Съдийски назначения. Северозападна трета лига, Четвърти кръг, 30 август, 18:00 часа
ОФК „Трявна“ – „Вихър“ (Славяново) Ст. Колев, Денчев, Минков
„Левски-Лом“ – ФК „Дреновец“ Р. Гановски, Банчев, Петров
„Спарта Плевен“ – „Локо“ (Дряново) Г. Давидов, Капарашев, Николов
„Академик“ – „Пещера“ /Галата/ М. Павлов, Апостолов, Йорданов
ФК „Севлиево“ – „Етър ВТ“ Н. Малджански, Михайлов, Цолов
„Бдин 1923“ – „Партизан“ Ив. Тодоров, Маринов, Петров
„Първа атомна“ – „Локо“ (Мездра) М. Блажев, Георгиев, Михов
„Левски 2007“ – „Янтра“ (П. Тр.) М. Въжарски, Атанасов, Димитрова
ОФК „Павликени“ – „Ботев-2“ (Враца) Ст. Тодоров, Велков, Папазов