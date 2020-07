Дискусиите дали хората трябва да носят маски или не напоследък стават все по-разгорещени.

Д-р Джо Хансън от YouTube каналa It’s Okay To Be Smart създаде това страхотно видео, което показва защо трябва да продължим да носим тези защитни средства. Той се позовава на едно от последните изследвания по темата.

Налични са субтитри на български.