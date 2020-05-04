Министърът на отбраната идва във Военния университет на 6 май

МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ЩЕ БЪДЕ ГОСТ В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В ДЕНЯ НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 6 МАЙ. Той ще приеме строя на курсантите и ще поздрави всички военнослужещи по време на тържествения парад.

В парада на бъдещите офицери ще участват над 250 курсанти, разпределени в шест блока, и знаменен взвод, носещ знамената реликви. Командващ парада ще бъде началникът на Националния военен университет полковник Иван Маламов. Под звуците на химна на Република България, изпълнен от военния духов оркестър на университета, ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта. Курсантите ще преминат в тържествен марш. Ритуалът ще завърши с преминаване на бойна техника на висшето училище. В церемонията ще вземе участие и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.