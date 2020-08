За да бъдете по-здрави, стремете се към по-висши цели

Работата в името на висши цели и самореализацията ни правят щастливи, също както и минутите удоволствие, съобщи агенция РИА „Новости“. Имунните клетки на организма обаче реагират по различен начин на тези две форми на щастието, твърдят учени, публикували изследването си в списанието ”Proceedings of the National Academy of Sciences”.

„Можем да бъдем щастливи благодарение на обикновените удоволствия, но тези „празни калории“ не ни помагат да станем по-просветени или да развием нашите способности и да подобрим физическото си състояние. На клетъчно ниво нашият организъм реагира по-добре на щастието, основаващо се на чувството на общност и целите в живота“, заяви водещият автор на проучването Барбара Фредриксон от Университета на Северна Калифорния в Чапъл-Хил.

Учените различават две форми на щастие: хедонизъм – получаване на кратковременни положителни емоции, и евдемонизъм – стремеж към благородни цели, надхвърлящи рамките на удовлетворението на собствените желания и придобиването на смисъл на живота. Фредриксон и нейните колеги са взели кръвни проби от 80 здрави доброволци, чието щастие се основава на ценностите на хедонизма и евдемонизма.

Учените са открили, че при евдемонистите се е променяла работата на гените в имунните клетки, свързани с производството на антитела и са се потискали гените, свързани с възпалителните процеси. При хедонистите се наблюдавало точно обратното. Работата на гените, отговарящи за възпаленията, се активизира, докато на другите спада. Подобна реакция на имунната система изследователите са наблюдавали в свои предишни проучвания, посветени на реакцията на организма на стрес.

Те стигат до извода, че начинът на живот, който има за цел получаването само и единствено на удоволствие, може да има негативни последици за здравето. Постоянната активизация на съответните гени може да доведе до хронични възпаления, а те на свой ред – да станат причина за сърдечно-съдови и други заболявания. Освен това при хедонистите се наблюдава отслабена защита от инфекции.

Източник: obekti.bg