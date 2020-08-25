Вашите онлайн обяви – 25 август, вторник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, Спортна зала, 33 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Картала“, 39 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 75 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 55 600 евро, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ, ул. „Независимост”, топцентър, ет. 3, панорама, 60 000 Е, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Добри дял, 15 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Беляковец, 1200 кв. м двор, 77 000 евро, 0895 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Хотница, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 22 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, с гледка към парк „Колю Фичето“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 45 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща село Леденик, 99 000 евро, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Дебелец, центъра, за ремонт, 0886 656 062. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в старата част, с четири спални, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО южно жилище в центъра, след основен ремонт, 60 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, кв. „Картала”, 64 000 лв., 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Полтава”, м, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 131 кв. м, нов, с якт 16, с гараж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава“ 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Шемшево в регулация, 1330 кв. м, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, център, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 евро, 0883 474 205. 120-1

НОВО завършено жилище, „Картала“, с една спалня, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща в сърцето на Велико Търново, 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ГАРСОНИЕРА, трети етаж, 52 000 лева, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 59 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ЗАВЪРШЕН магазин, топ център, 77 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, Спортна зала, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 37 000 Е, 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, бул. „Габровски“, 72 000 евро, 0883 474 205. 120-1

СТРАХОТНО обзаведен, южен, до Спортна зала, 56 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в центъра до пощата, 11 000 лв, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ до „Лидл“, с две спални, 52 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, център, 43 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

ЮЖНО, двустайно жилище, ул. „Полтава”, с наематели, 33 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 180 кв. м, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 40 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, център, ново строителство, обзаведен, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНО жилище в центъра, трети етаж, 58 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 68 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето”, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“ на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА за тотален ремонт, център в Дебелец, 37 000 лева, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ в кв. „Акация“, 9000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала”, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище в центъра, 25 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, кв. „Картала”, ново строителство, акт 16, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, до „Лидл“, „Колю Фичето“, 2 етаж, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, бул. „България“, 82 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, новообзаведен, до „Лидл“, 62 000 евро, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, 38 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, тухла, 55 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент с две спални, до „Лидл”, 52 000 Е, 0883 445 705. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1

НОВО жилище до „Лидл“ със завършена баня, ет. 3, 67 кв. м, 0885 856 764. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до „Лидл“, завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в Лясковец, 67 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Картала“, 2 етаж, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак”, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, „Колю Фичето”, 0885 856 764. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

БОКСОНИЕРА на бул. „България“, 35 000 евро, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ СЕ три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа”, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл”, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в центъра, ново строителство, етаж 4, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, център с двор, 100 кв. м, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в село Драгижево, 52 000 евро, 0883 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Миндя, 62 000 евро, 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, с гледка към града, 0886 656 062. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 73-8

КЪЩА, 198 кв. м, в гр. Полски Тръмбеш. Намира се в центъра на града, с двор, 0889 177 077. 21-19

КЪЩА, 7 дка имот, 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 10-7

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

ПАНОРАМЕН, ново строителство, до 5 корпус ВТУ, 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент с 2 спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ 65 кв. м, с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 70 кв. м, с акт 16, 36 000 евро, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 50 кв. м, с акт 16, 30 000 евро, 0899 921 394. 3-2

ДВУСТАЕН апартамент, с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-2

ЕТАЖ от къща до пожарната, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-2

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-2

ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-2

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-2

ЮЖЕН, с 2 спални, 44 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-2

ИЗЦЯЛО довършен апартамент, ново строителство, 35 000 Е, 0898 568 560. 3-2

МНОГОСТАЕН с гараж, газифициран, „Акация“, 75 000 евро, 0899 921 394. 3-2

КУХНЯ, хол, спалня, ул. „Ален мак“, 87 000 лева, 0899 921 394. 3-2

ДВУСТАЕН, обзаведен с акт 16, 44 000 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-2

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-1

МНОГОСТАЕН, с гараж, до парк „Дружба“, 0899 921 394. 3-1

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-2

ГАРСОНИЕРА след ремонт, до Спортна зала, 0894 678 682. 3-2

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-2

ТРИСТАЕН, довършен, гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-2

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-2

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-2

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-2

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-2

ЖИЛИЩЕ, Търново, собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 4 000 лв., 0883 357 116.

ГОЛФ 3, сив, газ-бензин, постоянно се кара, 900 лв., 0889 045 863. 5-4

ПРОДАВА изгодно Ситроен Ксара, 1.8 бензин, отличен, всичко платено за годината, 0884 677 304. 5-2

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-21

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-41

ДЪРВА за огрев, 65 лв., дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-30

ДЪРВА, нарязани, нацепени, 70 лв. на кв. м, 0877 655 115. 30-19

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-19

ЩИЛ 39, абсолютно запазена, 400 лв., 0889 045 863. 5-4

ПРОДАВА двуканални цигли, 0,60 лв., 0889 045 863. 5-4

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, вълна, 0879 426 269. 42-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-554

АГЕНЦИЯ „Сентчъри Хоумс“ търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт 062/65 21 21. 3-2

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 81 20 45. 100-82

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 100-29

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, “Бузлуджа”, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА, “Колю Фичето”, 250 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, лукс, до Пети корпус, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, “Картала”, 420 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл”, 0889 123 937. 120-1

ЛУКСОЗНО жилище в “Акация”, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с паркомясто, 0889 123 937. 120-1

САМОСТОЯТЕЛЕН етаж в центъра, 400 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент до „Практикер”, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра на Дебелец, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 300 лв., “Зона Б”, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, два климатика, топ център, 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, “Картала”, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, “Бузлуджа”, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, обзаведена, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120 -1

ГАРАЖ в “Акация”, 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, полуобзаведен, две спални, кв. “Варуша”, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, юг, “Картала”, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, бул. “България”, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНО студио, топ център, с климаник, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, топ център, три спални, хол и кухня, 600 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, широк център, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня до МОЛ, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗЕН, двустаен, до съда, климаник, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, Акация, 280 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, старата част, 60 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРСОНИЕРА на центъра, 270 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, Колю Фичето, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, Бузлуджа, 320 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН до Практикер, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, газифициран, до Спортна зала, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН до парк Марно поле, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

КВАРТИРА за студенти в центъра, 0885 529 996. 60-32

АПАРТАМЕНТ, център, учащи, 0889 006 525. 21-13

ТЪРСЯ съквартирантка, топ център, обзаведена гарсониера, 0887 877 813. 15-11

КВАРТИРА, 0884 503 909. 11-9

АПАРТАМЕНТ с две стаи, обзаведен, до Лидл, 0887 181 913. 12-9

ТЪРСЯ съквартирантка, топ център, обзаведена гарсониера, 0887 877 813. 15-11

АПАРТАМЕНТ, лукс, център, 0878 221 658. 10-7

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 767 416. 11-6

САМОСТОЯТЕЛНО обзаведено жилище, 0889 433 078. 10-5

ГАРСОНИЕРА, къща, ПМГ, 0885 498 754. 5-4

СТАЯ, център, ученик/студент, 0878 894 344. 5-3

САМОСТОЯТЕЛНА обзаведена квартира (боксониера), до кино „Искра“, 0887 566 923. 5-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до полицията, 400 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ до Нова болница, с две спални, 400 лева, 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 0896840710. 3-2

ПАНЕЛНА гарсониера до Старческия дом, 200 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ до стадион „Ивайло“, с една спалня, 350 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с една спалня, обзаведен, с климатик, до парк „Колю Фичето“, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до стадиона, обзаведен, 0894 699 201. 3-2

АПАРТАМЕНТ с три спални, след ремонт, за студенти, на бул. „България“, 0894 678 682. 3-2

МЕЗОНЕТ с една спалня и панорамна гледка в центъра, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до пазара, 450 лв, 0894 6999 201. 3-2

ИЗЦЯЛО южен, на ул. „Освобождение“, 380 лв., 0894 699 201. 3-2

ОФИС – магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 м2, 32 лв., 0894 678 682. 3-2

ДВУСТАЕН, обзаведен, ново строителство, кв. „Бузлуджа“, 400 лв., 0894 678 682. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg , 0894 678 688, 062/547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

ДАВАМ квартира за едно момиче, 0883 556 689. 5-2

ХОТЕЛ „Росица“ в Севлиево дава стаи и апартаменти за нощувки, 0887 671 848. 30-2

ДАВА 2 стаи за 2 момичета, без посредник, 0886 598 676. 5-2

ДАВАМ боксониера, 6 етаж, ул. “Поп Харитон“ 26, 0897 456 244. 5-2

СОБСТВЕНИК отдава апартамент под наем, гарсониера, не работя с агенция! 0889 084 864, 0877 096 911. 21-2

КВАРТИРА за две момичета, 0888 912 416. 2-2

ГАРСОНИЕРА и двустаен, 0877 410 782. 9-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, Плиска 4, 0884 314 696.

СТАЯ за работник до Неделята, 0884 314 696.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИСИ в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала”, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа, от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България”, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, топ център, 0877 731 511. 120-1

ОФИС, център, юг, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, широк център, втори етаж, 650 кв. м, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, с климатик, 45 кв. м, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, юг, център, отремонтиран, 300 лв., 0887 255 503. 120-1

ОФИС до ХЕИ, партер, ново строителство, изцяло южен, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, партерно ниво, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ДАВАМ под наем 50 кв. м търговска площ, ул. „Н. Габровски“ 29Б, 0878 552 737, 0878 873 704. 5-2

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-153

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-91

ТРАНСПОРТНИ и хамалски услуги, 0878 428 125. 40-20

БУС, макси база, обемен, 0877 477 252. 21-16

БУС 1.5 т, 0888 712 947. 40-1

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, 0882 708 293. 42-15

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-609

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-609

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-705

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-534

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-223

ВиК www.viktechove-vt.com 250-120

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, качество, 0897 923 258. 126-103

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-103

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-103

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-95

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 105-94

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-91

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-91

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-91

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-91

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-89

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-72

КОСЕНЕ и почистване на дворове и парцели, 0892 385 763. 100-69

СТРОИТЕЛСТВО на къщи, до ключ, 0897 946 930. 70-58

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-53

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-22

КЪРТИ, извозва, 0878 428 125. 40-20

РЕМОНТ на стари покриви, направа на нови, хидро- и топлоизолации и други, 0882 279 749. 21-20

ТАПИЦЕР, 0882 855 859, 21-17

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 70-18

КОСЕНЕ и почистване на дворове, 0885 020 984. 21-16

ГРУБ строеж, покриви, хидроизолации, вътрешни ремонти, 0876 059 009. 21-16

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-16

ХАМАЛИ със собствен транспорт, бус, обемен, макси база, 0877 477 252. 21-16

ИЗГРАЖДАНЕ подпорни стени, огради, груб строеж и др., 0879 408 361. 21-12

КЪРТИ, чисти, извозва, 0879 408 361. 21-12

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 03 85 03. 21-12

ПРОИЗВОДСТВО, монтаж, продажба на метални керемиди с посипка, www.keremidi.eu, 0988 772 221. 13-9

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-7

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-7

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-7

СТРОИТЕЛНИ ремонти от „А“ до „Я“, 0897 215 513. 21-5

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 17-4

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 17-4

РЕМОНТ на покриви и кърпене на улуци, 0892 960 235. 5-4

ГИПСКАРТОН, шпакловка, боя, 0878 748 067. 21-3

МЕТАЛНИ врати, огради, решетки, парапети и други, 0876 116 216. 21-3

ЦЯЛОСТНО външно строителство, вътрешни, ВиК, покривни и ел.ремонти, канализации, премахване на опасни дървета, изхвърляне на отпадъци, 0894 414 114. 21-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-286

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-30

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-30

ПРЕВОДИ

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 70-8

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-5

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

ТЪРСИМ жена за топла точка в хранителен магазин, която да може да готви и да пече на скара. 0878 606 144. 10-10

СКЛАД за метали търси портиер/общ работник, 0882 020 300. 10-10

АВТОКЪЩА търси работник до 30 г., с категория Б, 0878 214 100. 10-10

ТЪРСИМ чистачка, 0892 796 708. 10-7

ИСКА да назначи шофьори, категория С, 0885 420 817. 20-6

ДЪРВОДЕЛСКИ цех търси работници за Горна Оряховица, 0887 822 963. 10-6

ФИРМА търси ел. монтьори, 0898 449 141. 10-5

ФИРМА търси майстор строител, 0887 812 045. 10-6

ФИРМА за инструментална екипировка търси стругар, може и без опит, 062/60 55 56. 10-4

ТЪРСЯ майстори за топлоизолация, 0876 059 009. 15-1

РАЗНИ

БЪРЗ кредит, 0884 153 868. 10-2