Вашите онлайн обяви – 19 юни, петък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 56 000 Е, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални в центъра, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ремонтиран, ново строителство, до „Лидл“, 71 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, „Акация“, 56 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Дебелец, центъра, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в село Драгижево, 128 000 лв., 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, с акт 16, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 61 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЮЖНО жилище кв. „Бузлуджа“, 2 етаж, 47 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕНО жилище, „Картала“, до „Бианко“, 60 кв. м, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент, „Лидл“, „Триъгълника“, нов, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

САНИРАНА гарсониера, кв. „Бузлуджа“, ет. 4, 27 600 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ, 3000 кв. м, в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1

НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, кв. „Картала“, ЧЖП, 65 кв. м, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОПЦЕНА, гарсониера, център, тухла, 55 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ЗАВЪРШЕН магазин, топцентър, 77 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, ул. „Д. Буйнозов“, 39 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 58 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 4 етаж, „Зона Б“, обзаведена, 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО, завършено жилище до ХЕИ, ново строителство, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 23 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, южен апартамент в Павликени, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент на бул. „Габровски”, 37 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, „Бузлуджа“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ТУХЛЕН апартамент до пазара, спалня, хол и кухня, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в Първомайци, три спални, 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“ на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топцентър, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, 70 кв. м, до Спортна зала, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 26 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, чисто нов, „Картала“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в с. Първомайци, с три спални, до спирка и магазин, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Билла“, саниран блок, 3 етаж, 54 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, 49 500 Е, 0885 856 764. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 38 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в Лясковец, 67 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, акт 16, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Акация”, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Колю Фичето”, акт 16, 51 200 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН панелен апартамент с маза и таван, „Бузлуджа“, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, с наематели, „Картала“, 72 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, акт 16, частично ремонтиран, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за ремонт в село Присово, 124 000 лв., 0883 474 205. 120-1

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, 121 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛИ за продан: Малки чифлик, Ветринци, Балван и др. в района, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 3, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, ет. 4, 0886 656 062. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до „Лидл“, със завършена баня, ет. 3, 67 кв. м, 0885 838 000. 120-1

МИЛЕНА-М – недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 606 620, 0899 939 850. 28-17

ПРОДАВАМ двуетажна къща с 1200 кв. м площ, кладенец и стопански постройки. Имотът се намира в гр. Бяла черква, 0877320 221. 21-13

ТУХЛЕНА гарсониера до Спортна зала, 30 000 евро, 0896 907 991. 10-10

СПАЛНЯ, хол, кухня, юг, до ВиК, 88 000 лв., 0896 907 991. 10-10

ДВЕ спални, хол, кухня, „Зона Б”, 36 000 евро, 0896 907 991. 10-10

ЮЖНА боксониера, кв. „Бузлуджа”, 46 500 лв., 0888 798 783. 10-10

РЕМОНТИРАН двустаен, кв. „Бузлуджа”, 35 000 евро, 0888 798 783. 10-10

КЪЩА в село Плаково, 0884 022 126. 20-8

ГАРАЖ, „Ален мак“ N 3, 0885 891 677. 10-7

ПРОДАВАМ обзаведен, двустаен апартамент в кв. Акация, от собственик, 0886 512 934.10-4

КЪЩА в Драгижево, 0878 937 330. 5-4

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, централната част, 46 000 Е, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА с двор в с Ветринци, 0899 921 394. 3-3

ЕТАЖ от къща до Пожарната, 0896 840 710. 3-3

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-3

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА в Беляковец, нова, двуетажна, с басейн, 0899 921 394. 3-3

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-3

ЮЖЕН, с 2 спални, 46 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-3

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 36 500 евро, 0899 921 394. 3-3

ДОВЪРШЕНА гарсониера, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-3

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент, с акт 16, 2-ри етаж, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен, източен, кв. „Акация“, 44 000 евро, 0896 840 720. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент в процес на ремонт, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 евро, 0894 678 682. 3-3

ПАРЦЕЛ със стара къща в местност „Пишмана“, 15 000 евро, 0894 678 682. 3-3

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА в с Драгижево, с готови документи за сделка, 1000 кв. м двор, 33 500 евро, 0897 964 343. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

ТРИСТАЕН, ново стр., с акт 16, до КАТ, 46 500 евро, 0896 840 720. 3-3

КЪЩА с 3 спални и басейн, с. Зая, 55 000 евро, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

МАНСАРДЕН апартамент, „Картала“, 128 кв. м, панорама, юг/изток, 2 бани, 0894 678 686. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ОБЗАВЕДЕН мезонет, кв. „Зоната“, панорама, ново строителство, с наемател, 230 кв. м, 0894 678 686. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-3

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, с акт 16, 39 000 Е, 0896 840 710. 3-3

ПРОДАВАМ къща, стопански сгради с дворно място от 6 800 м2, 15 км. От В. Търново, 0878 221 658. 15-2

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767. 2-1

ПАРЦЕЛ – Беляковец, 600 м2, 0898 899 192. 2-1

БОКСОНИЕРА – тухла,0898 899 192. 2-1

ПАРЦЕЛ – 5 500 м2 по 10 € м2, 0898 899 192. 2-1

МЯСТО – Козлуджа, 16 000 лв., 0898 899 192. 2-1

ПАРЦЕЛ – Присово, 800 м2, 0898 899 192. 2-1

ДВОР с постройки в Първомайци, 0889 440 111.

УПИ – гр. Лясковец, 994 кв. м, на тиха и спокойна асфалтирана улица, под подножието на Петропавловския манастир, 0988 881 157. 2-1

УПИ – с. Мерданя, общ. Лясковец, 1360 кв. м, 0988 881 157. 2-1

ГАРАЖ, 73 кв. м, на две нива, с топла връзка, с изолация, ток, вода, канал, баня, тоалетна, 0887 738 107.

ПАРЦЕЛ, 3,29 ка, с. Леденик за строителство без посредник, 0888 765 172. 2-1

ПРОДАВА помещение – 180 м2, подземен етаж – 220 м2, Първомайци, 0889 953 458. 2-1

ПРОДАВА магазин – хранителен, кафе – аперитив, Първомайци 1, 0889 953 458. 2-1

ТРИСТАЕН тухлен апартамент до спирка „Качица“, обзаведен, 80 кв. м, цена – 63 000 Е, 0889 588 771. 5-1

ПРОДАВА земеделска обработваема земя, 20 дка – трета категория и 26 дка – четвърта категория, село Козар Белене, обл. Плевен, 0888 850 484. 2-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 0883 357 116. 50-42

ОПЕЛ Корса В, 1.2, цена 800 лева, 0876 996 509. 5-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-8

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-241

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-70

ДЪРВА за огрев – 82 лв., дървен материал, пелети, екобрекети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ и срещу „Спортно Търново“, 0882 020 181, 062/522 262. 50-35

ДЕТСКА количка, лятна, употребявана, запазена, седнало и легнало положение (три степени), за момиче, 0876 226 355. 21-21

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв./куб. м., 0877 655 115. 30-10

ПЕЛЕТИ от производител, 0887 424 137. 30-10

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-6

ПРОДАВАМ кафеавтомат „Зануси спацио“, 0878 195 546. 5-2

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ агнета, кочове и вълна, с. Мерданя, 0879 426 269. 21-18

ПРОДАВАМ кученца – немска овчарка, 0886 457 203. 7-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-514

АГЕНЦИЯ «Сентчъри Хоумс» търси имоти за свои клиенти, тел. За контакт 062 65 21 21. 3-3

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи на най-високи цени. Плаща веднага. 0888 765 172. 2-1

ИЗОСТАВЕНИ земеделски земи и ливади, 0888 765 172. 2-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-35

КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 42-6

КУПУВАМ автомобил за бракуване, 0888 840 016, 0888 624 008. 8-2

КУПУВА СТОКИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 2-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, лукс, „Колю Фичето“, 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера в „Бузлуджа“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА в центъра, 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН, до пазара, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН, двустаен, до Спортно училище, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ИЗЦЯЛО обзаведен, двустаен, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ИЗГОДЕН, тристаен апартамент, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН, тристаен с паркомясто, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра на Дебелец, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 300 лв., „Зона Б“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗЕН, тристаен, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топъл апартамент, „Колю Фичето“, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, широк център, първи наематели, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, „Колю Фичето“, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, центъра, газифицирана, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, обзаведена, топцентър, 280 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 3 спални, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, панорамен, „Картала“, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, след ремонт, бул. „Габровски“, юг, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Колю Фичето“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, обзаведен, юг-изток, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

СТУДИО, център, лукс, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА на „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, „Картала“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, кв. „Колю Фичето“, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 0877 731 511. 120-1

АПАРТАМЕНТ с 2 спални, с нова кухня, климатик, до пазара, 450лв, 0876 016 180. 10-5

ДАВАМ самостоятелна стая за мъж в центъра на Велико Търново, 0879 380 292. 5-5

ДАВАМ под наем едностаен, обзаведен, над Американския колеж, 0889 864 477.10-5

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Алеко Константинов“, 450 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ до Нова болница, с две спални, 400 лева, 0896 840 710. 3-3

ОБЗАВЕДЕН, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 0896840710. 3-3

НОВО строителство, с две спални, кв. „Картала“, лукс, 0896 840 710. 3-3

СТУДИО до Гимназия по туризъм, 300 лв., 0896 840 710. 3-3

ЕДНОСТАЕН апартамент, обзаведен, до Спортна зала, 290 лв., 0894 678 682. 3-3

МЕЗОНЕТ с една спалня и панорамна гледка, в центъра, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ с една спалня, всички ел. уреди, ТЕЦ, кв. „Кольо Фичето“, 260лв., 0894 678 682. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен, н.с., кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти. www.cityrent.bg , 0894 678 688, 062 547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем., www.cityrent.bg , 0894/678688, 062/54-75-66. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен – 300 лв., без посредник, 0887 801 635. 3-2

АПАРТАМЕНТ срещу МОЛ, 0885 731 450.11-2

БОКСОНИЕРА, 0885 447 382. 2-1

СТАЯ с бокс, 0898 889 192. 2-1

СТАЯ – работници, 0898 899 192. 2-1

БОКСОНИЕРА, след ремонт, за работеща жена, без посредник, 0886 026 943.

СТАЯ за работник, до „Неделя“, 0884 314 696. 2-1

ОБЗАВЕДЕН, тристаен, ул. „Плиска“ 4, 0884 314 696. 2-1

ГАРСОНИЕРА за жена, до „Неделя“, 0884 314 696. 2-1

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111. 2-1

САМОСТОЯТЕЛНА квартира до Американския колеж, 0879 036 366. 2-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ, подходящ за автосервиз, 36 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, център, с тераса, 20 кв. м, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ до Самоводската чаршия, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, широк център, 65 кв. м, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС помещение в Присово, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРАЖ, подземен, с ток, кв. „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ОФИС магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 320лв., 0894 678 682. 3-3

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-106

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-44

БУС, 1.5 т, 0888 712 947. 30-25

УСЛУГИ с минибагер, – 3.5 тона, бобкат – 3 тона, самосвал – 3.5 тона, 0878 027 399. 20-17

БУС, 2.5 т., 0888 146 321. 21-14

САМОСВАЛ, 3.5 т., 0889 660 136. 50-11

ГРАДСКО-20 лв., извънградско-0,45 на километър, 0886 694 979. 21-4

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-4

ТРАНСПОРТНИ услуги, бус до 4 тона, цена 0,55 лв./км, 0887 255 455. 10-1

УСЛУГИ с минибагер, бобкат, самосвал и автовишка, 0888 338 950. 2-1

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА ПОМОЩ – В. Търново, 0894 705 011. 200-178

ЗА ДОМА

ФИРМА „Опус Естейтс“ извършва висококачествени вътрешни строително-ремонтни услуги, 0988 889 912. 21-11

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета, прозорци и други, 0886 644 258. 21-20

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-562

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-562

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-628

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-280

ОТПУШВА канали, 0888 242 424. 270-280

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-487

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-280

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-176

ВиК www.viktechove-vt.com 250-73

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-56

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-56

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-56

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-49

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-47

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-44

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-44

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-44

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-44

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-43

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др. с транспорт, 0888 146 321. 50-38

КОСЕНЕ и премахване на храсти и дървета, 0892 385 763. 50-32

ИЗОЛАЦИИ на въже и скеле, итонг тераси, къртене, гипсокартон, 0899 821 290. 63-32

ИЗПИРАНЕ на килими и дивани, 0882 708 293. 35-30

РЕМОНТИ перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 60-30

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 65-29

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 32-27

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-25

ПОЧИСТВА помещения, извозва, 0885 810 635. 40-22

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-22

АЛПИНИСТИ, 0887 131 381. 30-21

ТАПИЦЕР на мека мебел, 0882 855 859. 21-19

ФЕКАЛКА чисти ями, 0886 526 499. 21-18

ХИДРОИЗОЛАЦИИ на покриви, 0886 526 499. 29-18

ВИК, бойлери, водомери, ел. инсталации, 0899 228 873, 0887 314 983. 50-17

ОТПУШВАНЕ канализации, машинно, 0899 228 873. 50-17

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-17

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, покриви, груб строеж, хидроизолации, тенекеджийство и др. 0876 059 009. 21-16

„УНИВЕРСАЛ Къмпани“ ЕООД – всякакви строителни и ремонтни дейности, 0876 396 519. 22-15

ЛЕПЯ тапети, 0884 284 542. 20-15

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0896 105 425. 21-14

СТРОИТЕЛСТВО на къщи, до ключ, 0897 946 930. 70-14

РЯЗАНЕ на дърва и косене, 0888 146 321. 21-14

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-14

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-13

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка, боядисване, 0886 724 568. 21-13

КОСЕНЕ и почистване на дворове, 0885 020 984. 21-11

БОЯ, шпакловка, гипскартон и др., 0878 74 80 67. 21-10

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, тенекеджийски услуги, препокриване, 0888 492 344. 10-9

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 10-9

ИЗВЪРШВА ремонт на стари къщи: покриви, изолации, бетон и др., 0882 279 749. 21-7

ХИДРО- и топлоизолации, ремонт та покриви, улуци, 0888 863 001. 21-7

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-6

ПРАНЕ на мека мебел, 0878 691 448. 21-6

КОСЕНЕ на тревни площи, 0878 691 448. 21-6

ПОЧИСТВАНЕ след ремонт! Комплексно почистване, 0878 691 448. 21-6

КАМЕННА зидария, каменна облицовка, плочници, 0888 618 246, 0885 760 850. 25-5

БЪРЗ ремонт на храсторези тип Райдер на разумни цени, 0988 941 878. 5-3

РЯЗАНЕ и цепене по домовете, 0889 1376 875. 5-3

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, гипскартон, шпакловки, 0988 989 707. 21-3

ГИПСКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, 0888 197 598. 21-2

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, други, 0876 116 216. 21-2

СЕРВИЗ битова техника, 0887 952 353. 2-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

САЛОН – мъжко, дамско, ул. „Освобождение“ 118, 0899 531 597. 21-16

МАСАЖИ, 0888 152 086. 9-9

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-83

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 300-239

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-82

ТРАУРНИ АГЕНЦИИ „Европа“ денонощно организират всичко за погребения, кремации, минусова хладилна камера и транспорт в страната и от чужбина, на достъпни цени. Офиси: във Велико Търново (до Стара болница), Горна Оряховица (до Старата полиция), Дряново (до площад „К. Фичето“), Габрово (до консултативна п-ка). Тел. 0899 30-30-30, 0885 251 792. 32-24

ПРЕВОДИ

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 28-17

ТРУДОВА БОРСА

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас” търси служител. Управление на автомобил, работа с компютър. Нормирано работно време, 0896 775 757.

„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616. 250-76

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-18

НАБИРАМЕ персонал: работник кухня и готвачи. Спане и храна – осигурени. 0897 863 027. 21-16

„АЛЕКС ОК” търси общ работник, 0894 78 18 15.

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45 г., 0897 883 943. 11-11

ТЪРСЯ електротехници майстори, отлично заплащане, 0886 807 191. 20-8

НАБИРА работници, 0895 464 917. 30-8

АВТОМОРГА търси работник за разглобяване на автомобили, 0887 812 045. 10-8

ТЪРСЯ продавачка на закуски за четири часа, баничарница „Ани“ на пазара, може пенсионерка, 0896 790 394. 10-5

ФИРМА търси трима общи работници, разполага с безплатна квартира и храна, 0887 252 026. 5-3

ТЪРСИ работник за закуски, готвач/ка, 0878 640 571. 5-2

ГЛЕДАМ възрастни хора, може и с преспиване, 0885 785 273. 2-2

ФИРМА набира шофьори за вътрешен транспорт /зърновоз/ , заплащане – основна заплата + 100 лв. на курс, 0884 699 999. 2-1

ФИРМА „Несто“ ЕООД търси специалисти електрончици за ремонт и монтаж на машини за хранително-вкусовата промишленост, контакти за кандидатстване: [email protected]

ТЪРСИ ел. монтьори за жилищни инсталации, 0888 338 950. 2-1

ТЪРСИ да назначи шофьори с категория C, 0885 420 871. 2-1

ДЪРВОДЕЛСКИ цех търси работници за Горна Оряховица, 0887 822 963. 10-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-13

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-18