Пет неща, които ще се променят в ресторантите след пандемията

Безопасността на храната безспорно е приоритет номер едно

Много хора се вълнуват да се върнат към храненето по ресторантите след коронавирус пандемията. Има обаче неща, на които трябва да обърнем внимание, когато става въпрос за здравето ни.

Редица заведения, след като отвориха врати, предприеха предпазни мерки за безопасността на своите клиенти – намалиха капацитета на местата за сядане, въведоха задължителни маски за персонала и все повече залагат на безкасовите методи на плащане.

Безопасността на храната

Премахването на бюфетите бе сред първите стъпки. Какви храни обаче ще предлагат ресторантите след пандемията.

Според отчетите на индустрията и проучванията на потребителите, хората ще залагат най-вече на безопасността на храната.

Въз основа на тези прогнози сайтът Еat This, Not That! направи списък с промени, които да очакваме в менютата.

1. Традиционните храни ще доминират над по-модерните и иновативните

Тъй като пандемията ни принуди да прекараме доста време вкъщи, това ни доближи и до кухнята. И докато от рафтовете в супермаркети стремглаво се грабеха зърнени закуски и хлебни изделия, много хора заложиха на традиционните продукти и ястия.

Увеличените продажби на брашно и мая показват, че печем вкъщи повече от всякога. Тъй като домашното готвене бързо се позиционира като най-големия конкурент на храненето по ресторантите, заведенията вероятно ще се насочат към повече предложения за традиционна храна.

2. Ще се предлагат предварително опаковани храни

Търсенето на такъв тип продукти в обществените заведения безспорно се е увеличило. Тестените изделия и други, предварително опаковани продукти, може да заемат много повече място и в менютата за вечеря. В резултат на това е възможно ресторантската храна да заприлича много на самолетната.

3. Ще доминират сезонните, свежи и местни продукти

Потребителите все повече започват да търсят храни, отглеждани и пакетирани от малки производители, при които броят на ръцете, пипали крайния продукт, бива сведен до минимум. Поради този факт можете да очаквате, че сезонните храни ще заемат централно място в менютата на любимите ви ресторанти.

4. Чистата храна ще бъде за предпочитане

Когато има риск за здравето, хората започват се стремят да свеждат до минимум нездравословните храни в диетата си. Потребителите ще предпочитат все по-често да знаят какво точно има в техния обяд или вечеря.

5. Ще има ръст на „изгодните сделки“

Дори и увеличавайки пресните храни, един от факторите, които няма как да бъдат пренебрегнати по време на подобно икономическо сътресение след пандемията, е ценовият. Практиката показва, че заведенията, предлагащи изгодни промоции, например т.нар. „семейни пакети“ бързо набират популярност.

Източник: vesti.bg