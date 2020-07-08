Вашите онлайн обяви – 8 юли, сряда

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 56 000 Е, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални в центъра, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, с гледка към парк „Колю Фичето“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, „Акация“, 56 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Дебелец, центъра, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в село Драгижево, 128 000 лв., 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, с акт 16, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 61 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЮЖНО жилище кв. „Бузлуджа“, 2 етаж, 47 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕНО жилище, „Картала“, до „Бианко“, 60 кв. м, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент, „Лидл“, „Триъгълника“, нов, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Шемшево в регулация, 1330 кв., 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ, 3000 кв. м, в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1

НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, кв. „Картала“, ЧЖП, 65 кв. м, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОП ЦЕНА, жилище с пет стаи до Пожарната, 52 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ЗАВЪРШЕН магазин, топ център, 77 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, ул. „Д. Буйнозов“, 39 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 58 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 4 етаж, „Зона Б“, обзаведена, 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО, завършено жилище до ХЕИ, ново строителство, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, южен апартамент в Павликени, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, център, ново строителство, обзаведен, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, „Бузлуджа“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ТУХЛЕН апартамент до пазара, спалня, хол и кухня, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, зона Б, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“ на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, 70 кв. м, до Спортна зала, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 26 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ОФИС/СКЛАД, 22 кв. м., център, 15 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в с. Първомайци, с три спални, до спирка и магазин, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Билла“, саниран блок, 3 етаж, 54 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 38 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в Лясковец, 67 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, акт 16, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен ново строителство, „Колю Фичето”, 0885 856 764. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, ново строителство, Картала, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН панелен апартамент с маза и таван, „Бузлуджа“, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН само за мебели, център, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ готово за живеене, Картала, 33 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за ремонт в село Присово, 124 000 лв., 0883 474 205. 120-1

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, 121 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛИ за продан: Малки чифлик, Ветринци, Балван и др. в района, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 3, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, ет. 4, 0886 656 062. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до „Лидл“, със завършена баня, ет. 3, 67 кв. м, 0885 838 000. 120-1

ПРОДАВАМ къща, стопански сгради с дворно място от 6 800 кв. м, 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 15-15

ПРОДАВАМ две помещения на две нива – със санитарен възел, по 18 м2, 0896 046 550. 10-8

123 КВАДРАТА апартамент, центъра, може и за офис. Маза, таванско помещение и 1/12 част земя, 0887 738 107.

ГАРСОНИЕРА в Лясковец, къща в Драгижево, 0876 102 600. 3-3

123 КВАДРАТА апартамент, центъра, може и за офис. Маза, таванско помещение и 1/12 част земя, 0887 738 107.

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент със 2 спални кв. „К. Фичето“ 50 000 Е, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ 65 кв. м с гараж, Н.С. 0899 921 394. 5-1

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ 70 кв. м с акт 16, 36 000 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 50 кв. м с акт 16, 30 000 евро, 0899 921 394. 5-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-1

ЕТАЖ от къща до пожарната, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-1

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-1

ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Беляковец, нова, двуетажна, с басейн, 0899 921 394. 3-1

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-1

ЮЖЕН, с 2 спални, 46 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-1

ИЗЦЯЛО довършен апартамент, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-1

МНОГОСТАЕН с гараж, газифициран, „Акация“, 75 000 евро, 0899 921 394. 3-1

КУХНЯ, хол, спалня, ул. „Ален мак“, 87 000 лева, 0899 921 394. 3-1

ДВУСТАЕН, обзаведен с акт 16, 44 000 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Самоводене, 1250 кв. м, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-1

МНОГОСТАЕН с гараж до парк „Дружба“, 0899 921 394. 5-1

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-1

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 евро, 0894 678 682. 3-1

ПАРЦЕЛ със стара къща в местност „Пишмана“, 15 000 евро, 0894 678 682. 3-1

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

МАНСАРДЕН апартамент, „Картала“, 128 кв. м, панорама, юг/изток, 2 бани, 0894 678 686. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ОБЗАВЕДЕН мезонет, кв. „Зоната“, панорама, ново строителство, с наемател, 230 кв. м, 0894 678 686. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, с акт 16, 39 000 Е, 0896 840 710. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 30-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, 0883 357 116. 50-5

ПРОДАВАМ Фиат Панда 2006 г., регистрация, обслужена, 0878 233 042. 5-5

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-22

ДЪРВА за огрев – 82 лв., дървен материал, пелети, екобрекети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ и срещу „Спортно Търново“, 0882 020 181, 062/522 262. 50-48

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв./куб. м, 0877 655 115. 30-23

ПЕЛЕТИ от производител, 0887 424 137. 30-23

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-7

ДЪРВА за огрев – 80 лв., 0884 073 200. 30-7

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 10-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ земеделска земя, 0894 232 425. 21-9

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-525

АГЕНЦИЯ «Сентчъри Хоумс» търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт 062 65 21 21. 3-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-48

КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 42-19

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера в „Бузлуджа“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА в центъра, 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН, до пазара, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН, двустаен, до Спортно училище, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ИЗЦЯЛО обзаведен, двустаен, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ИЗГОДЕН, тристаен апартамент, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН, тристаен с паркомясто, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра на Дебелец, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 300 лв., „Зона Б“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗЕН, тристаен, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топъл апартамент, „Колю Фичето“, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, широк център, първи наематели, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, „Колю Фичето“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, Център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, обзаведена, топцентър, 280 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорамен, „Картала“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, след ремонт, „Колю Фичето“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, панорамен, център, 430 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, обзаведен, „Акация“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА на „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, „Картала“, 300 лв., 0877 73 1511. 120-1

ТРИСТАЕН, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Картала“, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топцентър, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДАВАМ под наем двустаен апартамент в София, напълно новообзаведен, с паркомясто, затворен комплекс до МОЛ „Парадайс“, 800 лв/месец с включени такси, 0887 574 971. 28-11

АПАРТАМЕНТ с две спални, до полицията, 400 лв., 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ до Нова болница, с две спални, 400 лева, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 0896840710. 3-1

НОВО строителство, с две спални, кв. „Картала“, лукс, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ до стадион „Ивайло“, с една спалня, 350 лв., 0896 840 710. 3-1

МЕЗОНЕТ с една спалня и панорамна гледка, в центъра, 0894 678 682. 3-1

ОБЗАВЕДЕН, спалня, хол и кухня, до „Емилиян Станев“, 350 лв., 0894 678 682. 3-1

ПРОСТОРЕН, след ремонт, две спални и ТЕЦ, в кв. „Колю Фичето“, 450 лв., 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, всички ел. уреди, ТЕЦ, кв. „Колю Фичето“, 260 лв., 0894 678 682. 3-1

ОФИС магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 320 лв., 0894 678 682. 3-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, н.с., кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0894 678 682. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg , 0894 678 688, 062 547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg , 0894/678688, 062/54-75-66. 3-1

ГАРСОНИЕРА за жена до Неделята, 0884 314 696.

ДАВАМ таванска стая кв. Бузлуджа, 0899 764 453. 3-1

НОЩУВКИ, 0876 186 427. 21-9

ОТДАВАМ под наем напълно обзаведена гарсониера с включен безплатен интернет, 0889 084 864, 0877 096 911. 21-5

ТЪРСЯ си съквартирантка – топ център, обзаведен, двустаен, наем 150 лв., 0892 765 335. 10-5

ДАВАМ боксониера, 6 етаж, „П. Харитон“ 26, 0894 562 244. 5-4

СТАИ за студенти, център, 0878 324 326. 20-3

КВАРТИРА за едно момиче, 0883 556 689. 5-3

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера до Езикова гимназия, за младо семейство или учащи, 300 лв., 0885 744 208. 5-2

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111.

СТАЯ за работник, до „Неделя“, 0884 314 696.

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Плиска“ 4, 0884 314 696.

ЕТАЖ от къща, център, 0888 518 042. 4-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, топ център, 30 кв. м., 90 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН под наем, идеален център, човекопоток, 24 кв. м, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, център, с тераса, 20 кв. м, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1

ОФИС, 65 кв. м, до парк „Дружба“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС с тераса, 20 кв. м, топцентър, 0887 225 503. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение на две нива, широк център, лице на главна улица, 238 кв. м, 999 лв., 0887 225 503. 120-1

ДАВАМ хранителен магазин със склад под наем, ул. „Цветарска“ 12, 0888 075 019. 21-16

ТРАНСПОРТ

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и други, 0886 644 258. 21-10

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-119

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-57

САМОСВАЛ, 3.5 т., 0889 660 136. 50-24

БУС+ камион, 0885 810 635. 21-20

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 лв. на километър, 0886 694 979. 21-17

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – В. Търново, 0894 705 011. 200-191

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-575

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-575

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-641

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-293

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-500

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-293

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-189

ВиК www.viktechove-vt.com 250-86

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-69

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-69

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-69

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-62

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-60

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-57

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-57

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-57

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-57

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-56

КОСЕНЕ и премахване на храсти и дървета, 0892 385 763. 50-45

ИЗОЛАЦИИ на въже и скеле, итонг тераси, къртене, гипсокартон, 0899 821 290. 63-45

РЕМОНТИ перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 60-43

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 65-42

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-38

ПОЧИСТВА помещения, извозва, 0885 810 635. 40-35

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-35

ВИК, бойлери, водомери, ел. инсталации, 0899 228 873, 0887 314 983. 50-30

ОТПУШВАНЕ канализации, машинно, 0899 228 873. 50-30

СТРОИТЕЛСТВО на къщи, до ключ, 0897 946 930. 70-27

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-27

ИЗВЪРШВА ремонт на стари къщи: покриви, изолации, бетон и др., 0882 279 749. 21-20

ХИДРО- и топлоизолации, ремонт та покриви, улуци, 0888 863 001. 21-20

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-20

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-19

ПРАНЕ на мека мебел, 0878 691 448. 21-19

КОСЕНЕ на тревни площи, 0878 691 448. 21-19

ПОЧИСТВАНЕ след ремонт. Комплексно почистване, 0878 691 448. 21-19

КАМЕННА зидария, каменна облицовка, плочници, 0888 618 246, 0885 760 850. 25-18

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, гипскартон, шпакловки, 0988 989 707. 21-16

ГИПСКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, 0888 197 598. 21-15

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, други, 0876 116 216. 21-15

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, теракот, 0886 064 822. 21-13

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 25-12

ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 20-12

УЛУЦИ, хидроизолация, 0894 272 136. 20-12

ОГРАДИ – нови, стари, 0887 526 876. 20-12

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 21-8

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци. Собствен транспорт, безплатен оглед, 0877 292 838. 21-7

ПОЧИСТВАНЕ. Изпиране на дивани и килими, 0882 708 293. 21-6

ГРУБ СТРОЕЖ, вътрешни ремонти, покриви, хидроизолация, 0876 059 009. 21-6

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-6

ИЗВЪРШВАНЕ на строителни и довършителни работи: шпакловка, гипскартон, лепене на фаянс, теракот, мазилки, боя, ламинат. Гаранция за високо качество на разумни цени. Тел. за връзка: 0885 748 724. 10-4

РЕМОНТ на покриви и улуци, 0892 960 235. 5-2

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-2

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-1

ТАПИЦЕР, 0882 855 859. 21-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

МАСАЖИ, 0888 152 086. 12-9

ПСИХОЛОГ, 0878 140 787. 10-6

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 0 2 04, 0888 405 249. 100-96

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 300-252

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-95

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-14

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 30-1

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616.

„АЛЕКС ОК” търси общ работник, 0894 78 18 15.

НАБИРА работници, 0895 464 917. 30-21

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45г., 0897 883 943. 11-10

ГРЪЦКО бюро предлага работа за жени и семейства в Гърция (без език, до 65г.), 0885 992 530, 003 06995790459. 9-9

ШОФЬОР C+E, 0889 529 777. 10-8

ТЪРСИ да назначи шофьор с категория C, 0885 420 817. 16-1

НАБИРАТ се жени за гледане на стари хора в Германия. Работата е с договор по немско законодателство. Изисква се немски език, 0895 656 759, 0885 321 617. 21-7

ТЪРСЯ работници в склад за дърва за рязане и цепене на машина, 0884 073 200. 10-6

ФИРМА търси ел. монтьори, 0898 449 141. 14-6

ТЪРСИМ електромонтажник, почасово, 0888 210 832. 10-5

ТЪРСИМ монтьор на тежкотоварни автомобили, 0887 818 462. 22-4

ПЕРАЛНЯ търси шофьор и жена за работа с химическа машина, 0889 555 354. 5-3

ТЪРСЯ жена за гледане на възрастен мъж, нележащ, невземащ лекарства, от 26.07 до 01.08 в „Зона В“, 0878 539 974. 8-3

ЖЕНА до 50 г. за заведение за бързо хранене, 0878 711 604. 2-2

ФИРМА набира шофьори за вътрешен транспорт /зърновоз/, заплащане – основна заплата + 100 лв. на курс, 0884 699 999.

ТЪРСИ да назначи шофьори с категория C, 0885 420 871.

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-10