 16, 0895 269 196. 120-1
ПРОДАВАМ гараж в кв. „Колю Фичето”, ул. „Оборище”, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1
АПАРТАМЕНТ с три спални на бул. „Габровски“, 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН обзаведен апартамент, ново строителство, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ с една спалня, ново строителство, 35 500 Е, 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, бул. „Габровски“, 37 000 Е, 0883 445 705. 120-1
НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТОПЦЕНА, тристаен, ново строителство, 39 500 Е, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле”, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ЦЕНТЪР, две стаи на юг, тухла, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1
ТУХЛЕНО жилище, бул. „Габровски”, 2 етаж, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, 3 етаж, „Бузлуджа“, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1
СТРАХОТНО жилище до ХЕИ, ново строителство, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
КАЧЕСТВЕНО строителство, „Картала“, 64 кв. м, 42 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТУХЛЕНА гарсониера, „Практикер”, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, отремонтиран, център, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски”, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1
САНИРАНА гарсониера, до магазин „Била” в „Бузлуджа”, 56 000 лв., 0886 656 062. 120-1
НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, Павликени, 28 200 Е, 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-1
ТУХЛЕНА, южна гарсониера, старо строителство, център, 0886 656 062. 120-1
АПАРТАМЕНТ с четири стаи и кухня до стадиона, трети етаж, за ремонт, 0886 656 062. 120-1
ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, в началото на „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-1
ВТОРИ етаж от къща, топцентър, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЕДНОСТАЕН, тухла, 2 ет., тераса, 29 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 50 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1
ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, „Акация”, 37 000 Е, 0877 677 966. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН обзаведен, „Колю Фичето“, 69 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент, до парк „Марно поле“, 0885 856 764. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, в кв. „Колю Фичето”, 40 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 49 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, отремонтиран, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, „Слънчев дом”, 70 000 Е, 0877 677 966. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент, „Акация“, 58 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ВИЛА в село Красно градище, 42 500 Е, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ, пети етаж, юг, център, 37 800 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕТАЖ от къща, южен, 100 кв. м, център, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Акация”, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето”, акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, „Колю Фичето”, 0877 677 966. 120-1
КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, ул. „К. Паница”, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, „Бузлуджа”, изолация, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, акт 16, 0885 856 764. 120-1
ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1
ВИЛА в Малки чифлик, 33 000 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1
ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 31 500 Е, 0885 838 000. 120-1
КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУЕТАЖНА къща с гараж, напълно обзаведена, „Акация“, 0877 734 511. 120-1
ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, „Бузлуджа“, 68 500 Е, 0877 677 966. 120-1
МНОГОСТАЕН, център, 67 000 Е, 0877 677 966. 120-1
КЪЩА в село Мерданя, 59 000 лв., 0877 677 966. 120-1
КЪЩА в село Пчелище, 46 000 лв., 0877 677 966. 120-1
ЕТАЖ от къща в Лясковец, 0877 677 966. 120-1
ТЪРГОВСКО помещение, 128 кв. м, 59 000 Е, 0877 677 966. 120-1
КЪЩА в Драганово след основен ремонт, 0877 677 966. 120-1
ПАРЦЕЛ в село Пчелище, 0877 677 966. 120-1
ОБЗАВЕДЕН апартамент в Полски Тръмбеш, 105 кв. м, 0877 677 966. 120-1
ГОЛЯМО заведение, Полски Тръмбеш, 250 кв. м, 0877 677 966. 120-1
КЪЩА в Дебелец, център, от собственик, 0885 345 000. 11-11
ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 48 700 Е, 0899 795 728. 21-10
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент до Езикова гимназия, 54 000 евро, 0896 907 991. 10-6
ДВЕ спални, хол, кухня, тухла, до Очната клиника, 32 000 евро, 0888 798 783. 10-6
ЮЖЕН, двустаен, кв. „Бузлуджа“, 34 500 евро, 0896 907 991. 10-6
ТРИСТАЕН, ремонтиран, до Нова болница, 53 000 евро, 0888 798 783. 10-6
ДВУСТАЕН апартамент от собственик, „Акация“, 46 000 Е,
0878 933 672. 10-6
ПРОДАВАМ Двуетажна масивна къща в гр. Дебелец, с дворно място, 700 кв. м, център, 60 000 Е; парцел в процедура по смяна на статут, 21 000 кв. м, с. Малки чифлик, 3 Е/кв. м; парцел в регулация, с. Ветринци, 1500 кв. м, 7 Е/кв. м, 0893 286 060. 10-4
ПРОДАВАМ в с. Върбица, 1000 кв. м парцел в регулация,
тел. 0886 526 266. 5-2
ИМОТ, идеален център, с. Ресен. Първи етаж – магазин,
втори етаж – живущ, 0888 142 111. 21-2
КЪЩА, Козаревец, 0886 077 149. 10-1
- ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
ML 320, cdi, 2006, 0885 345 000. 11-11
ШКОДА Октавиа, 2014, 1.6 tdi, 0885 345 000. 11-11
ТАБЛО за Пежо 206, дизел, с една букса, 0877 727 488. 10-5
ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, нов
внос, Испания, цена 4000 лв., 0883 357 116. 50-5
ДЕУ Такума, 2001, 98 коня, отлично състояние за годините, газ-бензин, 0887 555 424. 3-3
- ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 63-35
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-205
ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-34
ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв./куб., 0877 655 115. 42-18
ДЪРВА, нарязани, и метрови, от склад. Сухи и сурови, с
безплатна доставка. 0899 472 390, 0888 709 800. 21-11
ДЪРВА за огрев. Обявата важи само за Горна Оряховица и
Лясковец. 0885 290 380. 10-6
ДЕТСКА количка, лятна, употребявана, запазена, седнало и легнало положение (три степени), за момиче, 0876 226 355. 21-5
ОРЕХИ на черупка и ядка, 0887 538 114. 3-3
ВИНАРСКА изба, с. Караисен, предлага на своите клиенти материал – каленка от реколта 2019 г. (само в избата – нямаме дистрибутори). 0888 520 053, 06132/2459, 06132/2460.
ПРОДАВАМЕ малини, къпини, сини сливи, вишни и
череши за ракия, вино. Цена 0.60 лв./кг. Минимално
количество: 200 кг, 0885 702 893.
- ПРОДАВА ЖИВОТНИ
КРАВА, кафява, 0884 747 690. 3-3
- КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-477
„ЕВРОАГРОИМПЕКС“ ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 857 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-144
- КУПУВА АВТОМОБИЛИ
АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-87
КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 63-38
АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-21
- ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ТРИСТАЕН, лукс, до Нова болница, 0877 731 511. 120-1
ЖИЛИЩЕ, тип мезонет, в центъра, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 450 лв., 0889 123 937. 120-1
МНОГОСТАЕН, до пазара, 0889 123 937. 120-1
ЛУКСОЗЕН двустаен, до стадиона, 0889 123 937. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, в Колю Фичето, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА с ново обзавеждане, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в центъра, 0889 123 937. 120-1
МЕЗОНЕТ, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, „Акация”, 300 лв., 0877 677 966. 120-1
ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, луксозен, „Слънчев дом”, 0877 677 966. 120-1
БОКСОНИЕРА, 180 лв., център, 0877 677 966. 120-1
ЕТАЖ от къща в центъра, 0877 731 511. 120-1
ЛУКСОЗЕН, двустаен, център, 0877 677 966. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, „Бузлуджа“, 0877 677 966. 120-1
ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН, Пети корпус, 360 лв., 0877 677 966. 120-1
СТУДИО, бул. „България“, 0877 677 966. 120-1
ДВУСТАЕН, до пожарната, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, център, газифицирана, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, бул. „България“, 0877 677 966. 120-1
ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, 270 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ в „Акация“, 80 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, топцентър, 0877 731 511. 120-1
НОЩУВКИ, 0888 907 440. 30-9
УШИРЕНА гарсониера в началото на „Триъгълника“, наем
220 лв., 0878 590 179. 10-8
СТАЯ, кухня, санитарен възел, партер, „Габровски“ 13, 0888 210 968. 8-7
САМОСТОЯТЕЛНИ стаи за двама в центъра, 0878
324 326. 21-6
ТРИСТАЕН, обзаведен, до Нова болница, 0878 592 431. 6-6
СУТЕРЕН, 0885 277 408. 5-5
ДВЕ стаи до пазара, 0885 476 624. 5-4
ТРИСТАЕН апартамент, първи наемател, Велико Търново,
0897 976 255. 3-3
ДАВАМ стая под наем, център, 062/650 872, 0886 164 495.
3-2
ДАВАМ апартамент за момиче/та, 0885 31 48 13.
„СТАНДАРТ Имоти“ – двустаен, до полицията, 280 лв., 0898 489 428.
„СТАНДАРТ Имоти“ – тристаен, лукс, в центъра, 0897 930 167.
„СТАНДАРТ Имоти“ – двустаен, обзаведен, Спортна зала, 0898 489 428.
ДАВАМ обзаведен самостоятелен сутерен + санитарен
възел, 0886 822 601. 10-1
- ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1
СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ в Търговски център, 65 кв. м, 250 лв., 0877 677 966. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ в топцентър, 500 лв., 0877 677 966. 120-1
ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1
РАЗРАБОТЕНО помещение в центъра, 0877 677 966. 120-1
- ПОД НАЕМ ДРУГИ
ГАРАЖ, топ център, 100 лв., 0889 123 937. 120-1
ГАРАЖ в центъра, 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ, до парк „Дружба“, 0877 677 966. 120-1
МАШИНИ под наем: къртачи Бош 11, вибратори за бетон – иглен, уплътнителна техника – тръмбовки, алуминиева стълба – 8 м работна височина и други. 0879 408 361. 21-10
- ТРАНСПОРТ
БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-246
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3,5 т, 0878 226 100. 500-69
БУС 3,5 Т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-23
БУС 1,5 т, 0888 712 947. 30-23
БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-7
УСЛУГИ с минибагер: автовишки и челен товарач, 0888
338 950. 16-1
- АВТОСЕРВИЗ
ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-141
ПЪТНА помощ, 0899 869 068. 25-21
- ЗА ДОМА
ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища, мазета,
прозорци и др., 0886 644 258. 21-4
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-525
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-525
ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-243
ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-243
ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-243
ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-234
ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-139
ВиК www.viktechove-vt.com 250-36
ТРАНСПОРТНИ и хамалски услуги с падащ борд, 0878 428 125. 60-33
БЕЗПРАХОВО къртене, извозване, 0878 428 125. 60-33
КЪРТИ, извозва, почиства помещения, 0886 589 642. 21-21
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-21
ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-19
ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-19
ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-19
МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 25-16
МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-15
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-13
УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 21-12
ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 21-12
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-12
ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 21-11
КАМЕННИ настилки – плочници, 0885 810 635. 11-10
ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-10
ДЪРВОДЕЛСКИ услуги – кухни, мебели, врати. 0899 795 728. 21-10
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-7
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-7
ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-7
РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-7
ЦЯЛОСТНО външно строителство, вътрешни, ВиК, покривни и ел. ремонти и канализации, премахване на опасни дървета, изхвърляне на строителни и др. отпадъци, 0894 414 114. 21-7
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, ел. услуги, 0885 791 999. 20-6
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроуслуги, 0887
830 121. 11-6
ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-6
ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886
724 568. 30-6
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, коминочистач, промоция, 0898
538 938. 21-5
МОНТАЖ на блиндирани врати и интериорни врати, дограми, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-5
ЗА ВСИЧКИ ваши ремонти в апартамент, къща или офис. Монтаж на кухня и бани, ВиК, ток, боядисване, плочки, изграждане на тераса. Добро съотношение цена/качество. 0899 695 937. 10-4
„УНИВЕРСАЛ Къмпани“ ЕООД, тел. 0876 396 519,
строителни, ремонтни дейности. 17-3
ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-3
ГРУБ строеж, покриви, хидроизолации, гипсокартон, 0876
059 009. 21-3
МЕКА мебел по поръчка и претапициране, 0882 855 859. 21-3
ПОКРИВИ, изолации, олуци, 0897 060 630. 10-1
ИЗНАСЯМ жилища, мази и др. с транспорт, 0888 146 321.
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- ВЕЧЕН ЖИВОТ
ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-46
ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-46
- ОБУЧЕНИЕ
ФРИЗЬОРСКИ салон „Ирен“ провежда професионални обучения за придобиване на професия „Фризьор“, професионална квалификация 2-ра степен. От кандидатите се изисква:
* да са навършили 16 год.
* да притежават минимално образователно равнище – 10-и клас по отменения ЗНП.
* да са им присъщи качества като страст, ентусиазъм и мотивация за учене.
За започващите обучението ще са им осигурени:
*стимул за учене от вдъхновяващи преподаватели
* професионална техническа база по теория и практика
*инструменти, помощно оборудване, материали и индивидуални работни места.
* възможност за старт на кариерата в салони „Ирен“ и по-нататъшно професионално развитие в марката.
0885 87 87 97; www.iren-bg.com; friziorskisaloniren@gmail.com. 16-2
- ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-7
- EКСКУРЗИИ
„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-176
„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-96
- ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616. 250-42
АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-16
„ТАРО КОМЕРС“ търси оператор за работа със складови програмни продукти. Работата е в офис, на две смени, с осемчасов работен ден. Постъпване веднага. Тел. за връзка – 0897 92 19 64. 20-16
НАБИРАМЕ пакетировачи, 0895 464 917. 30-15
ГЛЕДАМ възрастни и болни, 0887 525 862. 21-9
ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с кат. С+Е, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-9
МОМЧЕ за работа в автокъща, категория Б, познанства в
почистването на автомобилите, 0878 324 326. 21-6
„БАЛКАНСКО ехо“ ЕООД, производствено поделение – с. Ресен, търси да назначи настройчик-оператор на металорежещи машини с ЦПУ, работещи по системи „Фанук“, „Зит-500“, „Сименс“; шлосер, образование: средно професионално. Тел. за връзка: 0879 677 623. 9-6
ХОТЕЛ на о. Тасос – Гърция, търси камериерки и готвачки.
Осигурени храна и квартира. 0878 384 416, 0030
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ГРЪЦКО бюро предлага работа за жени и семейства в
Гърция (без език, до 65 г.), 0885 992 530, 0030 699 579 0459.
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СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ търси служител. Работа с
компютър, управление на автомобил. 0896 77 57 57. 30-6
ФИРМА търси шофьори, кат. В и С и автомонтьор, 0887
791 352. 15-4
КВАЛИФИЦИРАНА медицинска сестра предлага: гледане
на възрастни, деца, болни, 0895 439 195. 10-4
ФИРМА „Бонанза Бачорски – Професионално почистване“ набира хигиенисти за МОЛ Велико Търново. Предлагаме гъвкаво работно време на смени и отлично заплащане. Възможен е старт веднага. За контакти: Милена Вълчанова – 0882 91 41 91. 5-4
ФИРМА „Несто“ ЕООД търси специалисти електрончици за ремонт и монтаж на машини за хранително-вкусовата промишленост, контакти за кандидатстване: office@nesto.bg. 3-3
КУЛИНАРЕН щанд „Кауфланд“ – В. Търново, търси
продавач, 0887 907 032. 10-3
„АК ПЛАСТРОНИК“ АД набира оператори на машини за производство на пластмасови изделия. Работата е на смени. Задължително е кандидатите да имат опит като оператор на машина, е-mail: aqplastronic@aqg.se, тел.: 0879 968 632.
ФИРМА търси ел. монтьори, 0888 338 950. 16-1
РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-2
ПАРИ до заплата, 0884 902 231. 3-1