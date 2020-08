Не прекалявайте с оптимизма, ако искате да успеете

„Има вероятност да се поддадете на изкушението да замените бъркотията на ежедневието с мира и спокойствието. Това, разбира се, ще породи привързаност към спокойствието, а като всеки вид привързаност, и тази води до разочарования и пречи на развитието и трупането на мъдрост” – Джон Кабат-Зинн, професор по медицина в University of Massachusetts Medical School, от бестселъра Wherever You Go, There You Are.

Но какво се получава от комбинацията между позитивна психология и лидерство, основано на силните ни страни? Заблудени хора, които никога няма да отключат и частица от пълния си потенциал. А ако по някаква случайност са предприемачи, има голяма вероятност да „паднат по очи“ и да завлекат и бизнеса си със себе си.

Истината е, че всяка прищявка, която ви учи да се фокусирате само върху един аспект от реалността и да игнорирате другите, може да бъде разрушителна. Във всяко едно нещо има естествен баланс: живот и смърт, добро и зло, щастие и тъга, удоволствие и болка. Самата идея да се концентрирате върху положителните страни, игнорирайки отрицателните, не само води до пълна заблуда, но и до бедствия.

Нека ви разкажа две истории, за да ви дам пример за това как справянето с реалността по възможно най-открития и естествен начин, гарантира успех и щастие, докато едностранчиво оптимистичния поглед върху нещата може да съсипе кариерата и компанията ви.

За никого не е тайна, че Стив Джобс е бил изгонен от Apple през 1984 година, защото управленският му стил станал твърде токсичен за фирмата. Много по-късно той осъзнал, че уволнението му от компанията, за чието създаване помогнал, било най-хубавото нещо, което можело да му се случи. Той го нарекъл „горчивото лекарство”, от което „пациентът имал нужда”.

Уволнението му го накарало да се погледне в огледалото и да прозре истината – той не бил никакъв лидер и не можел да достигне пълния си потенциал като такъв. И когато обърнал внимание на проблемите, които го спъвали, резултатите били основаването на NeXT и Pixar, завръщането му в Apple и най-великият повратен момент в корпоративната история, която изградила най-ценната компания на света.

Освен това срещнал любовта на живота си.

Лесно е да не забележите очевадното – не само Apple се забила в стената и отчаяно се нуждаела от промяна. Същото се отнасяло и за Стив Джобс. Съществувала неразривна връзка между двамата.

Освен това е лесно да не забележите проницателността на Джобс, когато осъзнал, че нито един от по-нататъшните му успехи нямало да се превърне в реалност, ако не се бил срещнал лице в лице с реалността. Този вид самоанализ е възможен само за човек, който е претърпял радикална промяна в следствие на някакво житейско сътресение.

Не че се сравнявам с Джобс, но истината е, че и върху моята глава са падали няколко такива тухли. Уволнявали са ме повече от веднъж, загубих жена си скоро след сватбата. Но и в двата случая се погледнах в огледалото, сблъсках се пред отражението си, направих промени и се изправих по-силен от всякога.

Ако просто се бях опитал да запазя оптимизма си, да се вгледам в силните си страни и да потърся лъч в края на тунела, никога нямаше да разбера, че съм сгрешил и нямаше да стана по-добър човек, съпруг и лидер. Никога нямаше да постигна толкова много в професионален план, нито щях да върна жена си (наскоро празнувахме 25-тата си годишнина).

Само ако тези две истории на успеха бяха нормата… Познавам дузина главни изпълнителни директори, основатели и собственици на бизнеси, които така и не направиха тази стъпка, само за да не накърнят собственото си его. Вместо това те избраха да се фокусират върху позитивните неща от живота и живяха в заблуда, в резултат на което не успяха да опознаят себе си, самовзривиха се и повлякоха и компаниите си към дъното.

Не само че никой от нас не е перфектен, но и всички имаме сериозни проблеми, които ни пречат да достигнем пълния си потенциал. Освен това животът е пълен с предизвикателства и капани. Това се отнася както за професионалния, така и за личния ни живот. Ако сте предприемач, животът на компанията ви е отражение на вашия собствен.

Житейският ви път може да е изпълнен с падения и възходи, но едно е сигурно – ако се опитвате да филтрирате съзнанието си, да бягате от негативните мисли и да смятате, че слабостите, които ви пречат, не съществуват, никога няма да се справите с препятствията и да достигнете до следващата фаза от личното и професионалното си развитие. Нито пък бизнесът ви.

Източник: Мениджър Нюз