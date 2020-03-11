Малки обяви – 11 март, сряда

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 56 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера в „Бузлуджа“, 14 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 58 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1

РЕМОНТИРАН апартамент в Лясковец, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща с три етажа, два гаража, „Картала”, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

МЕЗОНЕТ, 165 кв. м, „Света гора”, 100 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, център, старо строителство, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в Леденик, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, 69 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, Лясковец, 0895 269 196. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Зона В“, 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, с акт 16, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ДВЕ стаи, южен, кв. „Бузлуджа”, 56 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1

КЪЩА, център, 139 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с Акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Колю Фичето”, ул. „Оборище”, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални на бул. „Габровски“, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН обзаведен апартамент, ново строителство, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ с една спалня, ново строителство, 35 500 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, бул. „Габровски“, 37 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОПЦЕНА, тристаен, ново строителство, 39 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле”, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ЦЕНТЪР, две стаи на юг, тухла, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1

ТУХЛЕНО жилище, бул. „Габровски”, 2 етаж, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 3 етаж, „Бузлуджа“, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО жилище до ХЕИ, ново строителство, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КАЧЕСТВЕНО строителство, „Картала“, 64 кв. м, 42 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера, „Практикер”, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски”, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

САНИРАНА гарсониера, до магазин „Била” в „Бузлуджа”, 56 000 лв., 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, Павликени, 28 200 Е, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-1

ТУХЛЕНА, южна гарсониера, старо строителство, център, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ с четири стаи и кухня до стадиона, трети етаж, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, в началото на „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топцентър, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕДНОСТАЕН, тухла, 2 ет., тераса, 29 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 50 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Акация”, 37 000 Е, 0877 677 966. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, „Колю Фичето“, 69 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент, до парк „Марно поле“, 0885 856 764. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, в кв. „Колю Фичето”, 40 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 49 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, отремонтиран, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом”, 70 000 Е, 0877 677 966. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент, „Акация“, 58 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ВИЛА в село Красно градище, 42 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, пети етаж, юг, център, 37 800 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща, южен, 100 кв. м, център, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Акация”, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето”, акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, „Колю Фичето”, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ул. „К. Паница”, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Бузлуджа”, изолация, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ВИЛА в Малки чифлик, 33 000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 31 500 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж, напълно обзаведена, „Акация“, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, „Бузлуджа“, 68 500 Е, 0877 677 966. 120-1

МНОГОСТАЕН, център, 67 000 Е, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в село Мерданя, 59 000 лв., 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в село Пчелище, 46 000 лв., 0877 677 966. 120-1

ЕТАЖ от къща в Лясковец, 0877 677 966. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, 128 кв. м, 59 000 Е, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Драганово след основен ремонт, 0877 677 966. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Пчелище, 0877 677 966. 120-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент в Полски Тръмбеш, 105 кв. м, 0877 677 966. 120-1

ГОЛЯМО заведение, Полски Тръмбеш, 250 кв. м, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Дебелец, център, от собственик, 0885 345 000. 11-11

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 48 700 Е, 0899 795 728. 21-10

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент до Езикова гимназия, 54 000 евро, 0896 907 991. 10-6

ДВЕ спални, хол, кухня, тухла, до Очната клиника, 32 000 евро, 0888 798 783. 10-6

ЮЖЕН, двустаен, кв. „Бузлуджа“, 34 500 евро, 0896 907 991. 10-6

ТРИСТАЕН, ремонтиран, до Нова болница, 53 000 евро, 0888 798 783. 10-6

ДВУСТАЕН апартамент от собственик, „Акация“, 46 000 Е,

0878 933 672. 10-6

ПРОДАВАМ Двуетажна масивна къща в гр. Дебелец, с дворно място, 700 кв. м, център, 60 000 Е; парцел в процедура по смяна на статут, 21 000 кв. м, с. Малки чифлик, 3 Е/кв. м; парцел в регулация, с. Ветринци, 1500 кв. м, 7 Е/кв. м, 0893 286 060. 10-4

ПРОДАВАМ в с. Върбица, 1000 кв. м парцел в регулация,

тел. 0886 526 266. 5-2

ИМОТ, идеален център, с. Ресен. Първи етаж – магазин,

втори етаж – живущ, 0888 142 111. 21-2

КЪЩА, Козаревец, 0886 077 149. 10-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ML 320, cdi, 2006, 0885 345 000. 11-11

ШКОДА Октавиа, 2014, 1.6 tdi, 0885 345 000. 11-11

ТАБЛО за Пежо 206, дизел, с една букса, 0877 727 488. 10-5

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, нов

внос, Испания, цена 4000 лв., 0883 357 116. 50-5

ДЕУ Такума, 2001, 98 коня, отлично състояние за годините, газ-бензин, 0887 555 424. 3-3

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 63-35

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-205

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-34

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв./куб., 0877 655 115. 42-18

ДЪРВА, нарязани, и метрови, от склад. Сухи и сурови, с

безплатна доставка. 0899 472 390, 0888 709 800. 21-11

ДЪРВА за огрев. Обявата важи само за Горна Оряховица и

Лясковец. 0885 290 380. 10-6

ДЕТСКА количка, лятна, употребявана, запазена, седнало и легнало положение (три степени), за момиче, 0876 226 355. 21-5

ОРЕХИ на черупка и ядка, 0887 538 114. 3-3

ВИНАРСКА изба, с. Караисен, предлага на своите клиенти материал – каленка от реколта 2019 г. (само в избата – нямаме дистрибутори). 0888 520 053, 06132/2459, 06132/2460.

ПРОДАВАМЕ малини, къпини, сини сливи, вишни и

череши за ракия, вино. Цена 0.60 лв./кг. Минимално

количество: 200 кг, 0885 702 893.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

КРАВА, кафява, 0884 747 690. 3-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-477

„ЕВРОАГРОИМПЕКС“ ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 857 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-144

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-87

КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 63-38

АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-21

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЕН, лукс, до Нова болница, 0877 731 511. 120-1

ЖИЛИЩЕ, тип мезонет, в центъра, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН, до пазара, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗЕН двустаен, до стадиона, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, в Колю Фичето, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА с ново обзавеждане, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в центъра, 0889 123 937. 120-1

МЕЗОНЕТ, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Акация”, 300 лв., 0877 677 966. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен, „Слънчев дом”, 0877 677 966. 120-1

БОКСОНИЕРА, 180 лв., център, 0877 677 966. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, двустаен, център, 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, „Бузлуджа“, 0877 677 966. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, Пети корпус, 360 лв., 0877 677 966. 120-1

СТУДИО, бул. „България“, 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, център, газифицирана, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, 0877 677 966. 120-1

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 0877 731 511. 120-1

НОЩУВКИ, 0888 907 440. 30-9

УШИРЕНА гарсониера в началото на „Триъгълника“, наем

220 лв., 0878 590 179. 10-8

СТАЯ, кухня, санитарен възел, партер, „Габровски“ 13, 0888 210 968. 8-7

САМОСТОЯТЕЛНИ стаи за двама в центъра, 0878

324 326. 21-6

ТРИСТАЕН, обзаведен, до Нова болница, 0878 592 431. 6-6

СУТЕРЕН, 0885 277 408. 5-5

ДВЕ стаи до пазара, 0885 476 624. 5-4

ТРИСТАЕН апартамент, първи наемател, Велико Търново,

0897 976 255. 3-3

ДАВАМ стая под наем, център, 062/650 872, 0886 164 495.

3-2

ДАВАМ апартамент за момиче/та, 0885 31 48 13.

„СТАНДАРТ Имоти“ – двустаен, до полицията, 280 лв., 0898 489 428.

„СТАНДАРТ Имоти“ – тристаен, лукс, в центъра, 0897 930 167.

„СТАНДАРТ Имоти“ – двустаен, обзаведен, Спортна зала, 0898 489 428.

ДАВАМ обзаведен самостоятелен сутерен + санитарен

възел, 0886 822 601. 10-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ в Търговски център, 65 кв. м, 250 лв., 0877 677 966. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ в топцентър, 500 лв., 0877 677 966. 120-1

ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1

РАЗРАБОТЕНО помещение в центъра, 0877 677 966. 120-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, топ център, 100 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ в центъра, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ, до парк „Дружба“, 0877 677 966. 120-1

МАШИНИ под наем: къртачи Бош 11, вибратори за бетон – иглен, уплътнителна техника – тръмбовки, алуминиева стълба – 8 м работна височина и други. 0879 408 361. 21-10

ТРАНСПОРТ

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-246

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3,5 т, 0878 226 100. 500-69

БУС 3,5 Т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-23

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 30-23

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-7

УСЛУГИ с минибагер: автовишки и челен товарач, 0888

338 950. 16-1

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-141

ПЪТНА помощ, 0899 869 068. 25-21

ЗА ДОМА

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища, мазета,

прозорци и др., 0886 644 258. 21-4

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-525

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-525

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-243

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-243

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-243

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-234

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-139

ВиК www.viktechove-vt.com 250-36

ТРАНСПОРТНИ и хамалски услуги с падащ борд, 0878 428 125. 60-33

БЕЗПРАХОВО къртене, извозване, 0878 428 125. 60-33

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, 0886 589 642. 21-21

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-21

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-19

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-19

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-19

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 25-16

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-15

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-13

УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 21-12

ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 21-12

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-12

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 21-11

КАМЕННИ настилки – плочници, 0885 810 635. 11-10

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-10

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги – кухни, мебели, врати. 0899 795 728. 21-10

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-7

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-7

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-7

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-7

ЦЯЛОСТНО външно строителство, вътрешни, ВиК, покривни и ел. ремонти и канализации, премахване на опасни дървета, изхвърляне на строителни и др. отпадъци, 0894 414 114. 21-7

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, ел. услуги, 0885 791 999. 20-6

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроуслуги, 0887

830 121. 11-6

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-6

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886

724 568. 30-6

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, коминочистач, промоция, 0898

538 938. 21-5

МОНТАЖ на блиндирани врати и интериорни врати, дограми, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-5

ЗА ВСИЧКИ ваши ремонти в апартамент, къща или офис. Монтаж на кухня и бани, ВиК, ток, боядисване, плочки, изграждане на тераса. Добро съотношение цена/качество. 0899 695 937. 10-4

„УНИВЕРСАЛ Къмпани“ ЕООД, тел. 0876 396 519,

строителни, ремонтни дейности. 17-3

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-3

ГРУБ строеж, покриви, хидроизолации, гипсокартон, 0876

059 009. 21-3

МЕКА мебел по поръчка и претапициране, 0882 855 859. 21-3

ПОКРИВИ, изолации, олуци, 0897 060 630. 10-1

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др. с транспорт, 0888 146 321.

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ВЕЧЕН ЖИВОТ

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-46

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-46

ОБУЧЕНИЕ

ФРИЗЬОРСКИ салон „Ирен“ провежда професионални обучения за придобиване на професия „Фризьор“, професионална квалификация 2-ра степен. От кандидатите се изисква:

* да са навършили 16 год.

* да притежават минимално образователно равнище – 10-и клас по отменения ЗНП.

* да са им присъщи качества като страст, ентусиазъм и мотивация за учене.

За започващите обучението ще са им осигурени:

*стимул за учене от вдъхновяващи преподаватели

* професионална техническа база по теория и практика

*инструменти, помощно оборудване, материали и индивидуални работни места.

* възможност за старт на кариерата в салони „Ирен“ и по-нататъшно професионално развитие в марката.

0885 87 87 97; www.iren-bg.com; friziorskisaloniren@gmail.com. 16-2

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-7

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-176

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-96

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616. 250-42

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-16

„ТАРО КОМЕРС“ търси оператор за работа със складови програмни продукти. Работата е в офис, на две смени, с осемчасов работен ден. Постъпване веднага. Тел. за връзка – 0897 92 19 64. 20-16

НАБИРАМЕ пакетировачи, 0895 464 917. 30-15

ГЛЕДАМ възрастни и болни, 0887 525 862. 21-9

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с кат. С+Е, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-9

МОМЧЕ за работа в автокъща, категория Б, познанства в

почистването на автомобилите, 0878 324 326. 21-6

„БАЛКАНСКО ехо“ ЕООД, производствено поделение – с. Ресен, търси да назначи настройчик-оператор на металорежещи машини с ЦПУ, работещи по системи „Фанук“, „Зит-500“, „Сименс“; шлосер, образование: средно професионално. Тел. за връзка: 0879 677 623. 9-6

ХОТЕЛ на о. Тасос – Гърция, търси камериерки и готвачки.

Осигурени храна и квартира. 0878 384 416, 0030

10-6

ГРЪЦКО бюро предлага работа за жени и семейства в

Гърция (без език, до 65 г.), 0885 992 530, 0030 699 579 0459.

9-6

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ търси служител. Работа с

компютър, управление на автомобил. 0896 77 57 57. 30-6

ФИРМА търси шофьори, кат. В и С и автомонтьор, 0887

791 352. 15-4

КВАЛИФИЦИРАНА медицинска сестра предлага: гледане

на възрастни, деца, болни, 0895 439 195. 10-4

ФИРМА „Бонанза Бачорски – Професионално почистване“ набира хигиенисти за МОЛ Велико Търново. Предлагаме гъвкаво работно време на смени и отлично заплащане. Възможен е старт веднага. За контакти: Милена Вълчанова – 0882 91 41 91. 5-4

ФИРМА „Несто“ ЕООД търси специалисти електрончици за ремонт и монтаж на машини за хранително-вкусовата промишленост, контакти за кандидатстване: office@nesto.bg. 3-3

КУЛИНАРЕН щанд „Кауфланд“ – В. Търново, търси

продавач, 0887 907 032. 10-3

„АК ПЛАСТРОНИК“ АД набира оператори на машини за производство на пластмасови изделия. Работата е на смени. Задължително е кандидатите да имат опит като оператор на машина, е-mail: aqplastronic@aqg.se, тел.: 0879 968 632.

ФИРМА търси ел. монтьори, 0888 338 950. 16-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-2

ПАРИ до заплата, 0884 902 231. 3-1