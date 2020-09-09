Класиране в Северозападна трета лига

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19 четения
|ФК „Вихър“ гр. Славяново
|14 – 2
|15
|ФК „Севлиево“ гр. Севлиево
|11 – 0
|15
|ПОФК „Ботев“ 2 гр. Враца
|14 – 3
|13
|ФК „Локомотив 1927“ гр. Дряново
|9 – 7
|9
|ОФК „Павликени“ гр. Павликени
|7 – 5
|8
|ФК „Партизан“ гр. Червен бряг
|7 – 9
|7
|ОФК „Академик“ гр. Свищов
|9 – 8
|6
|ФК „Етър ВТ“ 2 гр. Велико Търново
|4 – 4
|6
|ОФК „Спартак Плевен“ гр. Плевен
|15 – 5
|6
|ФК „Левски – Лом 2020“ гр. Лом
|7 – 2
|6
|ФК „Янтра“ гр. Полски Тръмбеш
|2 – 4
|6
|ФК „Пещера“ с. Галата
|6 – 10
|4
|ФК „Първа Атомна“ гр. Козлодуй
|6 – 7
|4
|ОФК „Локомотив“ гр. Мездра
|3 – 5
|4
|ФК „Дреновец“ с. Дреновец
|4 – 10
|4
|ОФК „Левски 2007“ гр. Левски
|2 – 8
|2
|ОФК „Трявна“ гр. Трявна
|1 – 12
|0
|ОФК „Бдин 1923“ гр. Видин
|0 – 20
|0
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