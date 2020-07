АББА ще издадат пет нови песни през 2021 година

АББА ще пуснат пет нови песни през 2021 г., след като плановете им да издадат нов материал бяха осуетени отново, този път от коронавирусната пандемия, съобщи Контактмюзик.

През 2018 г. Бьорн Улвеус съобщи, че с останалите членове на шведския квартет Бени Андершон, Агнета Фелтскуг и Ани-Фрид Люнгста планират да издадат две нови песни – „I Still Have Faith In You“ и „Don’t Shut Me Down“. По това време Улеус предположи, че парчетата ще излязат до края на същата година, което не се случи.

Излизането на новите песни след това беше планирано за 2019 г., за да съвпадне с подготвяното турне с аватари на АББА. Поради технически затруднения въпросният проект също се отложи, а готовите парчета останаха да „отлежават“. През април тази година Бьорн Улвеус каза, че проектът с аватарите се отлага заради коронавирусната пандемия.

Сега съводещият на подкаста „Reasons To Be Cheerful“ Джеф Лойд разкрива, че е прекарал един час в приложението за безплатни видеоконферентни разговори Zoom (Зуум) с Бьорн Улвеус, който е споделил с него, че АББА догодина ще издадат пет нови песни. „Той ми обеща, че нов материал от АББА ще излезе през 2021 г.“, казва Лойд.

Източник: БТА