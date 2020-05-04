Малки обяви – 4 май, понеделник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 56 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера в „Бузлуджа“, 14 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални, в центъра, 58 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1

РЕМОНТИРАН апартамент в Лясковец, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща с три етажа, два гаража, „Картала”, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

МЕЗОНЕТ, 165 кв. м, „Света гора”, 100 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, център, старо строителство, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в Леденик, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, 69 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, Лясковец, 0895 269 196. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Зона В“, 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, с акт 16, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 60 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ДВЕ стаи, южен, кв. „Бузлуджа”, 56 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1

КЪЩА, център, 139 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с Акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Колю Фичето”, ул. „Оборище”, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални на бул. „Габровски“, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН обзаведен апартамент, ново строителство, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ с една спалня, ново строителство, 35 500 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, бул. „Габровски“, 37 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОПЦЕНА, тристаен, ново строителство, 39 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, тухла, топцентър, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле”, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ЦЕНТЪР, две стаи на юг, тухла, 69 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1

ТУХЛЕНО жилище, бул. „Габровски”, 2 етаж, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 3 етаж, „Бузлуджа“, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО жилище до ХЕИ, ново строителство, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 70 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КАЧЕСТВЕНО строителство, „Картала“, 64 кв. м, 42 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера, „Практикер”, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски”, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

САНИРАНА гарсониера, до магазин „Била” в „Бузлуджа”, 56 000 лв., 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, Павликени, 28 200 Е, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 16 000 лв., 0889 123 937. 120-1

ТУХЛЕНА, южна гарсониера, старо строителство, център, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ с четири стаи и кухня до стадиона, трети етаж, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, в началото на „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топцентър, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕДНОСТАЕН, тухла, 2 ет., тераса, 29 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 50 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Акация”, 37 000 Е, 0877 677 966. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, „Колю Фичето“, 69 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент, до парк „Марно поле“, 0885 856 764. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, в кв. „Колю Фичето”, 40 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 49 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, отремонтиран, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом”, 70 000 Е, 0877 677 966. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент, „Акация“, 58 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ВИЛА в село Красно градище, 42 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, пети етаж, юг, център, 37 800 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща, южен, 100 кв. м, център, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Акация”, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето”, акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, „Колю Фичето”, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ул. „К. Паница”, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Бузлуджа”, изолация, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ВИЛА в Малки чифлик, 33 000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 31 500 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж, напълно обзаведена, „Акация“, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, „Бузлуджа“, 68 500 Е, 0877 677 966. 120-1

МНОГОСТАЕН, център, 67 000 Е, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в село Мерданя, 59 000 лв., 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в село Пчелище, 46 000 лв., 0877 677 966. 120-1

ЕТАЖ от къща в Лясковец, 0877 677 966. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, 128 кв. м, 59 000 Е, 0877 677 966. 120-1

КЪЩА в Драганово след основен ремонт, 0877 677 966. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Пчелище, 0877 677 966. 120-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент в Полски Тръмбеш, 105 кв. м, 0877 677 966. 120-1

ГОЛЯМО заведение, Полски Тръмбеш, 250 кв. м, 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 48 700 Е, 0899 795 728. 21-14

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент до Езикова гимназия, 54 000 евро, 0896 907 991. 10-10

ДВЕ спални, хол, кухня, тухла, до Очната клиника, 32 000 евро, 0888 798 783. 10-10

ЮЖЕН, двустаен, кв. „Бузлуджа“, 34 500 евро, 0896 907 991. 10-10

ТРИСТАЕН, ремонтиран, до Нова болница, 53 000 евро, 0888 798 783. 10-10

ДВУСТАЕН апартамент от собственик, „Акация“, 40 000 Е, 0878 933 672. 10-2

ПРОДАВАМ Двуетажна масивна къща в гр. Дебелец, с дворно място, 700 кв. м, център, 60 000 Е; парцел в процедура по смяна на статут, 21 000 кв. м, с. Малки чифлик, 3 Е/кв. м; парцел в регулация, с. Ветринци, 1500 кв. м, 7 Е/кв. м, 0893 286 060. 10-8

ИМОТ, идеален център, с. Ресен. Първи етаж – магазин, втори етаж – живущ, 0888 142 111. 21-6

КЪЩА, Козаревец, 0886 077 149. 10-5

2 ДКА незастроено дворно място в с. Дичин, 0897 065 636. 10-4

ИМЕНИЕ, 6800 кв. м, 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 7-2

ПРОДАВА гараж-20 м2 на ул. „Клокотница“ №2, Ток, Вода, 0888 20 59 64. 5-2

ПРОДАВАМ подземен гараж 19 кв.м., с допълнително свободно парко-място пред него, гр. В. Търново, ул. „Стоян Календаров“ /над магазин Практикер/. Цена по договаряне, след 18,00 часа. От собственик, без комисиона!, 0877 94 70 38. 21-2

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

АВТОМОБИЛ „Вартбург“ 1.3, в много добро състояние, АГУ, 0886 599 746.

ТАБЛО за Пежо 206, дизел, с една букса, 0877 727 488. 10-9

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, нов внос Испания, цена 4000 лв., 0883 357 116. 50-9

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 63-39

БАЛИ сено 2019г., 0887 426 818.

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-209

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-38

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв./куб., 0877 655 115. 42-22

ДЪРВА, нарязани, и метрови, от склад. Сухи и сурови, с безплатна доставка. 0899 472 390, 0888 709 800. 21-15

ДЪРВА за огрев. Обявата важи само за Горна Оряховица и Лясковец. 0885 290 380. 10-10

ДЕТСКА количка, лятна, употребявана, запазена, седнало и легнало положение (три степени), за момиче, 0876 226 355. 21-9

ПРОДАВАМ обков в лош търговски вид и с понижени характеристики, 0888 861 642. 7-3

ДЪРВА за огрев – 82 лв., дървен материал, пелети, екобрекети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ и срещу Спортно Търново. 0882 020 181, 062/522 262. 50-2

ФУРАЖОМЕЛКА, 36 чука, без двигател, с. Беляковец, 0883 507 430. 5-2

ПРОДАВА картофи, сорт „Сорая“, от Самоков, за консумация, цена: 1 лв./кг; картофи сорт „Сорая“ за семе, цена: 1.20 лв./кг, с. Ресен, 0879 525 008. 50-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-481

„ЕВРОАГРОИМПЕКС“ ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 857 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-148

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-91

КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 63-42

АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-25

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-2

КУПУВА СТОКИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 62 15 40. 10-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЕН, лукс, до Нова болница, 0877 731 511. 120-1

ЖИЛИЩЕ, тип мезонет, в центъра, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН, до пазара, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗЕН двустаен, до стадиона, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, в Колю Фичето, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА с ново обзавеждане, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в центъра, 0889 123 937. 120-1

МЕЗОНЕТ, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Акация”, 300 лв., 0877 677 966. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен, „Слънчев дом”, 0877 677 966. 120-1

БОКСОНИЕРА, 180 лв., център, 0877 677 966. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, двустаен, център, 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, „Бузлуджа“, 0877 677 966. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, Пети корпус, 360 лв., 0877 677 966. 120-1

СТУДИО, бул. „България“, 0877 677 966. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, център, газифицирана, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, 0877 677 966. 120-1

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 0877 731 511. 120-1

НОЩУВКИ, 0888 907 440. 30-12

САМОСТОЯТЕЛНИ стаи за двама в центъра, 0878 324 326. 21-10

ДАВАМ обзаведен самостоятелен сутерен + санитарен възел, 0886 822 601. 10-5

ДАВАТ се стаи под наем в центъра, до пазара, 0885 476 624. 5-4

КЪЩА под наем в с. Леденик, 100 лв., 0888 891 466. 5-2

СТАЯ, кухня обзаведени, баня, партер, Н. Габровски 13, 0888 210 968. 6-2

ДАВАМ апартамент В. Търново, 0889 440 111. 10-2

ДАВАМ жилище В. Търново, 0889 440 111. 6-2

ДАВАМ квартира за момиче, 0883 556 689.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ в Търговски център, 65 кв. м, 250 лв., 0877 677 966. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ в топцентър, 500 лв., 0877 677 966. 120-1

ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1

РАЗРАБОТЕНО помещение в центъра, 0877 677 966. 120-1

РЕСТОРАНТ, център, 0878 221 658. 5-2

ХОТЕЛ „Аквая“ отдава под наем – БЕЗ наем, при определени условия: ресторант и механа на грижовен стопанин, 0888 424 445.

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, топ център, 100 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ в центъра, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ, до парк „Дружба“, 0877 677 966. 120-1

МАШИНИ под наем: къртачи Бош 11, вибратори за бетон – иглен, уплътнителна техника – тръмбовки, алуминиева стълба – 8 м работна височина и други. 0879 408 361. 21-14

ГАРАЖ под наем и продава, Триъгълника, „Оборище“ 10. 3-2

ТРАНСПОРТ

БУС до 2,5 т, 0888 146 321. 250-250

СПЕЦИАЛИЗИРАН транспорт на дограма и стъкла. Разполагаме и с хамали. Кърти, чисти и извозва, 0885 618 031.

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3,5 т, 0878 226 100. 500-73

БУС 3,5 Т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-27

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 30-27

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-11

УСЛУГИ с минибагер: автовишки и челен товарач, 0888 338 950. 16-5

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-145

ПЪТНА помощ, 0899 869 068. 25-25

ЗА ДОМА

РЕМОНТ на циглени покриви, хидро и топлоизолации, улуци, 0882 279 749.

ИЗВЪРШВА ремонт на покриви, улуци, дренаж, топлоизолации, 0888 863 001.

ОБРЪЩАНЕ прозорци, мазилки, шпакловка, теракот, 0886 064 822.

КОСЕНЕ, 0896 763 406.

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища, мазета, прозорци и др., 0886 644 258. 21-8

ДОСТАВКА и монтаж на душкабини, стъкла, огледала, 0885 618 031.

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-529

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-529

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-247

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-247

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-247

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-238

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-143

ВиК, www.viktechove-vt.com 250-40

ТРАНСПОРТНИ и хамалски услуги с падащ борд, 0878 428 125. 60-37

БЕЗПРАХОВО къртене, извозване, 0878 428 125. 60-37

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-23

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-23

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-23

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 25-20

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-17

УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 21-16

ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 21-16

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-16

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 21-15

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-14

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги – кухни, мебели, врати. 0899 795 728. 21-14

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-11

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-11

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-11

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-11

ЦЯЛОСТНО външно строителство, вътрешни, ВиК, покривни и ел. ремонти и канализации, премахване на опасни дървета, изхвърляне на строителни и др. отпадъци, 0894 414 114. 21-11

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, ел. услуги, 0885 791 999. 20-10

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроуслуги, 0887 830 121. 11-10

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-10

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-10

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, коминочистач, промоция, 0898 538 938. 21-9

МОНТАЖ на блиндирани врати и интериорни врати, дограми, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-9

ЗА ВСИЧКИ ваши ремонти в апартамент, къща или офис. Монтаж на кухня и бани, ВиК, ток, боядисване, плочки, изграждане на тераса. Добро съотношение цена/качество. 0899 695 937. 10-8

„УНИВЕРСАЛ Къмпани“ ЕООД, тел. 0876 396 519, строителни, ремонтни дейности. 17-7

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-7

ГРУБ строеж, покриви, хидроизолации, гипсокартон, 0876 059 009. 21-7

МЕКА мебел по поръчка и претапициране, 0882 855 859. 21-7

ПОКРИВИ, изолации, олуци, 0897 060 630. 10-5

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др. с транспорт, 0888 146 321. 50-5

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-4

ФЕКАЛКА чисти ями, 0886 526 499. 21-4

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 17-4

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 17-4

ШПАКЛОВКА и боя, включително с дишаща система Rofix, гипсокартон, фаянс, замазки и мазилки от Владо – 2 ръце, една отговорност. 0886 314 713. 11-2

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-2

АНИ фреш предлага професионално почистване на офиси, апартаменти, дезинфекция, пране на дивани, матраци и др., 0884 88 00 30. 10-2

КАМЕННА зидария, каменна облицовка, плочници, 0888 61 82 46. 21-2

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци от апартаменти, тавани, мази и др., 0878 309 220.

РЕМОНТИ перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563.

ПРОЕКТИРАНЕ и монтаж на битови и промишлени газови и отоплителни инсталации, 0887 343 747.

КАМЕННА зидария и плочници, 0885 810 635.

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-50

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-50

ОБУЧЕНИЕ

ФРИЗЬОРСКИ салон „Ирен“ провежда професионални обучения за придобиване на професия „Фризьор“, професионална квалификация 2-ра степен. От кандидатите се изисква:

* да са навършили 16 год.

* да притежават минимално образователно равнище – 10-и клас по отменения ЗНП.

* да са им присъщи качества като страст, ентусиазъм и мотивация за учене.

За започващите обучението ще са им осигурени:

*стимул за учене от вдъхновяващи преподаватели

* професионална техническа база по теория и практика

*инструменти, помощно оборудване, материали и индивидуални работни места.

* възможност за старт на кариерата в салони „Ирен“ и по-нататъшно професионално развитие в марката, 0885 87 87 97; www.iren-bg.com; [email protected]. 16-6

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги на конкурентни цени, mancheva.com, 0889 035 761, 0878 186 434. 2-2

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-11

EКСКУРЗИИ

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, http://intertours.net, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Ранни резервации за почивки 2019 в Кушадасъ, Бодрум, Дидим, Мармарис, Айвалък. Тръгване от Велико Търново – всеки петък. 250-180

„USIT COLOURS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Марно поле“ 9 В, над парка, 062/601 751, 0883 489 785, www.usit.bg. 250-100

ТРУДОВА БОРСА

МОМИНА крепост – В. Търново, търси да назначи шивачки с опит в професията. За информация: т. 062 6215 04, 0895 52 01 14 и на адрес ул. Магистрална 23

БЕЗ наем. Хотел „Аквая“ търси грижовен стопанин за ресторант и механа, които се отдават без наем, но при определени условия, 0888 424 445

СТРОИТЕЛНА фирма търси да назначи зидаро-кофражисти с опит тел: 0889439230

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с кат. С+Е – 0887818462

„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616. 250-46

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-20

„ТАРО КОМЕРС“ търси оператор за работа със складови програмни продукти. Работата е в офис, на две смени, с осемчасов работен ден. Постъпване веднага. Тел. за връзка – 0897 92 19 64. 20-20

НАБИРАМЕ пакетировачи, 0895 464 917. 30-19

ГЛЕДАМ възрастни и болни, 0887 525 862. 21-13

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с кат. С+Е, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-13

МОМЧЕ за работа в автокъща, категория Б, познанства в почистването на автомобилите, 0878 324 326. 21-10

ХОТЕЛ на о. Тасос – Гърция, търси камериерки и готвачки. Осигурени храна и квартира. 0878 384 416, 0030 6946373813. 10-10

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ търси служител. Работа с компютър, управление на автомобил. 0896 77 57 57. 30-10

ФИРМА търси шофьори, кат. В и С и автомонтьор, 0887 791 352. 15-8

КВАЛИФИЦИРАНА медицинска сестра предлага: гледане на възрастни, деца, болни, 0895 439 195. 10-8

ФИРМА търси ел. монтьори, 0888 338 950. 16-5

„СВЕЖЕСТ“ предлага работа в пералня – пране, гладене на хотелско и ресторантско бельо, 062/642 011. 4-4

ТЪРСЯ шофьор на пикап за разнос на храна, 0878 952 305. 15-3

НАЕМА мъж за производство на фураж в с. Леденик, 0884 866 916. 10-2

ФИРМА търси да назначи работници, озеленяване, 0886 608 673.

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-6