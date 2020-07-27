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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Горна Оряховица Общество 

Планов ремонт на ул. „Никола Петров“ оставя без вода район в Горна Оряховица

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От „ВиК Йовковци“ООД – ВеликоТърново уведомяват своите абонати, че във връзка с планов ремонт на ул. „Никола Петров“ в Горна Оряховица, на 28.07.2020г.(вторник) от 8.00 до 17.00 ч. ще бъде нарушено водоподаването на улиците: „Никола Петров“, „19 февруари“, „Цар Освободител“, „Ангел Кънчев“ и прилежащите им улички.
От дружеството се извиняват за възникналите неудобства.
При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

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