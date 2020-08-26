20-годишен гърми с газов пищов на селски площад

20-годишен е гърмял с газов пищов в центъра на Долна Липница във вторник вечерта. Сигнал за екшъна е бил получен в полицията в Павликени около 21:20 часа. Към мястото незабавно е бил насочен полицейски екип, който е установил, че минути по-рано млад мъж е възпроизвел изстрели с газов пистолет на площада на селото. В хода на проведените процесуално-следствени действия е установено, че мъжът е криминално проявен и осъждан. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Оръжието е иззето. Срещу него е образувано бързо производство за хулиганство.