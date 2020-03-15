Къде ще спира токът на 16 март, понеделник

На 16.03.2020 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Свищов: ул. „Плевенско шосе“, ул. „Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „П.Р.Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю , ул. „27-Юни“, ул. „ Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“ , ЦДГ“Детски свят“, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзар Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г.Анев“, ул. „Кирил . Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“ , ул. „Стефан Стамболов“, ЦДГ“Васил Левски“, училище „Николай Катранов“, ДТГ“Димитър Хадживасилев“, ул. „Хр.Смирненски“, РПУ на МВР, Поща, Община Свищов и някой обекти в района на площад Свобода .

На 16.03.2020 г., от 10:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Свищов: Бившето ДЗС/ТП№11 и ТП№28/, Бетхор /МТП№136/, Маслобойна Габровски/ТП87/, Агрострой /ТП№115/, Бившето ПМУ/ТП100 и ТП101/, Напоителна/ТП125/, Витагрейн/БКТП 141 и плаваща помпа/ТП№9/ във гр.Свищов.

На 16.03.2020 г., от 10:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Свищов: Бившето ДЗС/ТП№11 и ТП№28/, Бетхор /МТП№136/, Маслобойна Габровски/ТП87/, Агрострой /ТП№115/, Бившето ПМУ/ТП100 и ТП101/, Напоителна/ТП125/, Витагрейн/БКТП 141 и плаваща помпа/ТП№9/ във гр.Свищов.

На 16.03.2020 г., от 09:00 ч. до 09:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: ул. „Плевенско шосе“, ул. „Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „П.Р.Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю , ул. „27-Юни“, ул. „ Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“ , ЦДГ“Детски свят“, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзар Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г.Анев“, ул. „Кирил . Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“ , ул. „Стефан Стамболов“, ЦДГ“Васил Левски“, училище „Николай Катранов“, ДТГ“Димитър Хадживасилев“, ул. „Хр.Смирненски“, РПУ на МВР, Поща, Община Свищов и някой обекти в района на площад Свобода, Пристанищен Комплекс, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С.Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Аксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА“Д.А.Ценов“, Военен Клуб , бившето ино, Ж.П.Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13 във град Свищов .