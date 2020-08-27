четвъртък, август 27, 2020
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Спорт 

Съдийски назначения. Северозападна трета лига, Четвърти кръг, 30 август, 18:00 часа

БОРБА БГ 0 коментара

ОФК „Трявна“ – „Вихър“ (Славяново) Ст. Колев, Денчев, Минков

„Левски-Лом“ – ФК „Дреновец“ Р. Гановски, Банчев, Петров

„Спарта Плевен“ – „Локо“ (Дряново) Г. Давидов, Капарашев, Николов

„Академик“ – „Пещера“ /Галата/ М. Павлов, Апостолов, Йорданов

ФК „Севлиево“ – „Етър ВТ“ Н. Малджански, Михайлов, Цолов

„Бдин 1923“ – „Партизан“ Ив. Тодоров, Маринов, Петров

„Първа атомна“ – „Локо“ (Мездра) М. Блажев, Георгиев, Михов

„Левски 2007“ – „Янтра“ (П. Тр.) М. Въжарски, Атанасов, Димитрова

ОФК „Павликени“ – „Ботев-2“ (Враца) Ст. Тодоров, Велков, Папазов

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