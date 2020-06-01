Вашите онлайн обяви – 1 юни, понеделник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 56 000 Е, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални в центъра, 58 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, акт 16, 2 етаж, 69 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, „Акация“, 62 000 Е, 0883 474 205. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран блок, „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в село Драгижево, 128 000 лв., 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, Лясковец, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, с акт 16, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 61 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЮЖНО жилище кв. „Бузлуджа“, 2 етаж, 47 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, южен, втори етаж, до парк „Дружба“, 36 000 Е, 0887 648 269. 120-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент, Лидл, „Триъгълника“, нов, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Колю Фичето”, ул. „Оборище”, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ, 3000 кв. м, в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1

НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, кв. „Картала“, ЧЖП, 65 кв. м, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОПЦЕНА, тристаен, ново строителство, 39 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, след ремонт, 77 кв. м, „Марно поле”, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, ул. „Д. Буйнозов“, 35 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 58 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 4 етаж, „Зона Б“, обзаведена, 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО жилище до ХЕИ, ново строителство, 50 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, южен апартамент в Павликени, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски”, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ДВОЕН гараж, склад до Спортна зала, 42 кв. м, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

НОВА къща в Първомайци, три спални, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНИ имоти, ново строителство, „Зона Б“, 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, в началото на „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топцентър, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, 70 кв. м, до Спортна зала, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 26 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

РЕМОНТИРАНО жилище до Спортна зала, с две спални и възможност за гараж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в с. Първомайци, с три спални, до спирка и магазин, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Билла“, саниран блок, 3 етаж, 54 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 38 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

СТУДИО с голяма тераса, в „Бузлуджа“, 64 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, акт 16, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Акация”, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето”, акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН панелен апартамент с маза и таван, „Бузлуджа“, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, с наематели, „Картала“, 72 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, акт 16, частично ремонтиран, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за ремонт в село Присово, 124 000 лв., 0883 474 205. 120-1

АПАРТАМЕНТ на шпакловка, акт 16, 110 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛИ за продан: Малки чифлик, Ветринци, Балван и др. в района, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 3, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, ет. 4, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАМ подземен гараж 19 кв. м, с допълнително свободно паркомясто пред него, гр. В. Търново, ул. „Стоян Календаров“ (над магазин Практикер). Цена по договаряне, след 18,00 часа, от собственик, без комисиона, 0877 947 038. 21-21

КЪЩА в с. Вишовград, 0898 521 154. 16-9

ПРОДАВАМ къща, с. Ветринци, 0879 476 219. 15-9

12 ДКА овощна градина, м. Косматица, общ. Павликени, договаряне, 0897 930 167. 11-6

ДВОРНО място, 1200 кв. м, в с. Самоводене, в регулация, 0886 798 924. 9-5

ИМОТ, 7 дка – имение, 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 7-5

МИЛЕНА-М – недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 606 620, 0899 939 850. 28-3

ЕДНОСТАЕН, обзаведен, 2 етаж, южен, без посредник, кв. „Бузлуджа“, 45 000. Тел. 0877 387 237. 2-2

УПИ – гр. Лясковец, 994 кв. м, на тиха и спокойна асфалтирана улица, под подножието на Петропавловския манастир, 0988 881 157. 2-2

УПИ – с. Мерданя, общ. Лясковец, 1360 кв. м, 0988 881 157. 2-2

ПРОДАВАМ жилище, по споразумение, 0895 746 365. 2-2

ДВУСТАЕН, от собственик, „Акация“, 37 000 Е, обзаведен, 0878 933 672. 10-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, централната част, 46 000 Е, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА с двор в с Ветринци, 0899 921 394. 3-1

ЕТАЖ от къща до Пожарната, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-1

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА в Беляковец, нова, двуетажна, с басейн, 0899 921 394. 3-1

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-1

ЮЖЕН, с 2 спални, 46 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-1

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 36 500 евро, 0899 921 394. 3-1

ДОВЪРШЕНА гарсониера, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-1

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, с акт 16, 2-ри етаж, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-1

ЮЖЕН апартамент, с една спалня, обзаведен, гледка, кв. „Акация“, 51 500 евро, 0896 840 720. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, източен, кв. „Акация“, 44 000 евро, 0896 840 720. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент в процес на ремонт, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-1

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-1

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 евро, 0894 678 682. 3-1

ПАРЦЕЛ със стара къща в местност „Пишмана“, 15 000 евро, 0894 678 682. 3-1

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА в с Драгижево, с готови документи за сделка, 1000 кв. м двор, 33 500 евро, 0897 964 343. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

ТРИСТАЕН, ново стр., с акт 16, до КАТ, 46 500 евро, 0896 840 720. 3-1

КЪЩА с 3 спални и басейн, с. Зая, 55 000 евро, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

МАНСАРДЕН апартамент, „Картала“, 128 кв. м, панорама, юг, изток, 2 бани, 0894 678 686. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане, апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ОБЗАВЕДЕН мезонет, кв. „Зоната“, панорама, ново строителство, с наемател, 230 кв. м, 0894 678 686. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради, в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, с акт 16, 39 000 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВАМ разработен бизнес (работещо заведение), с атрактивен наем, по главната улица (туристическа зона), в гр. В. Търново. Приятна, артистична обстановка, новообзаведено. Оборудвана кухня и бар. Тел. за връзка: 0897 677 101. 6-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 0883 357 116. 50-28

WV Тюран, 1.9 TDI и WV Голф 4, комби, 1.9 TDI, или заменя за имот край В. Търново, 0885 726 720. 10-5

ПРОДАВА Москвич 2140 Д, 0878 957 929. 2-1

СУБАРУ Форестър, 2006 г., 158 к.с., 2.0 бензин/газ, 0883 318 444. 5-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 63-58

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-228

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-57

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв./куб., 0877 655 115. 42-41

ДЪРВА за огрев – 82 лв., дървен материал, пелети, екобрекети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ и срещу „Спортно Търново“, 0882 020 181, 062/522 262. 50-21

ДЕТСКА количка, лятна, употребявана, запазена, седнало и легнало положение (три степени), за момиче, 0876 226 355. 21-7

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ агнета, кочове и вълна, с. Мерданя, 0879 426 269. 21-4

ПРОДАВАМ 20-годишен кон, кастрат, зле дресиран, 2 лв. за кг, без коментар на цената, 0878 196 886. 3-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-500

„ЕВРОАГРОИМПЕКС“ ЕООД – Младен Милков, супероферта за: наем на земеделска земя, покупка на земя в землищата на: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Стефан Стамболово, Обединение, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Каранци, Раданово, 0887 857 501, 0888 550 899, 0889 279 999, с. Беляковец, Стопански двор. 1000-167

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 63-61

АВТОМОРГА – с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-44

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-21

КУПУВА СТОКИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 2-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, лукс, „Колю Фичето“, 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера в „Бузлуджа“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА в центъра, 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН, до пазара, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН, двустаен, до Спортно училище, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ИЗЦЯЛО обзаведен, двустаен, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ИЗГОДЕН, тристаен апартамент, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН, тристаен с паркомясто, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 300 лв., „Зона Б“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗЕН, тристаен, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топъл апартамент, „Колю Фичето“, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, „Колю Фичето“, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, центъра, газифицирана, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, обзаведена, топцентър, 280 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, юг, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, „Зона Б“, отремонтиран, 290 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, лукс, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Колю Фичето“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, обзаведен, юг-изток, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, лукс, „Бузлуджа“, 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА на „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, „Картала“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, кв. „Колю Фичето“, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

ОТ СОБСТВЕНИК, 0878 967 320. 21-19

НОЩУВКИ, 0888 907 440. 20-12

ДАВАМ обзаведен, самостоятелен сутерен + санитарен възел, 0886 822 601. 7-4

САМОСТОЯТЕЛНА квартира над пазара, 0878 869 077. 10-3

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, до Американския колеж, 180 лв., 0879 036 366. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Алеко Константинов“, 450 лв., 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ до Нова болница, с две спални, 400 лева, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 0896840710. 3-1

НОВО строителство, с две спални, кв. „Картала“, лукс, 0896 840 710. 3-1

СТУДИО до Гимназия по туризъм, 300 лв., 0896 840 710. 3-1

ЕДНОСТАЕН апартамент, обзаведен, до Спортна зала, 290 лв., 0894 678 682. 3-1

МЕЗОНЕТ, с една спалня и панорамна гледка, в центъра, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, всички ел. уреди, ТЕЦ, кв. „Кольо Фичето“, 260лв., 0894 678 682. 3-1

ОФИС магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 320лв., 0894 678 682. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент в топцентър, ел. уреди, климатици, 450 лв., 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, в топцентър, ел. уреди, климатици, 550 лв., 0894 678 682. 3-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, н.с., кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0894 678 682. 3-1

КВ. „БУЗЛУДЖА“ – двустаен, обзаведен апартамент, обзаведена стая с тераса (кухня), без посредници, дългосрочно, 0887 134 723, 062/520 428. 3-1

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ, подходящ за автосервиз, 36 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ОФИС на главната улица, 350 кв. м, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ до Самоводската чаршия, 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН под наем, център, постоянен човекопоток, 0887 225 503. 120-1

ОФИС помещение в Присово, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, кв. „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-92

БУС 3.5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-46

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-30

БУС, 1.5 т, 0888 712 947. 30-11

УСЛУГИ с минибагер, – 3.5 тона, бобкат – 3 тона, самосвал – 3.5 тона, 0878 027 399. 20-3

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0.45 лв. на км, 0886 694 979. 18-10

УСЛУГИ с минибагер, бобкат, самосвал и автовишка, 0888 338 950.

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-164

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета, прозорци и други, 0886 644 258. 21-6

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-548

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-548

СТРОИТЕЛСТВО на къщи, покриви и огради, 0882 283 009. 1000-614

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-266

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-266

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-473

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-266

ПОКРИВИ – нови и ремонт, улуци, хидроизолации, гаранция – фирма, 0878 632 160. 250-257

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-162

ВиК www.viktechove-vt.com 250-59

ТРАНСПОРТНИ и хамалски услуги с падащ борд, 0878 428 125. 60-56

БЕЗПРАХОВО къртене, извозване, 0878 428 125. 60-56

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-42

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-42

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-42

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-35

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-33

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-30

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-30

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-30

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-30

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-29

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-29

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др. с транспорт, 0888 146 321. 50-24

КАМЕННА зидария, каменна облицовка, плочници, 0888 61 82 46. 21-21

КОСЕНЕ и почистване на дворове, 0885 020 984. 21-21

КОСЕНЕ и премахване на храсти и дървета, 0892 385 763. 50-18

ИЗОЛАЦИИ на въже и скеле, итонг тераси, къртене, гипсокартон, 0899 821 290. 63-18

ПЛОЧНИЦИ, облицовка, каменна зидария, 0885 810 635. 21-18

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки и др., 0876 116 216. 21-17

ИЗПИРАНЕ на килими и дивани, 0882 708 293. 35-16

РЕМОНТИ перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 60-16

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 65-15

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-15

ОБРЪЩАНЕ прозорци, мазилки, шпакловка, теракот, 0886 064 822. 21-15

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 32-13

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, 0888 197 598. 23-13

РЕМОНТ на циглени покриви и топлоизолации, дренаж, 0882 279 749. 21-12

НАПРАВА на нови покриви, тенекеджийство, хидро- и топлоизолации, 0888 863 001. 21-12

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-11

УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 21-9

ПОКРИВИ, на ниски цени, 0887 526 876. 21-9

ПОЧИСТВА помещения, извозва, 0885 810 635. 40-8

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-8

ИЗРАБОТКА на метални халета, къщи и облицовка с термопанели, изготвяне на индивидуални проекти – метални конструкции, навеси, гаражи и др. Заваръчни услуги. 0883 477 359. 21-8

АЛПИНИСТИ, 0887 131 381. 30-7

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 15-6

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 15-6

ПОЧИСТВАНЕ на жилища, мазета, 0887 875 947. 15-6

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0887 875 947. 15-6

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 10-5

ТАПИЦЕР на мека мебел, 0882 855 859. 21-5

ФЕКАЛКА чисти ями, 0886 526 499. 21-4

ХИДРОИЗОЛАЦИИ на покриви, 0886 526 499. 29-4

ВИК, бойлери, водомери, ел. инсталации, 0899 228 873, 0887 314 983. 50-3

ОТПУШВАНЕ канализации, машинно, 0899 228 873. 50-3

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-2

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, покриви, груб строеж, хидроизолации, тенекеджийство и др. 0876 059 009. 21-2

СТРОИТЕЛНА фирма извършва всякакви ремонтни дейности, гарантирано качество, за контакти: 0896 499 339.

„УНИВЕРСАЛ Къмпани“ ЕООД – всякакви строителни и

ремонтни дейности, 0876 396 519. 22-1

РЕМОНТ на покриви и улуци, 0892 960 235. 5-1

КОСЕНЕ на трева, рязане на клони, 0884 932 050. 5-1

ЛЕПЯ тапети, 0884 284 542. 20-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

САЛОН – мъжко, дамско, ул. „Освобождение“ 118, 0899 531 597. 21-2

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-69

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 300-225

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-69

ТРАУРНИ АГЕНЦИИ „Европа“ денонощно организират всичко за погребения, кремации, минусова хладилна камера и транспорт в страната и от чужбина, на достъпни цени. Офиси: във Велико Търново (до Стара болница), Горна Оряховица (до Старата полиция), Дряново (до площад „К. Фичето“), Габрово (до консултативна п-ка). Тел. 0899 30-30-30, 0885 251 792. 32-10

ПРЕВОДИ

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 28-3

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616. 250-63

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ търси служител. Работа с компютър, управление на автомобил. 0896 77 57 57. 30-29

НАБИРАМЕ пакетировачи, 0895 464 917. 30-17

„ТАРО Комерс“, база „Булгарплод“, търси оператор за въвеждане на данни и изписване на стока за склад за хранителни стоки. Работата е на смени. 0892 688 096. 15-12

ФРИЗЬОРСКИ салон „Ирен“ търси маникюристка, 0885 878 797, 0888 840 058. 21-11

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 11-11

ФРИЗЬОРСКИ салон „ИРЕН“ организира професионални обучения за придобиване на професия „Фризьор“, 2-ра степен. От кандидатите се изисква:

*да са навършили 16 год.

*да имат завършен 10-и клас.

Преминалите успешно обучението придобиват:

* Държавно свидетелство за професионална квалификация по професията;

* Легитимна диплома, която важи в целия ЕС;

* 420 часа практика и 240 часа по теория;

* Възможност за старт на кариерата във фризьорски салони „Ирен“.

Тел: 0885 87 87 97, 0888 840 058.

www.iren-bg.com

[email protected]. 21-11

ЛАБОРАНТ, 0884 075 185. 13-8

ФИРМА търси майстор-строител, 0887 812 045. 10-8

ТЪРСЯ домашна помощница за къща в с. Арбанаси, 0888 906 773. 15-6

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-4

ДАВАМ четири работни места под наем за козметичка, маникюристка, масажистка, микроблейдинг – полуоборудвани. Курс по козметика. Легитимна диплома. 0886 163 960. 5-4

ФИРМА набира шофьори за вътрешен транспорт (зърновоз). Заплащане: основна заплата плюс 100 лв. на курс. За контакти: 0884 699 999. 2-2

НАБИРАМЕ персонал: работник кухня и готвачи. Спане и храна – осигурени. 0897 863 027. 21-2

„ЕКОПЛОД Органик“ ЕООД търси да назначи работници, 062/622 580. 2-2

ФИРМА „Юнион Ивкони“ и „Груп Плюс“ набират билетен касиер. Телефон за връзка: 02/945 3939, e-mail: [email protected]. 5-2

ТЪРСИМ ел. монтьори за жилищни инсталации, 0888 338 950. 11-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЗАМОЖЕН, 67 г., 0887 636 096. 7-3

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-4