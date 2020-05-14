Къде ще спира токът на 15 май, петък

На 15.05.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хотница, ТП „Военно поделение“с. Ресен. ТП „Родопа“с. Хотница.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 15:50 ч. до 16:00 ч. в районите на общ. В.Търново, общ. Г. Оряховица. Абонатите захранени от: МТП Танкодрум с Беляковец, с. Самоводене, ТП „Вареница“ с. Самоводене, ВТП манастир „Св. троица“ с. Самоводене, ТП Есперанто с. Самоводене, ТП 12 с. Самоводене (къмпинг), МТП Пилчари Горна Оряховица.



На 15.05.2020 г., от 13:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: Улици: ул. „Бузлуджа“, ул. „ Македония“ от №35 до №41 и №52, ул. „Родопи“ от №17 до №23, ул. „Княз Борис“ от №40 до №62 и от №17 до №23, ул. „19-ти февруари“, ул. „ Хан Кубрат“, ул. „Хан Тервел“, ул. „ Георги Измерлиев“ от №31 до №69, ул. „Добри Чинтулов“ №14, ул. „ Панайот Волов“, ул.: цар Самуил“, ул. „Никола Петров“ от №40 до №66 и от №51 до №77, ул. „Въстаническа“ от №17 до №23 и от №22 до №42, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Солун“, ул. „Вит“, ул. „Владая“, ул. „Въча“, ул.“ Ропотамо“, ул. „Ком“, ул. „Стоил Войвода“, ул. „.Акация“, ул. „цар Освободит ел“ от №52 до №58 фирми: ЕТ „Нита“ , ЕТ „Красимир Косерков“, „ТЕД“ ООД, „Велтон“ ООД, „Пролет 47″ ООД, ЕТ „Йордан Бодуров“, ЕТ „Кристис-Иван Панчев“, ЕТ „Везни 92″, „Кооп. Теди“ ЕООД, „Грестокомерс“ ЕООД, ЕТ „Петя Капинчева-2000″, ЕТ „Анди“, „Юнифейс“ ЕООД, „Багра Витанов“, „Каси Темпра пак“ ООД, „МИРА-МН“ ЕООД.,“Димаго1″ ООД, „ЦД Долапчиеви“ ООД, „Си Трейд“ ЕООД, ЕТ „Национал“, „КМТроник“ ЕООД, ЕТ „Иконом“, „Йоана 17″ ЕООД, „Океан“ ЕООД, ЕООД „Троя 2000″, „Италиян Дизайн ООД“, ЕТ „Дида-Р“, „Янтра транспорт“ АД, „Принпрес“ ООД, „Лукойл ългария“ ЕООД, ОУ „ПБЗН“, ООД „Бултраф“, ЕООД „Деста 2001″, ЕТ „Елит“, „Сиконт“ ЕООД, ЕТ „Дарм“.