Къде ще спира токът на 10 юли, петък

На 10.07.2020 г., от 08:30 ч. до 16:45 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Горна Оряховица: Фирми: „Сага 2000“ ООД, „Технодом“ ООД, „ХАТ“, ЕТ“Елит–Георги Песаров“, НУР БГ ООД, СИКОНТ ЕООД, БУЛМАРК ООД, Купро-94″ ЕООД, „Колорит прес“ ООД .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:15 ч. и от 16:00 ч. до 16:45 ч. в районите на гр.Горна Оряховица: „РСВ“ АД, ДП НКЖИ-Поделение „Сигнализация и телекомуникаци“, ООД,“, „Вита Мобил“ ЕООД „Прити-95“ ООД, Агропроект, „Монолит 99″ ООД , “ АД „Монопол“, „Складова Техника“ АД (ул.Княз Борис I и ул.Иван Момчилов) , „Петрол“ АД , „Аутокар“ ЕООД, „Ди Ейч Ел Експрес България“ EООД, „Ел-тест“ ООД, „Сортови семена“ АД, „Колорит прес“ ООД, „, „Европалп“ ЕООД, „Ан-Тайс“ ООД, „Комерсавто“ ООД, „АСТ ООД“, „Екобетон“ ЕООД, „Прима блок“ ЕООД, ЕТ „Крон“, „Строителни Изделия“ ЕООД, „Евридика МС“ ЕООД, „ЕЛ-Тест“ ЕООД, „Трансис“ ЕООД, ЕТ „Идея-Илия Манев“, магазин Йорданови и СИЕ, ЕТ „Нина Николова 94″, ЕТ „Гоцо“, ЕТ „Ирина Йорданова“, ЦДГ Детски свят, „ЛП Естейт“ ЕООД, „Емго-06″ ЕООД, „Металснаб“, „Агромашини импекс“ 95, ЕТ „Агрокомплекс“, Трейд Пейпър, Улици:Иван Момчилов, Балкан, Цар Освободител, ул.Княз Борис I, Първи май №1 до №5 и от №2 до №6 ул.“Антон Страшимиров“, ул.“Бачо Киро“,ул.“ Орлово гнездо“, ул.“Градинарска“,ул.“Пирин“, ул.“Рила“, ул.“ Железничарска“,ул.“Пробуда“, ул.“Освобождение“,ул.“Изворска“,ул.“Черно море“,ул.“Свобода“, ул.“Калтинска комуна“,ул.“1-ви май“, ул.“Варненска“, ул.“Янтра“, ул.“Панега“, ул.“Опълченска“, ул.“Заводска“, ул.“Веслец“, ул.“ Р.Даскалов“, ул.“Елин Пелин“, ул.“Мизия“, ул.“ Добруджа“,ул.“Тополница“.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

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