Вашите онлайн обяви – 3 август, понеделник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, Спортна зала, 22 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Картала“, 39 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 75 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етьж, 55 600 евро, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с три спални в центъра, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Добри дял, 15 000лв, 0883 474 205.120-1

КЪЩА в Беляковец, 1200 м2 двор, 77 000 евро, 0895 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 22 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, с гледка към парк „Колю Фичето“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 45 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща село Леденик, 99 000 евро, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Дебелец, центъра, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в старата част, с четири спални, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 61 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ЮЖНО жилище кв. „Бузлуджа“, 2 етаж, 47 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕНО жилище, „Картала“, до „Бианко“, 60 кв. м, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център 131 м2, нов с якт 16, с гараж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Шемшево в регулация, 1330 кв., 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 евро, 0883 474 205. 120-1

НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, кв. „Картала“, ЧЖП, 65 кв. м, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ГАРСОНИЕРА, трети етаж, 52 000 лева, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ЗАВЪРШЕН магазин, топ център, 77 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, ул. „Д. Буйнозов“, 39 000 Е, 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, бул. „Габровски“, 72 000 евро, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 58 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в центъра до пощата, 11 000 лв, 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТНО, завършено жилище до ХЕИ, ново строителство, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 180 м2, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, център, ново строителство, обзаведен, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, „Бузлуджа“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 60 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, зона Б, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“ на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за тотален ремонт, център в Дебелец, 37 000 лева, 0886 656 062.120-1

ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 26 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ОФИС/СКЛАД, 22 кв. м., център, 15 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, новобзаведен, до „Лидл“, 62 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Билла“, саниран блок, 3 етаж, 54 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1

НОВО желжеще до „Лидл“, със завършена баня, ет. 3, 67 кв. м, 0885 856 764. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в Лясковец, 67 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, акт 16, 35 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен ново строителство, „Колю Фичето”, 0885 856 764. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0885 856 764. 120-1

БОКСОНИЕРА на бул. „България“, 35 000 евро, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, център, обзаведена, тухла, 55 000 лв, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за гости в центъра на града, 62 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща със сутерен и двор в Горна Оряховица, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в село Драгижево, 52 000 евро, 0883 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Миндя, 62 000 евро, 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛИ за продан: Малки чифлик, Ветринци, Балван и др. в района, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща, център с двор, 100 кв. м, 73 000 лева, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, ет. 4, 0886 656 062. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 30-19

КЪЩА Дебелец, 0885 345 000. 20-16

ГОЛЯМ имот от 7 дка, къща, стопански постройки, 15 км от Велико Търново, 0878 221 658. 10-9

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

КЪЩА 198 кв. м в гр. Полски Тръмбеш. Намира се в центъра на града, с двор, 0889 177 077. 21-3

КЪЩА с двор в Килифарево, център, 14 000 Е, коментар, 0899 933 307. 3-3

ПАРЦЕЛ,3.2 дка, с. Леденик, за строителство, 0888 765 172.

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ – спалня, хол и кухна до Спортна зала, 58 000 лева, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 65 кв. м, с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ 70 кв. м с акт 16, 36 000 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 50 кв. м с акт 16, 30 000 евро, 0899 921 394. 3-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-1

ЕТАЖ от къща до пожарната, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-1

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-1

ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Беляковец, нова, двуетажна, с басейн, 0899 921 394. 3-1

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-1

ЮЖЕН, с две спални, 46 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-1

ИЗЦЯЛО довършен апартамент, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-1

МНОГОСТАЕН с гараж, газифициран, „Акация“, 75 000 евро, 0899 921 394. 3-1

КУХНЯ, хол, спалня, ул. „Ален мак“, 87 000 лева, 0899 921 394. 3-1

ДВУСТАЕН, обзаведен с акт 16, 44 000 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Самоводене, 1250 кв. м, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-1

МНОГОСТАЕН с гараж до парк „Дружба“, 0899 921 394. 3-1

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-1

ГАРСОНИЕРА след ремонт до спортна зала, 0894 678 682. 3-1

ТРИСТАЕН, довършен, гараж и панорамна гледка до парк „Дружба“, 0894 678 682. 2-1

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с 3 спални и басейн, с. Зая, 55 000 евро, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2,5 дка, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, с акт 16, 39 000 Е, 0896 840 710. 3-1

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 м2, собствен санитарен възел, 18 800 евро, 0984 678 682. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, 0883 357 116. 50-23

ПРОДАВА Пежо 308, цена по споразумение, 0889 389 691. 2-2

ПРОДАВАМ китайски трактор, 0877 530 574. 2-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-4

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-25

ДЪРВА за огрев – 80 лв., 0884 073 200. 30-25

ДЪРВА за огрев. 65 лв. дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-14

КАМЪНИ за каменна зидария, 0878 983 009. 20-13

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 10-10

ХЛАДИЛНИЦИ, печки, перални – на едро и дребно, 0888 592 021. 21-6

ПРОДАВАМ дърводелски машини, 0882 757 772. 6-4

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв. на м2, 0877 655 115. 30-3

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-3

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-541

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи и изоставени, най-високи цени, 0888 765 172.

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт 062 65 21 21. 3-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-66

КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 42-37

КУПУВАМ коли за скраб, 0899 869 068. 100-13

КУПУВА СТОКИ

КУПУВА пчелен мед, 0887 621 540. 21-15

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, “Бузлуджа”, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА, “Колю Фичето”, 250 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, лукс, до Пети корпус, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, “Картала”, 420 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов до „Лидъл”, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗНО жилище в “Акация”, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с паркомясто, 0889 123 937. 120-1

САМОСТОЯТЕЛЕН етаж в центъра, 400 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937.120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер”, 0889 123 937.120-1

ЕТАЖ от къща в центъра на Дебелец, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 300 лв., “Зона Б”, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, широк център, първи наематели, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, “Картала”, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, “Бузлуджа”, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА обзаведена, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120 -1

ГАРАЖ в “Акация”, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, “Колю Фичето”, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорамен, “Картала”, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, “Колю Фичето”, 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, след ремонт, “Колю Фичето” – 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, панорамен, център, 430 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, обзаведен, “Акация”, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, “Колю Фичето”, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, “Картала”, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, бул. “България”, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, “Картала”, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДАВАМ квартира, 0879 665 444. 21-16

КВАРТИРА за студенти в центъра, 0885 529 996. 60-16

АПАРТАМЕНТ, София, кв. „Овча купел“ 2, в близост до Нов български университет, 0882 020 401. 10-10

ТЪРСИ съквартирантка/и за самостоятелен апартамент, 0879 452 993. 21-10

ТЪРСЯ съквартирантка, топ център, двустаен, обзаведен, 0892 765 335. 10-9

САМОСТОЯТЕЛНИ, обзаведени жилища, 0889 433 078. 8-8

ДАВАМ двустаен апартамент под наем, до стадиона, 0885 588 149. 20-7

ГАРСОНИЕРА, 0884 014 560. 6-6

ДАВАМ самостоятелна стая със санитарен възел, ул. „С. Румянцев“ 3, 0882 113 859. 8-6

ДАВАМ боксониера, 4 етаж, ул.“ Поп Харитон“ 26, 0897 456 244. 5-5

ДАВАМ жилище, В. Търново, 0889 440 111.

ГАРСОНИЕРА за жена, до „Неделя“, 0884 314 696.

СТАЯ за работник, до „Неделя“, 0884 314 696.

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Плиска“ 4, 0884 314 696.

ГАРСОНИЕРА „ПМГ“, стадиона, совственик, 0885 498 754.

ДВУСТАЕН и дневна с 2 спални, собственик, 0877 410 782. 3-2

ДАВАМ квартира за едно момиче, 0883 556 689. 5-1

СТАЯ, център с елуреди, 0876 123 678.

АПАРТАМЕНТ с две спални, до полицията, 400 лв., 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ до Нова болница, с две спални, 400 лева, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 0896 840 710. 3-1

НОВО строителство, с две спални, кв. „Картала“, лукс, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ до стадион „Ивайло“, с една спалня, 350 лв., 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, обзаведен, с климаткик, до парк „Колю Фичето“, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, до стандиона, обзаведен, 0894 699 201. 3-1

ИЗЦЯЛО южен на ул. „Освобождение“, 380 лв., 0894 699 201. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, след ремонт, за студенти, бул. България, 0894 678 682. 3-1

МЕЗОНЕТ е една спалня и панорамна гледка в центъра, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, до пазара, 450 лв, 0894 699 201. 3-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0894 678 682. 3-1

ДАВАМ под наем самостоятелна квартира, център, 0885 605 888.

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg , 0894 678 688, 062 547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем. www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

КВАРТИРА срещу съда, 300 лв., 0899 933 307. 3-1

САМОСТОЯТЕЛНА стая, 150 лв., 0898 899 192.

ГАРСОНИЕРА „Пишмана“, 200 лв., 0898 899 192.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, топ център, 30 кв. м, 90 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН под наем, идеален център, човекопоток, 24 кв. м, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1

ОФИС, 65 кв. м, до парк „Дружба“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС с тераса, 20 кв. м, топцентър, 0887 225 503. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение на две нива, широк център, лице на главна улица, 238 кв. м, 999 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС – магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 32 лв., 0894 678 682. 3-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

КЪРТАЧИ под наем, 0879 408 361. 21-18

ПОД НАЕМ – трамбовки, вибратори за бетон, стълби 8 м, 0879 408 361. 21-18

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-137

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-75

САМОСВАЛ, 3.5 т, 0889 660 136. 50-42

БУС 1.5 т, 0888 712 947. 30-18

БУС 1.7 т, 0886 045 764. 30-15

САМОСВАЛ и хамали, 0988 711 170. 21-11

ТРАНСПОРТ с обемен бус и падащ борд, 0988 711 170. 21-11

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на км, 0886 694 979. 21-9

БУС до 2,5 тона, цена по договаряне, 0888 146 321. 21-8

ТРАНСПОРТНИ и хамалски услуги, 0878 428 125. 40-4

ЗА ДОМА

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища, обекти, мазета, миене на прозорци и др., 0886 644 258. 21-6

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-593

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-593

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-659

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-518

ВОДОПРОВОДЧИК – денонощно, 0878 846 490. 2000-207

ВиК www.viktechove-vt.com 250-104

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-87

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-87

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-87

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-79

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-78

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-75

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-75

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-75

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-75

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-73

ИЗОЛАЦИИ на въже и скеле, итонг тераси, къртене, гипсокартон, 0899 821 290. 63-63

КОСЕНЕ, 0896 763 406. 65-60

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-56

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-53

ВИК, бойлери, водомери, ел. инсталации, 0899 228 873, 0887 314 983. 50-48

ОТПУШВАНЕ канализации, машинно, 0899 228 873. 50-48

СТРОИТЕЛСТВО на къщи, до ключ, 0897 946 930. 70-43

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-37

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-20

ИЗГРАЖДАНЕ на подпорни стени, плочи, груб строеж, 0879 408 361. 21-18

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-18

ФЕКАЛКА чисти ями, 0886 526 499. 21-17

ХИДРОИЗОЛАЦИИ на покриви, почистване на мази, извозване с транспорт и работници, 0886 526 499. 20-17

ОБЛИЦОВКИ, плочници, каменна зидария, 0885 810 635. 21-16

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МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, други, 0876 116 216. 21-12

КЪРТЕНЕ и изхвърляне на строителни отпацъди и хамали, 0988 711 170. 21-11

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 215 513. 21-10

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др., 0888 146 321. 21-8

КОСЕНЕ и рязане на дърва с транспорт, 0888 146 321. 21-8

РЕМОНТ на покриви, покривни изолации, тенекеджийски услуги и улуци, 0879 561 363. 21-8

ОБРЪЩАНЕ врати, прозорци, мазилки, шпакловки, теракот, 0886 064 822. 21-6

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-6

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 17-5

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 17-5

КЪРТИ, извозва, 0878 428 125. 40-4

РЕМОНТ на стари покриви, направа на нови, хидро- и топлоизолации и други, 0882 279 749. 21-4

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 11-3

ТЪРСЯ бригада за изпълнение на топлоизолация на къща в с. Къпиново, 0889 096 395. 5-3

ТАПИЦЕР, 0882 855 859, 21-2

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 70-2

ИЗВЪРШВАМЕ ремонтни дейности като: шпакловка, гипскартон, теракот, фаянс. Богат опит в строителството в Европа. Цени съобразени с финансовото положение в страната! 0876 539393, 0879 466 843. 5-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-270

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-14

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-14

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул.“ Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062 62 35 07. 21-11

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616.

„АЛЕКС ОК” търси общ работник, 0894 781 815.

ТЪРСИМ монтьор на тежкотоварни автомобили, 0887 818 462. 22-22

ТЪРСИ да назначи шофьори с категория C, 0885 420 817. 20-18

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45 г., 0897 883 943. 11-8

СКЛАД за дрехи втора употреба търси жени и мъже от 18 до 40 години, 0876 306 023. 20-8

„НЕЛСЕН – Чистота“ ЕООД търси шофьори на сметосъбиращи машини, категория C и B, 062/637 971. 11-7

„КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС“ – ексклузивен бутилировач и дистрибутор на продуктите на Пепси за България, търси да назначи електрокаристи и оператори в завода си във Велико Търново при атрактивно месечно възнаграждение + бонус. Свържете се с нас на 062/623 661 и на ул. „Магистрална“ N 12. 7-3

ХОТЕЛ на морето търси: рецепционист/ка, камериерки и работник поддръжка, 0895 763 172.

МЕДИЦИНСКА сестра, гледа деца и възрастни хора, 0886 655 405. 5-2

КМЕТСТВО Дебелец търси домакин, 0888 279 831. 10-2

ТЪРСЯ пенсионерка за почасова работа в работнически стол, 0878 952 305. 9-2

ТЪРСИМ продавачка до 30 г., 0876 123 678.

ЗАПОЗНАНСТВА

50-ГОДИШЕН търси жена с цел брак, 0892 796 708. 10-7

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-7