Вашите онлайн обяви – 15 юли, сряда

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, тухлен, втори етаж, „Н. Габровски”, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, център, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала”, 55 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 56 000 Е, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални в центъра, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, нов, „Картала”, 16 000 лв., 0895 269 196. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, център, 42 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, с гледка към парк „Колю Фичето“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, гара Горна Оряховица, изгодно, 0895 269 196. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, „Акация“, 56 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Дебелец, центъра, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в село Драгижево, 128 000 лв., 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, с акт 16, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 61 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЮЖНО жилище кв. „Бузлуджа“, 2 етаж, 47 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕНО жилище, „Картала“, до „Бианко“, 60 кв. м, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент, „Лидл“, „Триъгълника“, нов, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Шемшево в регулация, 1330 кв., 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ, 3000 кв. м, в Беляковец, 20 000 Е, 0883 474 205. 120-1

НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, кв. „Картала“, ЧЖП, 65 кв. м, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТОП ЦЕНА, жилище с пет стаи до Пожарната, 52 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ЗАВЪРШЕН магазин, топ център, 77 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, ул. „Д. Буйнозов“, 39 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в Старата част за нощувки, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 58 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 4 етаж, „Зона Б“, обзаведена, 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО, завършено жилище до ХЕИ, ново строителство, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, южен апартамент в Павликени, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, център, ново строителство, обзаведен, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, „Бузлуджа“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

НОВА къща, завършена, Малки чифлик, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ТУХЛЕН апартамент до пазара, спалня, хол и кухня, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, зона Б, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“ на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, 70 кв. м, до Спортна зала, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 26 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ОФИС/СКЛАД, 22 кв. м., център, 15 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в с. Първомайци, с три спални, до спирка и магазин, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Билла“, саниран блок, 3 етаж, 54 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 38 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в Лясковец, 67 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, акт 16, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен ново строителство, „Колю Фичето”, 0885 856 764. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, ново строителство, Картала, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН панелен апартамент с маза и таван, „Бузлуджа“, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН само за мебели, център, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ готово за живеене, Картала, 33 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за ремонт в село Присово, 124 000 лв., 0883 474 205. 120-1

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, 121 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛИ за продан: Малки чифлик, Ветринци, Балван и др. в района, 0886 656 062. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 3, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, ет. 4, 0886 656 062. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до „Лидл“, със завършена баня, ет. 3, 67 кв. м, 0885 838 000. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 30-6

ПРОДАВАМ къща в гр. Д. Оряховица, 0896 456 752. 5-5

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3

ОБЗАВЕДЕН апартамент със 2 спални кв. „К. Фичето“ 50 000 Е, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ 65 кв. м с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ 70 кв. м с акт 16, 36 000 евро, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ, 50 кв. м с акт 16, 30 000 евро, 0899 921 394. 3-3

ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-3

ЕТАЖ от къща до пожарната, 0896 840 710. 3-3

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-3

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-3

ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Беляковец, нова, двуетажна, с басейн, 0899 921 394. 3-3

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-3

ЮЖЕН, с 2 спални, 46 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-3

ИЗЦЯЛО довършен апартамент, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-3

МНОГОСТАЕН с гараж, газифициран, „Акация“, 75 000 евро, 0899 921 394. 3-3

КУХНЯ, хол, спалня, ул. „Ален мак“, 87 000 лева, 0899 921 394. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен с акт 16, 44 000 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Самоводене, 1250 кв. м, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-3

МНОГОСТАЕН с гараж до парк „Дружба“, 0899 921 394. 3-3

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 евро, 0894 678 682. 3-3

ПАРЦЕЛ със стара къща в местност „Пишмана“, 15 000 евро, 0894 678 682. 3-3

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА в с Драгижево, с готови документи за сделка, 1000 кв. м двор, 33 500 евро, 0897 964 343. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА с 3 спални и басейн, с. Зая, 55 000 евро, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

МАНСАРДЕН апартамент, „Картала“, 128 кв. м, панорама, юг/изток, 2 бани, 0894 678 686. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ОБЗАВЕДЕН мезонет, кв. „Зоната“, панорама, ново строителство, с наемател, 230 кв. м, 0894 678 686. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-23

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-3

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, с акт 16, 39 000 Е, 0896 840 710. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА Дебелец, 0885 345 000. 20-3

ГОЛЯМ имот от 7 дка, къща, стопански постройки, 15 км. от В. Търново, 0878 221 658. 7-3

АПАРТАМЕНТ тристаен в кв. „Зона“ Б, Велико Търново, панел, 4-ти етаж, 55 000 лв. от собственик, 062/ 62 40 15. 5-3

123 КВАДРАТА апартамент, центъра, може и за офис. Маза, таванско помещение и 1/12 част земя, 0887 738 107.

АПАРТАМЕНТ, Търново, собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА двустаен апартамент за 80 000 лв., 0895 746 365. 2-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, 0883 357 116. 50-10

ПРОФАВАМ Вартбург – 1,3 в добро състояние. АГУ – техн. паспорт, 0886 599 746. 10-5

ФИАТ Браво, 0888 433 881. 10-4

ПРОДАВА веднага! Фолксваген Голф 2, цена по споразумение, 0884 091 882.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-27

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв./куб. м, 0877 655 115. 30-28

ПЕЛЕТИ от производител, 0887 424 137. 30-28

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-12

ДЪРВА за огрев – 80 лв., 0884 073 200. 30-12

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 10-7

ДЪРВА за огрев. 65 лв. дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ земеделска земя, 0894 232 425. 21-14

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-528

АГЕНЦИЯ «Сентчъри Хоумс» търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт 062 65 21 21. 3-3

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-53

КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 42-24

КУПУВА СТОКИ

КУПУВА пчелен мед, 0887 621 540. 21-3

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера в „Бузлуджа“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА в центъра, 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН, до пазара, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН, двустаен, до Спортно училище, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ИЗЦЯЛО обзаведен, двустаен, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ИЗГОДЕН, тристаен апартамент, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН, тристаен с паркомясто, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра на Дебелец, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 300 лв., „Зона Б“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗЕН, тристаен, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топъл апартамент, „Колю Фичето“, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, широк център, първи наематели, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, „Колю Фичето“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, Център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, обзаведена, топцентър, 280 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорамен, „Картала“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, след ремонт, „Колю Фичето“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, панорамен, център, 430 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, обзаведен, „Акация“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА на „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, „Картала“, 300 лв., 0877 73 1511. 120-1

ТРИСТАЕН, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Картала“, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топцентър, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДАВАМ под наем двустаен апартамент в София, напълно новообзаведен, с паркомясто, затворен комплекс до МОЛ „Парадайс“, 800 лв/месец с включени такси, 0887 574 971. 28-16

НОЩУВКИ, 0876 186 427. 21-14

ОТДАВАМ под наем напълно обзаведена гарсониера с включен безплатен интернет, 0889 084 864, 0877 096 911. 21-10

ТЪРСЯ си съквартирантка – топ център, обзаведен, двустаен, наем 150 лв., 0892 765 335. 10-10

СТАИ за студенти, център, 0878 324 326. 20-8

ТОПЦЕНТЪР, 0882 855 859. 21-5

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-5

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 15-4

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 15-4

ГАРСОНИЕРА, 0884 014 560. 6-4

СТАЯ за ученички под пожарната, 0876 744 180. 5-4

САМОСТОЯТЕЛЕН, обзаведен, 0877 160 900 3-3

ДАВАМ квартира, 0879 665 444. 21-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, до полицията, 400 лв., 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ до Нова болница, с две спални, 400 лева, 0896 840 710. 3-3

ОБЗАВЕДЕН, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 0896840710. 3-3

НОВО строителство, с две спални, кв. „Картала“, лукс, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ до стадион „Ивайло“, с една спалня, 350 лв., 0896 840 710. 3-3

МЕЗОНЕТ с една спалня и панорамна гледка, в центъра, 0894 678 682. 3-3

ОБЗАВЕДЕН, спалня, хол и кухня, до „Емилиян Станев“, 350 лв., 0894 678 682. 3-3

ПРОСТОРЕН, след ремонт, две спални и ТЕЦ, в кв. „Колю Фичето“, 450 лв., 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ с една спалня, всички ел. уреди, ТЕЦ, кв. „Колю Фичето“, 260 лв., 0894 678 682. 3-3

ОФИС магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 320 лв., 0894 678 682. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен, н.с., кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg , 0894 678 688, 062 547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg , 0894/678688, 062/54-75-66. 3-3

КВАРТИРА за едно момиче, 0883 556 689. 3-3

КВАРТИРА за студенти в центъра, 0885 529 996. 60-3

ДАВАМ боксониера, 6 етаж, ул. “Поп Харитон“ N 26, 0897 456 244. 5-2

ЕТАЖ и сутерен, 0885 277 408. 4-2

САМОСТОЯТЕЛНО, обзаведено жилище, 0889 433 078. 5-1

ДАВАМ апартамент в Търново, 0889 440 111.

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Плиска“ 4, 0884 314 696.

СТАЯ за работник, до „Неделя“, 0884 314 696.

БОКСОНИЕРА за жена до „Неделя“, 0884 314 696.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, топ център, 30 кв. м., 90 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН под наем, идеален център, човекопоток, 24 кв. м, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, център, с тераса, 20 кв. м, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1

ОФИС, 65 кв. м, до парк „Дружба“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС с тераса, 20 кв. м, топцентър, 0887 225 503. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение на две нива, широк център, лице на главна улица, 238 кв. м, 999 лв., 0887 225 503. 120-1

ДАВАМ хранителен магазин със склад под наем, ул. „Цветарска“ 12, 0888 075 019. 21-21

ОБОРУДВАН ресторант, 0878 221 658. 5-3

ПОД НАЕМ ДРУГИ

КЪРТАЧИ под наем, 0879 408 361. 21-5

ПОД НАЕМ – трамбовки, вибратори за бетон, стълби 8 м, 0879 408 361. 21-5

ТРАНСПОРТ

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и други, 0886 644 258. 21-15

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-124

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-62

САМОСВАЛ, 3.5 т., 0889 660 136. 50-29

БУС 1.5 т, 0888 712 947. 30-5

БУС 1.7 т, 0886 045 764. 30-2

АВТОСЕРВИЗ

ПЪТНА помощ – В. Търново, 0894 705 011. 200-196

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-580

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-580

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-646

ОТПУШВА канали, 0889 702 263. 303-298

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-505

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 304-298

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-194

ВиК www.viktechove-vt.com 250-91

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-74

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-74

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-74

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-66

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-65

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-62

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-62

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-62

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-62

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-61

КОСЕНЕ и премахване на храсти и дървета, 0892 385 763. 50-50

ИЗОЛАЦИИ на въже и скеле, итонг тераси, къртене, гипсокартон, 0899 821 290. 63-50

РЕМОНТИ перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 60-48

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 65-47

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-43

ПОЧИСТВА помещения, извозва, 0885 810 635. 40-40

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-40

ВИК, бойлери, водомери, ел. инсталации, 0899 228 873, 0887 314 983. 50-35

ОТПУШВАНЕ канализации, машинно, 0899 228 873. 50-35

СТРОИТЕЛСТВО на къщи, до ключ, 0897 946 930. 70-31

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-24

КАМЕННА зидария, каменна облицовка, плочници, 0888 618 246, 0885 760 850. 25-23

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, гипскартон, шпакловки, 0988 989 707. 21-21

ГИПСКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, 0888 197 598. 21-20

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, други, 0876 116 216. 21-20

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, теракот, 0886 064 822. 21-18

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 25-17

ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 20-17

УЛУЦИ, хидроизолация, 0894 272 136. 20-17

ОГРАДИ – нови, стари, 0887 526 876. 20-17

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 21-13

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци. Собствен транспорт, безплатен оглед, 0877 292 838. 21-12

ПОЧИСТВАНЕ. Изпиране на дивани и килими, 0882 708 293. 21-11

ГРУБ СТРОЕЖ, вътрешни ремонти, покриви, хидроизолация, 0876 059 009. 21-11

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-11

ИЗВЪРШВАНЕ на строителни и довършителни работи: шпакловка, гипскартон, лепене на фаянс, теракот, мазилки, боя, ламинат. Гаранция за високо качество на разумни цени. Тел. за връзка: 0885 748 724. 10-9

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-7

ИЗГРАЖДАНЕ на подпорни стени, плочи, груб строеж, 0879 408 361. 21-5

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-5

ФЕКАЛКА чисти ями, 0886 526 499. 21-4

ХИДРОИЗОЛАЦИИ на покриви, почистване на мази, извозване с транспорт и работници, 0886 526 499. 20-4

ОСНОВЕН ремонт – жилища, сгради. Експресно боядисване, 0878 054 296. 10-4

ОБЛИЦОВКИ, плочници, каменна зидария, 0885 810 635. 21-3

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, теракот и др., 0888 150 275. 10-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-1

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 300-257

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-1

ОБУЧЕНИЕ

ДЖУНИЪР БЕНД – Велико Търново, обявява летен курс по флейта за начинаещи и напреднали с Анна Цанкова – Германия. От 27 до 31 юли 2020 г. в базата на Джуниър бенд в СУ“Емилиян Станев“- Велико Търново. Информация и срок за записване: 25 юли 2020 г. на телефон 0882 422 619. Такса за участие: 50 лв. 5-1

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-20

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616.

„АЛЕКС ОК” търси общ работник, 0894 781 815.

„АЛЕКС ОК“ търси чистачка, 0894 781 815. 10-3

НАБИРА работници, 0895 464 917. 30-26

НАБИРАТ се жени за гледане на стари хора в Германия. Работата е с договор по немско законодателство. Изисква се немски език, 0895 656 759, 0885 321 617. 21-12

ФИРМА търси ел. монтьори, 0898 449 141. 14-11

ТЪРСИМ електромонтажник, почасово, 0888 210 832. 10-10

ТЪРСИМ монтьор на тежкотоварни автомобили, 0887 818 462. 22-9

ТЪРСЯ жена за гледане на възрастен мъж, нележащ, невземащ лекарства, от 26.07 до 01.08 в „Зона В“, 0878 539 974. 8-8

ТЪРСЯ жена на 4-часов работен ден в пералня, 0878 791 533. 5-5

ТЪРСИ да назначи шофьори с категория C, 0885 420 817. 20-5

ТЪРСИМ майстор на закуски, баници и пици, 0877 976 261. 4-4

ПЕНСИОНЕРКА търси работа като хигиенистка, имам стаж и опит в областта, тел. за връзка: 0887 046 650. 10-3

ПОЧИСТВАЩА фирма търси хигиенист за Горна Оряховица на 2 часа, 0885 499 373. 3-3

ФИРМА търси майстор строител, 0887 812 045. 10-1

ФИРМА набира шофьори за вътрешен транспорт /зърновоз/, заплащане – основна заплата + 100 лв. на курс, 0884 699 999. 3-1

ИННА ЕООД гр. Севлиево търси да назначи шофьор международен транспорт за прави курсове в държави от ЕС. Изисквания: категория С+Е, опит. За контакти и информация тел .0888 585 170. 11-1

ТЪРСИ почасово гледане на дете до 7 години, 0889 426 404. 5-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-15