Фирмата „Самсунг“ пуска телевизори в кашони, които лесно могат да бъдат преобразени в къщички за котки

Южнокорейската фирма „Самсунг“ пуска нови картонени кашони за своите телевизори, на които има изрисувани точици, съобщава в. „Метро“.

При правилно изрязване по тях лесно се получава от амбалажа кокетна къщичка за котки или пък поставка за списания. За по-несръчните потребители се предлагат подробни инструкции за изработката на екстрите след сканиране на специалния QR код върху кашона. Могат да се изработят също и малки масички.

Производителите са се съобразили с нрава на писанките да се наместват при първа възможност във всяка празна кутия или кашон. Но с тв-амбалажа къщичката им добива много дизайнерски вид.

Новите опаковки ще се предлагат с телевизорите от сериите The Serif, The Frame и The Sero.