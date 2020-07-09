Вашите онлайн обяви – 9 юли, четвъртък
- ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 56 000 Е, 0895 269 196. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент с три спални в центъра, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1
РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, с гледка към парк „Колю Фичето“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1
ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, „Акация“, 56 000 Е, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Дебелец, центъра, за ремонт, 0886 656 062. 120-1
НОВА къща в село Драгижево, 128 000 лв., 0883 474 205. 120-1
СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, с акт 16, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 61 000 лв., 0883 445 705. 120-1
ЮЖНО жилище кв. „Бузлуджа“, 2 етаж, 47 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ОБЗАВЕДЕНО жилище, „Картала“, до „Бианко“, 60 кв. м, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ОБЗАВЕДЕН апартамент, „Лидл“, „Триъгълника“, нов, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1
ПАРЦЕЛ в Шемшево в регулация, 1330 кв., 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1
ПАРЦЕЛ, 3000 кв. м, в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1
НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, кв. „Картала“, ЧЖП, 65 кв. м, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1
НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТОП ЦЕНА, жилище с пет стаи до Пожарната, 52 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1
ЗАВЪРШЕН магазин, топ център, 77 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, с акт 16, ул. „Д. Буйнозов“, 39 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1
СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 58 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРСОНИЕРА, 4 етаж, „Зона Б“, обзаведена, 0886 656 062. 120-1
СТРАХОТНО, завършено жилище до ХЕИ, ново строителство, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1
ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, южен апартамент в Павликени, 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, център, ново строителство, обзаведен, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, „Бузлуджа“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1
ТУХЛЕН апартамент до пазара, спалня, хол и кухня, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, четвърти етаж, зона Б, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1
КЪЩА в „Картала“ на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1
ВТОРИ етаж от къща, топ център, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, 70 кв. м, до Спортна зала, 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1
ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1
ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 26 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1
ОФИС/СКЛАД, 22 кв. м., център, 15 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1
НОВА къща в с. Първомайци, с три спални, до спирка и магазин, 0886 656 062. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ГАРСОНИЕРА до „Билла“, саниран блок, 3 етаж, 54 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1
БОКСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 38 500 лв., 0895 269 196. 120-1
ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1
ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в Лясковец, 67 000 лв., 0883 474 205. 120-1
КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, акт 16, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен ново строителство, „Колю Фичето”, 0885 856 764. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, ново строителство, Картала, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН панелен апартамент с маза и таван, „Бузлуджа“, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН само за мебели, център, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ЖИЛИЩЕ готово за живеене, Картала, 33 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1
ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1
ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1
КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1
ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА за ремонт в село Присово, 124 000 лв., 0883 474 205. 120-1
АПАРТАМЕНТ, обзаведен, 121 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ПАРЦЕЛИ за продан: Малки чифлик, Ветринци, Балван и др. в района, 0886 656 062. 120-1
СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 3, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, ет. 4, 0886 656 062. 120-1
ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1
НОВО жилище до „Лидл“, със завършена баня, ет. 3, 67 кв. м, 0885 838 000. 120-1
ПРОДАВАМ две помещения на две нива – със санитарен възел, по 18 м2, 0896 046 550. 10-9
КЪЩА с. Стрелец, 20 000 лв., 0898 899 192.
КЪЩА с. Бадевци, 40 000 лв., 0898 899 192.
ПАРЦЕЛ – Присово, 800 м2, 28 000 лв., 0898 899 192.
МЯСТО в Козлуджа, 16 000 лв., 0898 899 192.
ПАРЦЕЛ – Малки чифлик, 500 м2, 22 000 лв., 0898 899 192.
ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.
ПРОДАВАМ къща в гр. Д. Оряховица, 0896 456 752. 5-1
АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2
ОБЗАВЕДЕН апартамент със 2 спални кв. „К. Фичето“ 50 000 Е, 0898 568 560. 3-2
АПАРТАМЕНТ 65 кв. м с гараж, Н.С. 0899 921 394. 3-2
ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-2
АПАРТАМЕНТ 70 кв. м с акт 16, 36 000 евро, 0899 921 394. 3-2
АПАРТАМЕНТ, 50 кв. м с акт 16, 30 000 евро, 0899 921 394. 3-2
ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-2
ЕТАЖ от къща до пожарната, 0896 840 710. 3-2
КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-2
КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-2
ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-2
КЪЩА в Беляковец, нова, двуетажна, с басейн, 0899 921 394. 3-2
ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-2
ЮЖЕН, с 2 спални, 46 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-2
ИЗЦЯЛО довършен апартамент, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-2
МНОГОСТАЕН с гараж, газифициран, „Акация“, 75 000 евро, 0899 921 394. 3-2
КУХНЯ, хол, спалня, ул. „Ален мак“, 87 000 лева, 0899 921 394. 3-2
ДВУСТАЕН, обзаведен с акт 16, 44 000 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-2
КЪЩА в Самоводене, 1250 кв. м, 0899 921 394. 3-2
КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-2
АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-2
МНОГОСТАЕН с гараж до парк „Дружба“, 0899 921 394. 3-2
ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-2
МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2
ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2
КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2
МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-2
МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 евро, 0894 678 682. 3-2
ПАРЦЕЛ със стара къща в местност „Пишмана“, 15 000 евро, 0894 678 682. 3-2
КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-2
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2
МАНСАРДЕН апартамент, „Картала“, 128 кв. м, панорама, юг/изток, 2 бани, 0894 678 686. 3-2
НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2
ОБЗАВЕДЕН мезонет, кв. „Зоната“, панорама, ново строителство, с наемател, 230 кв. м, 0894 678 686. 3-2
ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2
МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-2
КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-2
МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-2
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-2
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-2
АПАРТАМЕНТ, ново строителство, с акт 16, 39 000 Е, 0896 840 710. 3-2
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-2
МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 30-2
- ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, 0883 357 116. 50-6
ПРОФАВАМ Варбург – 1,3 в добро състояние. АГУ – техн. паспорт, 0886 599 746. 10-1
ПРОДАВА Пежо 308, 0889 543 453. 3-1
ПРОДАВА Lada-1200 на 130 000 км, 0988 312 600. 2-1
- ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-23
ДЪРВА за огрев – 82 лв., дървен материал, пелети, екобрекети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ и срещу „Спортно Търново“, 0882 020 181, 062/522 262. 50-49
ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв./куб. м, 0877 655 115. 30-24
ПЕЛЕТИ от производител, 0887 424 137. 30-24
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-8
ДЪРВА за огрев – 80 лв., 0884 073 200. 30-8
ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 10-3
- КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КУПУВАМ земеделска земя, 0894 232 425. 21-10
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-526
- КУПУВА АВТОМОБИЛИ
АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-49
КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 42-20
- ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера в „Бузлуджа“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА в центъра, 0889 123 937. 120-1
МНОГОСТАЕН, до пазара, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ОТРЕМОНТИРАН, двустаен, до Спортно училище, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1
ИЗЦЯЛО обзаведен, двустаен, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1
ИЗГОДЕН, тристаен апартамент, 0889 123 937. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, 330 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент с гараж, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1
ГАЗИФИЦИРАН, тристаен с паркомясто, 0889 123 937. 120-1
СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖ от къща в центъра на Дебелец, 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, 300 лв., „Зона Б“, 0889 123 937. 120-1
ЛУКСОЗЕН, тристаен, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, топъл апартамент, „Колю Фичето“, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, широк център, първи наематели, 400 лв., 0887 225 503. 120-1
БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, „Колю Фичето“, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, Център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, обзаведена, топцентър, 280 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ в „Акация“, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, панорамен, „Картала“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, след ремонт, „Колю Фичето“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, панорамен, център, 430 лв., 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, обзаведен, „Акация“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
БОКСОНИЕРА на „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, „Картала“, 300 лв., 0877 73 1511. 120-1
ТРИСТАЕН, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, „Картала“, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, топцентър, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ДАВАМ под наем двустаен апартамент в София, напълно новообзаведен, с паркомясто, затворен комплекс до МОЛ „Парадайс“, 800 лв/месец с включени такси, 0887 574 971. 28-12
НОЩУВКИ, 0876 186 427. 21-10
ОТДАВАМ под наем напълно обзаведена гарсониера с включен безплатен интернет, 0889 084 864, 0877 096 911. 21-6
ТЪРСЯ си съквартирантка – топ център, обзаведен, двустаен, наем 150 лв., 0892 765 335. 10-6
ДАВАМ боксониера, 6 етаж, „П. Харитон“ 26, 0894 562 244. 5-5
СТАИ за студенти, център, 0878 324 326. 20-4
КВАРТИРА за едно момиче, 0883 556 689. 5-4
ОБЗАВЕДЕНА гарсониера до Езикова гимназия, за младо семейство или учащи, 300 лв., 0885 744 208. 5-3
ГАРСОНИЕРА – Пишмана, 200 лв., 0898 899 192.
ТАВАНСКА стая, 100 лв., 0898 899 192.
ДАВАМ жилище, 0889 440 111.
ЕТАЖ от къща, центъра, 0888 518 042. 4-1
ДАВАМ таванска стая кв. „Бузлуджа“, 0889 764 453. 3-1
ТОПЦЕНТЪР, 0882 855 859. 21-1
- ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1
СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКО помещение, топ център, 30 кв. м., 90 лв., 0887 225 503. 120-1
МАГАЗИН под наем, идеален център, човекопоток, 24 кв. м, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, център, с тераса, 20 кв. м, 200 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1
ОФИС, 65 кв. м, до парк „Дружба“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС с тераса, 20 кв. м, топцентър, 0887 225 503. 120-1
ТЪРГОВСКО помещение на две нива, широк център, лице на главна улица, 238 кв. м, 999 лв., 0887 225 503. 120-1
ДАВАМ хранителен магазин със склад под наем, ул. „Цветарска“ 12, 0888 075 019. 21-17
- ПОД НАЕМ ДРУГИ
КЪРТАЧИ под наем, 0879 408 361. 21-1
ПОД НАЕМ – трамбовки, вибратори за бетон, стълби 8 м, 0879 408 361. 21-1
- ТРАНСПОРТ
ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и други, 0886 644 258. 21-11
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-120
БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-58
САМОСВАЛ, 3.5 т., 0889 660 136. 50-25
БУС+ камион, 0885 810 635. 21-21
ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 лв. на километър, 0886 694 979. 21-18
БУС 1.5 т, 0888 712 947. 30-1
- АВТОСЕРВИЗ
ПЪТНА помощ – В. Търново, 0894 705 011. 200-192
- ЗА ДОМА
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-576
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-576
РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-642
ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-294
СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-501
ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-294
ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-190
ВиК www.viktechove-vt.com 250-87
ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-70
ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-70
ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-70
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-63
ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-61
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-58
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-58
ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-58
РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-58
ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-57
КОСЕНЕ и премахване на храсти и дървета, 0892 385 763. 50-46
ИЗОЛАЦИИ на въже и скеле, итонг тераси, къртене, гипсокартон, 0899 821 290. 63-46
РЕМОНТИ перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 60-44
КОСЕНЕ, 0896 763 406. 65-43
ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-39
ПОЧИСТВА помещения, извозва, 0885 810 635. 40-36
КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-36
ВИК, бойлери, водомери, ел. инсталации, 0899 228 873, 0887 314 983. 50-31
ОТПУШВАНЕ канализации, машинно, 0899 228 873. 50-31
СТРОИТЕЛСТВО на къщи, до ключ, 0897 946 930. 70-28
МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-28
ИЗВЪРШВА ремонт на стари къщи: покриви, изолации, бетон и др., 0882 279 749. 21-21
ХИДРО- и топлоизолации, ремонт та покриви, улуци, 0888 863 001. 21-21
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-21
ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-20
ПРАНЕ на мека мебел, 0878 691 448. 21-20
КОСЕНЕ на тревни площи, 0878 691 448. 21-20
ПОЧИСТВАНЕ след ремонт. Комплексно почистване, 0878 691 448. 21-20
КАМЕННА зидария, каменна облицовка, плочници, 0888 618 246, 0885 760 850. 25-19
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, гипскартон, шпакловки, 0988 989 707. 21-17
ГИПСКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, 0888 197 598. 21-16
МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, други, 0876 116 216. 21-16
ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, теракот, 0886 064 822. 21-14
МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 25-13
ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 20-13
УЛУЦИ, хидроизолация, 0894 272 136. 20-13
ОГРАДИ – нови, стари, 0887 526 876. 20-13
БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 21-9
ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци. Собствен транспорт, безплатен оглед, 0877 292 838. 21-8
ПОЧИСТВАНЕ. Изпиране на дивани и килими, 0882 708 293. 21-7
ГРУБ СТРОЕЖ, вътрешни ремонти, покриви, хидроизолация, 0876 059 009. 21-7
КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-7
ИЗВЪРШВАНЕ на строителни и довършителни работи: шпакловка, гипскартон, лепене на фаянс, теракот, мазилки, боя, ламинат. Гаранция за високо качество на разумни цени. Тел. за връзка: 0885 748 724. 10-5
РЕМОНТ на покриви и улуци, 0892 960 235. 5-3
ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-3
ИЗГРАЖДАНЕ на подпорни стени, плочи, груб строеж, 0879 408 361. 21-1
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-1
ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-1
КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 15-1
СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 15-1
ЗДРАВЕ И КРАСОТА
МАСАЖИ, 0888 152 086. 12-10
ПСИХОЛОГ, 0878 140 787. 10-7
- ВЕЧЕН ЖИВОТ
ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-97
ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 300-253
ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-96
- ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-15
- ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616.
„АЛЕКС ОК” търси общ работник, 0894 78 18 15.
НАБИРА работници, 0895 464 917. 30-22
ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45г., 0897 883 943. 11-11
ШОФЬОР C+E, 0889 529 777. 10-9
НАБИРАТ се жени за гледане на стари хора в Германия. Работата е с договор по немско законодателство. Изисква се немски език, 0895 656 759, 0885 321 617. 21-8
ТЪРСЯ работници в склад за дърва за рязане и цепене на машина, 0884 073 200. 10-7
ФИРМА търси ел. монтьори, 0898 449 141. 14-7
ТЪРСИМ електромонтажник, почасово, 0888 210 832. 10-6
ТЪРСИМ монтьор на тежкотоварни автомобили, 0887 818 462. 22-5
ПЕРАЛНЯ търси шофьор и жена за работа с химическа машина, 0889 555 354. 5-4
ТЪРСЯ жена за гледане на възрастен мъж, нележащ, невземащ лекарства, от 26.07 до 01.08 в „Зона В“, 0878 539 974. 8-4
ТЪРСЯ жена на 4-часов работен ден в пералня, 0878 791 533. 5-1
ТЪРСИ да назначи шофьори с категория C, 0885 420 817. 20-1
- РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-11