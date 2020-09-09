сряда, септември 9, 2020
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

19 четения
Спорт 

Класиране в Северозападна трета лига

БОРБА БГ 0 коментара
ФК „Вихър“ гр. Славяново 14 – 2 15
ФК „Севлиево“ гр. Севлиево 11 – 0 15
ПОФК „Ботев“ 2 гр. Враца 14 – 3 13
ФК „Локомотив 1927“ гр. Дряново 9 – 7 9
ОФК „Павликени“ гр. Павликени 7 – 5 8
ФК „Партизан“ гр. Червен бряг 7 – 9 7
ОФК „Академик“ гр. Свищов 9 – 8 6
ФК „Етър ВТ“ 2 гр. Велико Търново 4 – 4 6
ОФК „Спартак Плевен“ гр. Плевен 15 – 5 6
ФК „Левски – Лом 2020“ гр. Лом 7 – 2 6
ФК „Янтра“ гр. Полски Тръмбеш 2 – 4 6
ФК „Пещера“ с. Галата 6 – 10 4
ФК „Първа Атомна“ гр. Козлодуй 6 – 7 4
ОФК „Локомотив“ гр. Мездра 3 – 5 4
ФК „Дреновец“ с. Дреновец 4 – 10 4
ОФК „Левски 2007“ гр. Левски 2 – 8 2
ОФК „Трявна“ гр. Трявна 1 – 12 0
ОФК „Бдин 1923“ гр. Видин 0 – 20 0

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