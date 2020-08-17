Вашите онлайн обяви – 17 август, понеделник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, Спортна зала, 33 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Картала“, 39 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 75 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 55 600 евро, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Добри дял, 15 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Беляковец, 1200 кв. м двор, 77 000 евро, 0895 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 22 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, с гледка към парк „Колю Фичето“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 45 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща село Леденик, 99 000 евро, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Дебелец, центъра, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в старата част, с четири спални, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 60 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 64 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Полтава”, м, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 131 кв. м, нов, с якт 16, с гараж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава“ 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Шемшево в регулация, 1330 кв. м, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 евро, 0883 474 205. 120-1

НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща в сърцето на Велико Търново, 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ГАРСОНИЕРА, трети етаж, 52 000 лева, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ЗАВЪРШЕН магазин, топ център, 77 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, бул. „Габровски“, 72 000 евро, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 56 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в центъра до пощата, 11 000 лв, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ до „Лидл“, с две спални, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 180 кв. м, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, център, ново строителство, обзаведен, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНО жилище в центъра, трети етаж, 58 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 68 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“ на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за тотален ремонт, център в Дебелец, 37 000 лева, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 25 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, до „Лидл“, „Колю Фичето“, 2 етаж, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, новообзаведен, до „Лидл“, 62 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, тухла, 55 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1

НОВО жилище до „Лидл“ със завършена баня, ет. 3, 67 кв. м, 0885 856 764. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в Лясковец, 67 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, „Колю Фичето”, 0885 856 764. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

БОКСОНИЕРА на бул. „България“, 35 000 евро, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, етаж 4, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, център с двор, 100 кв. м, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в село Драгижево, 52 000 евро, 0883 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Миндя, 62 000 евро, 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, с гледка към града, 0886 656 062. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 73-2

КЪЩА, 198 кв. м, в гр. Полски Тръмбеш. Намира се в центъра на града, с двор, 0889 177 077. 21-13

ГОЛЯМ имот, имение, къща, 7 дка, на 15 км от Велико Търново, 0878 221 658. 10-9

ПРОДАВАМ къща, Козаревец, 0886 077 149. 10-9

ПРИСОВО, част от имот, за който е отреден парцел, 0611 72 505. 10-6

ПРОДАВАМ парцел в Лясковец, 230 м2, в близост до центъра, като към него има проект с разрешително за строеж, 882 947 370. 3-3

КЪЩА с. Ветринци, 1.700 дка двор, от собственик, 0899 124 929. 2-2

АПАРТАМЕНТ, Търново, собственик, 0899 359 767.

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

ПАНОРАМЕН, ново строителство, до 5 корпус ВТУ, 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент с 2 спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ 65 кв. м с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ 70 кв. м, с акт 16, 36 000 евро, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 50 кв. м с акт 16, 30 000 евро, 0899 921 394. 3-2

ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-2

ЕТАЖ от къща до пожарната, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-2

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-2

ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Беляковец, нова, двуетажна, с басейн, 0899 921 394. 3-2

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-2

ЮЖЕН, с 2 спални, 44 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-2

ИЗЦЯЛО довършен апартамент, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-2

МНОГОСТАЕН с гараж, газифициран, „Акация“, 75 000 евро, 0899 921 394. 3-2

КУХНЯ, хол, спалня, ул. „Ален мак“, 87 000 лева, 0899 921 394. 3-2

ДВУСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 44 000 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Самоводене, 1250 кв. м, 0899 921 394. 3-2

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м, с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-2

МНОГОСТАЕН, с гараж, до парк „Дружба“, 0899 921 394. 3-2

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-2

ГАРСОНИЕРА след ремонт до Спортна зала, 0894 678 682. 3-2

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-2

ТРИСТАЕН, довършен, гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-2

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с 3 спални и басейн, с. Зая, 55 000 евро, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-2

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ М. сбор, 0898 899 192.

ПАРЦЕЛ „Козлуджа“, 0898 899 192.

ПАРЦЕЛ М. чифлик, 22 000 лв., 0898 899 192.

КЪЩА с. Присово, 0898 899 192.

КЪЩА, 7дка имот, 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 10-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 4 000 лв., 0883 357 116.

МОТОПЕД Хонда, 49 кубика, 0877 239 731. 5-3

ИЗГОДНО, Ситроен Ксара, 1.8, бензин, всичко платено за 2020 г., Цанко – 0899 171 091. 5-3

ДЕО Ланос, отлично състояние, 700 лв., коментар, 0887 243 306. 3-3

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-14

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-35

ДЪРВА за огрев, 65 лв., дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-24

ХЛАДИЛНИЦИ, печки, перални – на едро и дребно, 0888 592 021. 21-16

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв. на кв. м, 0877 655 115. 30-13

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-13

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-11

ПРОДАВАМ китайски трактор, 0877 530 574. 2-1

КАСИ – лимонадени и бирени, с бутилките, 0877 530 574. 2-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-548

АГЕНЦИЯ «Сентчъри Хоумс» търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт 062/65 21 21. 3-2

КУПУВАМ апартамент във В. Търново, Г, Оряховица, 0887 656 134.

КУПУВАМ къща или парцел в Самоводене или Първомайци, 0887 656 134.

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-76

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 100-23

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, “Бузлуджа”, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА, “Колю Фичето”, 250 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, лукс, до Пети корпус, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, “Картала”, 420 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл”, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗНО жилище в “Акация”, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с паркомясто, 0889 123 937. 120-1

САМОСТОЯТЕЛЕН етаж в центъра, 400 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент до „Практикер”, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра на Дебелец, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 300 лв., “Зона Б”, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, широк център, първи наематели, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, “Картала”, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, “Бузлуджа”, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, обзаведена, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120 -1

ГАРАЖ в “Акация”, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, с парко място, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорамен, “Картала”, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, “Габровски”, 330 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до Нова болница, юг, 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, “Колю Фичето”, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, кв. “Варуша”, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, “Колю Фичето”, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, “Картала”, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, бул. “България”, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, “Картала”, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

КВАРТИРА за студенти в центъра, 0885 529 996. 60-26

ТЪРСИ съквартирантка/и за самостоятелен апартамент, 0879 452 993. 21-20

ДАВАМ двустаен апартамент под наем, до стадиона, 0885 588 149. 20-17

СТАЯ за момиче, 0888 912 416. 10-9

САМОСТОЯТЕЛНО обзаведено жилище, 0889 433 078. 8-7

АПАРТАМЕНТ, център, учащи, 0889 006 525. 21-7

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 767 416. 6-6

ДВУСТАЕН, обзаведен, ул. „Ф. Тотю“, 350 лв., без посредник, 0885 802 080. 5-4

ТЪРСЯ съквартирантка, топ център, обзаведена гарсониера, 0887 877 813. 15-5

ТРИСТАЕН, обзаведен, саниран, с парно, до училище „Бачо Киро“, 0878 276 143. 6-5

ДАВАМ боксониера, 6 етаж „П. Харитон“ 26, 0897 456 244. 5-4

КВАРТИРА, 0884 503 909. 11-3

АПАРТАМЕНТ с две стаи, обзаведен, до Лидл, 0887 181 913. 12-3

ДАВАМ таванска стая, кв. „Бузлуджа“, 0889 764 453. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен, ул. „Полтава“ 1, 0887 374 092. 2-2

ГАРСОНИЕРА, къща, ПМГ, 0885 498 754. 2-2

ДАВАМ жилище, Търново, 0889 440 111. 2-2

ТАВАНСКА гарсониера, 170 лв., 0885 521 443. 3-2

ТЪРСЯ съквартирантка, топ център, обзаведена гарсониера, 0887 877 813. 15-5

ТРИСТАЕН, обзаведен, саниран, с парно, до училище „Бачо Киро“, 0878 276 143. 6-5

АПАРТАМЕНТ с две спални, до полицията, 400 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ до Нова болница, с две спални, 400 лева, 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 0896840710. 3-2

ПАНЕЛНА гарсониера до Старческия дом, 200 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ до стадион „Ивайло“, с една спалня, 350 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с една спалня, обзаведен, с климаткик, до парк „Колю Фичето“, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до стадиона, обзаведен, 0894 699 201. 3-2

АПАРТАМЕНТ с три спални, след ремонт, за студенти, на бул. „България“, 0894 678 682. 3-2

МЕЗОНЕТ с една спалня и панорамна гледка, в центъра, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до пазара, 450 лв., 0894 6999 201. 3-2

ИЗЦЯЛО южен, на ул. „Освобождение“, 380 лв., 0894 699 201. 3-2

ОФИС – магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 м2, 32 лв., 0894 678 682. 3-2

ДВУСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0894 678 682. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg , 0894 678 688, 062/547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем. www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

САМОСТОЯТЕЛНА стая, 150 лв., 0898 899 192.

ГАРСОНИЕРА „Пишмана“, 200 лв., 0898 899 192.

СТАЯ, център с ел. уреди, 0876 123 678.

ДАВАМ квартира за едно момиче, 0883 556 689. 5-1

ДАВАМ под наем самостоятелна квартира в центъра, 0885 605 888. 2-1

АПАРТАМЕНТ, лукс, център, 0878 221 658. 10-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, топцентър, 0877 731 511. 120-1

ОФИС, до пожарната, партер, ново строителство, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, център, юг, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, широк център, втори етаж, 650 кв. м, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, с климатик, 45 кв. м, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, юг, център, отремонтиран, 300 лв., 0887 255 503. 120-1

ОБОРУДВАНО и готово за функциониране крайпътно заведение за бързо хранене на главен път В. Търново – Гурково, в село Вонеща вода. Осигурени битови и хигиенни условия, 0889 22 01 02. 5-1

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-147

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-85

БУС, 1,5 т, 0888 712 947. 30-28

БУС, 1,7 т, 0886 045 764. 30-25

САМОСВАЛ и хамали, 0988 711 170. 21-21

ТРАНСПОРТ с обемен бус и падащ борд, 0988 711 170. 21-21

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на км, 0886 694 979. 21-19

БУС до 2,5 тона, цена по договаряне, 0888 146 321. 21-18

ТРАНСПОРТНИ и хамалски услуги, 0878 428 125. 40-14

БУС, макси база, обемен, 0877 477 252. 21-10

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 42-9

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища, обекти, мазета, миене на прозорци и др., 0886 644 258. 21-16

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-603

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-603

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-669

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-528

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-217

ВиК www.viktechove-vt.com 250-114

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-97

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-97

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-97

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-89

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-88

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-85

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-85

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-85

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-85

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-83

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-66

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-63

СТРОИТЕЛСТВО на къщи, до ключ, 0897 946 930. 70-53

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-47

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-28

КЪРТЕНЕ и изхвърляне на строителни отпадъци и хамали, 0988 711 170. 21-21

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 215 513. 21-20

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др., 0888 146 321. 21-18

КОСЕНЕ и рязане на дърва с транспорт, 0888 146 321. 21-18

РЕМОНТ на покриви, покривни изолации, тенекеджийски услуги и улуци, 0879 561 363. 21-18

ОБРЪЩАНЕ врати, прозорци, мазилки, шпакловки, теракота, 0886 064 822. 21-16

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-16

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 17-15

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 17-15

КЪРТИ, извозва, 0878 428 125. 40-14

РЕМОНТ на стари покриви, направа на нови, хидро- и топлоизолации и други, 0882 279 749. 21-14

ТАПИЦЕР, 0882 855 859, 21-11

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 70-12

КОСЕНЕ и почистване на дворове, 0885 020 984. 21-10

ГРУБ строеж, покриви, хидроизолации, вътрешни ремонти, 0876 059 009. 21-10

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-10

ХАМАЛИ със собствен транспорт, бус, обемен, макси база, 0877 477 252. 21-10

БОЯДИСВА стълбища, шпаклова тапети, 062/625 092. 10-7

ИЗГРАЖДАНЕ подпорни стени, огради, груб строеж и др., 0879 408 361. 21-6

КЪРТИ, чисти, извозва, 0879 408 361. 21-6

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 03 85 03. 21-6

ПРОИЗВОДСТВО, монтаж, продажба на метални керемиди с посипка, www.keremidi.eu, 0988 772 221. 13-3

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-1

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-1

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ПОДСТРИГВАНЕ – 1 лв., за хора с ниски доходи, записване на тел. 0879 894 985. 5-4

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-280

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-24

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-24

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул.“ Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062 62 35 07. 21-21

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 70-2

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

СКЛАД за дрехи втора употреба търси жени и мъже от 18 до 40 години, 0876 306 023. 20-18

ГРЪЦКО бюро предлага работа за жени и семейства в Гърция (без език, до 65 г.), 0885 992 530, 00306 995 790 459. 9-7

ТЪРСИМ жена за топла точка в хранителен магазин, която да може да готви и да пече на скара. 0878 606 144. 10-4

СКЛАД за метали търси портиер/общ работник, 0882 020 300. 10-4

АВТОКЪЩА търси работник до 30 г., с категория Б, 0878 214 100. 10-4

ХОТЕЛ на морето търси: рецепционист/ка, камериерки и работник поддръжка, 0895 763 172. 2-2

ТЪРСИМ продавачка до 30 г., 0876 123 678.

ТЪРСИМ чистачка, 0892 796 708. 10-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-17