Вашите онлайн обяви – 11 август, вторник
- ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДВУСТАЕН, Спортна зала, 33 000 евро, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Картала“, 39 000 евро, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 75 000 евро, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 евро, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 55 600 евро, 0895 269 196. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1
КЪЩА в Добри дял, 15 000 лв., 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Беляковец, 1200 кв. м двор, 77 000 евро, 0895 474 205. 120-1
РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 22 000 евро, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, с гледка към парк „Колю Фичето“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 45 000 евро, 0886 656 062. 120-1
ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1
НОВА къща село Леденик, 99 000 евро, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Дебелец, центъра, за ремонт, 0886 656 062. 120-1
РЕМОНТИРАНА къща в старата част, с четири спални, 0883 474 205. 120-1
СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 60 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 евро, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 64 000 лв., 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Полтава”, м, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 131 кв. м, нов, с якт 16, с гараж, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава“ 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1
ПАРЦЕЛ в Шемшево в регулация, 1330 кв. м, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 евро, 0883 474 205. 120-1
НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЕТАЖ от къща в сърцето на Велико Търново, 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1
НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ГАРСОНИЕРА, трети етаж, 52 000 лева, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1
ЗАВЪРШЕН магазин, топ център, 77 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор, център, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1
АПАРТАМЕНТ с три спални, бул. „Габровски“, 72 000 евро, 0883 474 205. 120-1
СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 56 900 Е, 0885 838 000. 120-1
ОФИС в центъра до пощата, 11 000 лв, 0886 656 062. 120-1
ЖИЛИЩЕ до „Лидл“, с две спални, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1
ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА за ремонт в Дебелец, 180 кв. м, 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, център, ново строителство, обзаведен, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕНО жилище в центъра, трети етаж, 58 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 68 000 евро, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1
КЪЩА в „Картала“ на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1
ВТОРИ етаж от къща, топ център, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1
КЪЩА за тотален ремонт, център в Дебелец, 37 000 лева, 0886 656 062.120-1
ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1
ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1
ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 25 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, до „Лидл“, „Колю Фичето“, 2 етаж, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, новообзаведен, до „Лидл“, 62 000 евро, 0886 656 062. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ГАРСОНИЕРА в центъра, тухла, 55 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1
НОВО жилище до „Лидл“ със завършена баня, ет. 3, 67 кв. м, 0885 856 764. 120-1
ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1
ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в Лясковец, 67 000 лв., 0883 474 205. 120-1
КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, „Колю Фичето”, 0885 856 764. 120-1
ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1
БОКСОНИЕРА на бул. „България“, 35 000 евро, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1
ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1
ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, етаж 4, 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1
ЕТАЖ от къща, център с двор, 100 кв. м, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1
КЪЩА в село Драгижево, 52 000 евро, 0883 474 205. 120-1
РЕМОНТИРАНА къща в село Миндя, 62 000 евро, 0883 474 205. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, с акт 16, с гледка към града, 0886 656 062. 120-1
МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 30-25
КЪЩА, 198 кв. м, в гр. Полски Тръмбеш. Намира се в центъра на града, с двор, 0889 177 077. 21-9
ГОЛЯМ имот, имение, къща, 7 дка, на 15 км от Велико Търново, 0878 221 658. 10-5
ПРОДАВАМ къща, Козаревец, 0886 077 149. 10-5
ПРИСОВО, част от имот, за който е отреден парцел, 0611 72 505. 10-2
ЖИЛИЩЕ, Търново, собственик, 0899 359 767.
ПАРЦЕЛ, М. сбор, 0898 899 192.
ПАРЦЕЛ „Козлуджа“, 0898 899 192.
ПАРЦЕЛ, М. чифлик, 22 000 лв., 0898 899 192.
КЪЩА с. Присово, 0898 899 192.
АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1
АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1
АПАРТАМЕНТ – спалня, хол и кухня до Спортна зала, 58 000 лева, 0896 840 710. 3-1
ОБЗАВЕДЕН апартамент с 2 спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-1
АПАРТАМЕНТ 65 кв. м с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-1
ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-1
АПАРТАМЕНТ 70 кв. м с акт 16, 36 000 евро, 0899 921 394. 3-1
АПАРТАМЕНТ, 50 кв. м, с акт 16, 30 000 евро, 0899 921 394. 3-1
ДВУСТАЕН апартамент с гараж, на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-1
ЕТАЖ от къща до пожарната, 0896 840 710. 3-1
КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-1
КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-1
ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-1
КЪЩА в Беляковец, нова, двуетажна, с басейн, 0899 921 394. 3-1
ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-1
ЮЖЕН, с 2 спални, 44 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-1
ИЗЦЯЛО довършен апартамент, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-1
МНОГОСТАЕН с гараж, газифициран, „Акация“, 75 000 евро, 0899 921 394. 3-1
КУХНЯ, хол, спалня, ул. „Ален мак“, 87 000 лева, 0899 921 394. 3-1
ДВУСТАЕН, обзаведен с акт 16, 44 000 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-1
КЪЩА в Самоводене, 1250 кв. м, 0899 921 394. 3-1
КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-1
АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-1
МНОГОСТАЕН с гараж до парк „Дружба“, 0899 921 394. 3-1
ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-1
МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1
ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1
КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1
МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-1
ГАРСОНИЕРА след ремонт до Спортна зала, 0894 678 682. 3-1
МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-1
ТРИСТАЕН, довършен, гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 2-1
КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-1
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1
ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1
КЪЩА с 3 спални и басейн, с. Зая, 55 000 евро, 0897 964 343. 3-1
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1
НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1
ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1
МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-1
КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1
МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-1
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-1
АПАРТАМЕНТ, ново строителство, с акт 16, 39 000 Е, 0896 840 710. 3-1
- ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 4 000 лв., 0883 357 116.
ВАРТБУРГ – 1.3, изгодно, АГУ, техн. паспорт, 0886 599 746. 5-5
ТРАКТОР Юмз, 6 л, с инвентар, 0883 507 430. 5-4
ПЕЖО 308, 2009 г., цена по споразумение, 0889 543 453. 3-2
ПОРШЕ Каен, газ-бензин, перфектно състояние, платено всичко, цена по договаряне, 0879 481 159. 5-2
- ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-10
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-31
ДЪРВА за огрев – 80 лв., 0884 073 200. 30-30
ДЪРВА за огрев, 65 лв., дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-20
КАМЪНИ за каменна зидария, 0878 983 009. 20-19
ХЛАДИЛНИЦИ, печки, перални – на едро и дребно, 0888 592 021. 21-12
ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв. на кв. м, 0877 655 115. 30-9
ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-9
МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-7
- ПРОДАВА ЖИВОТНИ
ПРОДАВАМ дойни кози, 0885 741 409. 6-4
КОЧ за разплод, на второ агне, с трофейни рога, 0883 507 430. 5-4
- КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-544
АГЕНЦИЯ «Сентчъри Хоумс» търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт 062 65 21 21. 3-1
- КУПУВА АВТОМОБИЛИ
АВТОМОРГА, с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-72
КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 100-19
- КУПУВА СТОКИ
КУПУВА пчелен мед, 0887 621 540. 21-21
- ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, “Бузлуджа”, 0889 123 937. 120-1
ГАРСОНИЕРА, “Колю Фичето”, 250 лв., 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, лукс, до Пети корпус, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, “Картала”, 420 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл”, 0889 123 937. 120-1
ЛУКСОЗНО жилище в “Акация”, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент с паркомясто, 0889 123 937. 120-1
САМОСТОЯТЕЛЕН етаж в центъра, 400 лв., 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1
БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937.120-1
СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент до „Практикер”, 0889 123 937.120-1
ЕТАЖ от къща в центъра на Дебелец, 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, 300 лв., “Зона Б”, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1
НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, широк център, първи наематели, 400 лв., 0887 225 503. 120-1
БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, “Картала”, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, “Бузлуджа”, първи наематели, 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, обзаведена, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120 -1
ГАРАЖ в “Акация”, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, топ център, с парко място, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, панорамен, “Картала”, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, “Габровски”, 330 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН до Нова болница, юг, 0887 225 503. 120-1
СПАЛНЯ, хол, кухня, “Колю Фичето”, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, кв. “Варуша”, 200 лв., 0887 225 503. 120-1
БОКСОНИЕРА, “Колю Фичето”, 200 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, “Картала”, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, бул. “България”, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, “Картала”, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, топ център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
КВАРТИРА за студенти в центъра, 0885 529 996. 60-22
ТЪРСИ съквартирантка/и за самостоятелен апартамент, 0879 452 993. 21-16
ДАВАМ двустаен апартамент под наем, до стадиона, 0885 588 149. 20-13
СТАЯ за момиче, 0888 912 416. 10-5
ОБЗАВЕДЕНА гарсониера до Езиковата гимназия, 300 лв., 0885 744 208. 5-4
САМОСТОЯТЕЛНО обзаведено жилище, 0889 433 078. 8-3
АПАРТАМЕНТ, център, учащи, 0889 006 525. 21-3
САМОСТОЯТЕЛНА гарсониера, южна, под Спортата зала, за две студентки, 0888 435 598, 0887 944 517. 3-2
ДАВАМ квартира за едно момиче, 0883 556 689. 5-2
ДАВАМ, апартамент, Търново, 0889 440 111.
САМОСТОЯТЕЛНА стая – 150 лв., 0898 899 192.
ГАРСОНИЕРА, Пишмана, 200 лв., 0898 899 192.
СТАЯ, център с кухненско обзавеждане, 0876 123 678.
БОКСОНИЕРА за жена, 0877 767 416. 6-2
АПАРТАМЕНТ с две спални, до полицията, 400 лв., 0896 840 710. 3-1
АПАРТАМЕНТ до Нова болница, с две спални, 400 лева, 0896 840 710. 3-1
ОБЗАВЕДЕН, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 0896840710. 3-1
НОВО строителство, с две спални, кв. „Картала“, лукс, 0896 840 710. 3-1
АПАРТАМЕНТ до стадион „Ивайло“, с една спалня, 350 лв., 0896 840 710. 3-1
АПАРТАМЕНТ с една спалня, обзаведен, с климатик, до парк „Колю Фичето“, 0894 678 682. 3-1
АПАРТАМЕНТ с две спални, до стадиона, обзаведен, 0894 699 201. 3-1
АПАРТАМЕНТ с три спални, след ремонт, за студенти, на бул. „България“, 0894 678 682. 3-1
МЕЗОНЕТ с една спалня и панорамна гледка, в центъра, 0894 678 682. 3-1
АПАРТАМЕНТ с две спални, до пазара, 450 лв., 0894 6999 201. 3-1
ИЗЦЯЛО южен, на ул. „Освобождение“, 380 лв., 0894 699 201. 3-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0894 678 682. 3-1
ГАРСОНИЕРА, къща, ПМГ, 0885 498 754. 2-1
ТЪРСЯ съквартирантка, топ център, обзаведена гарсониера, 0887 877 813. 15-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, саниран, с парно, до училище „Бачо Киро“, 0878 276 143. 6-1
- ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1
СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1
ОФИС, до пожарната, партер, ново строителство, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, център, юг, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, широк център, втори етаж, 650 кв. м, 0887 225 503. 120-1
ОФИС, топ център, с климатик, 45 кв. м, 500 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, юг, център, отремонтиран, 300 лв., 0887 255 503. 120-1
ОФИС – магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 м2, 32 лв., 0894 678 682. 3-1
ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062 547 566. 3-1
ПРЕДЛАГА имоти под наем. www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1
- ТРАНСПОРТ
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-143
БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-81
САМОСВАЛ, 3.5 т, 0889 660 136. 50-48
БУС, 1,5 т, 0888 712 947. 30-24
БУС, 1,7 т, 0886 045 764. 30-21
САМОСВАЛ и хамали, 0988 711 170. 21-17
ТРАНСПОРТ с обемен бус и падащ борд, 0988 711 170. 21-17
ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на км, 0886 694 979. 21-15
БУС до 2,5 тона, цена по договаряне, 0888 146 321. 21-14
ТРАНСПОРТНИ и хамалски услуги, 0878 428 125. 40-10
БУС, макси база, обемен, 0877 477 252. 21-6
- ЗА ДОМА
ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 21-5
ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища, обекти, мазета, миене на прозорци и др., 0886 644 258. 21-12
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-599
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-599
РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-665
СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-524
ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-213
ВиК www.viktechove-vt.com 250-110
ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-93
ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-93
ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-93
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-85
ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-84
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-81
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-81
ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-81
РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-81
ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-79
ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-62
КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-59
СТРОИТЕЛСТВО на къщи, до ключ, 0897 946 930. 70-49
ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-43
ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-24
ИЗРАБОТКА на мебели по поръчка за дома и офиса, ниски цени и бързи срокове, 0895 038 503. 21-18
МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, решетки, други, 0876 116 216. 21-18
КЪРТЕНЕ и изхвърляне на строителни отпадъци и хамали, 0988 711 170. 21-17
СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 215 513. 21-16
ИЗНАСЯМ жилища, мази и др., 0888 146 321. 21-14
КОСЕНЕ и рязане на дърва с транспорт, 0888 146 321. 21-14
РЕМОНТ на покриви, покривни изолации, тенекеджийски услуги и улуци, 0879 561 363. 21-14
ОБРЪЩАНЕ врати, прозорци, мазилки, шпакловки, теракота, 0886 064 822. 21-12
БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-12
РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 17-11
РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 17-11
КЪРТИ, извозва, 0878 428 125. 40-10
РЕМОНТ на стари покриви, направа на нови, хидро- и топлоизолации и други, 0882 279 749. 21-10
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 11-9
ТАПИЦЕР, 0882 855 859, 21-8
ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 70-8
КОСЕНЕ и почистване на дворове, 0885 020 984. 21-6
ГРУБ строеж, покриви, хидроизолации, вътрешни ремонти, 0876 059 009. 21-6
КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-6
ХАМАЛИ със собствен транспорт, бус, обемен, макси база, 0877 477 252. 21-6
БОЯДИСВА стълбища, шпаклова тапети, 062 625 092. 10-3
ИЗГРАЖДАНЕ подпорни стени, огради, груб строеж и др., 0879 408 361. 21-2
КЪРТИ, чисти, извозва, 0879 408 361. 21-2
МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти сенници, комарни мрежи и др., 0895 03 85 03. 21-2
- ВЕЧЕН ЖИВОТ
ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-276
ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-20
ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-20
- ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул.“ Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062 62 35 07. 21-17
- ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ набира монтьори с опит на камиони и автобуси. Добро възнаграждение, нормирано работно време, 0897 011 616.
„АЛЕКС ОК” търси общ работник, 0894 781 815.
СКЛАД за дрехи втора употреба търси жени и мъже от 18 до 40 години, 0876 306 023. 20-14
КМЕТСТВО Дебелец търси домакин, 0888 279 831. 10-8
ТЪРСЯ пенсионерка за почасова работа в работнически стол, 0878 952 305. 9-8
СКЛАД за метали търси общ работник/портиер. За справки на място: местност Дълга лъка, срещу Винпром. 5-5
ТЪРСИМ работници за кравеферма, 0888 151 064. 5-5
ФИРМА търси да назначи общи работници в строителството, 0889 574 286. 5-4
ГРЪЦКО бюро предлага работа за жени и семейства в Гърция (без език, до 65 г.), 0885 992 530, 00306 995 790 459. 9-3
ТЪРСИМ майстори за баници и закуски, 0877 976 261. 4-3
ТЪРСИМ продавачка до 30 г., 0876 123 678.
- РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-13